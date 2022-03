Krieg in der Ukraine: Wie mit Ohnmacht und Angst umgehen?

Psyche Krieg in der Ukraine: Wie lässt sich mit Ohnmacht, Angst und Wut umgehen? Nach der Pandemie herrscht Krieg in Europa. Viele fühlen sich ausgeliefert, verängstigt und hilflos. Acht Tipps, was nun hilft. Annika Bangerter und Anna Miller 1 Kommentar 05.03.2022, 05.00 Uhr

Gemeinsam für den Frieden einstehen ist besser, als sich zurückzuziehen. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 28.2.2022)

Die Bilder und Informationen aus der Ukraine überfordern. Sie flössen Angst ein, lösen Hilflosigkeit aus, machen betroffen. Einige berichten, dass sie weinend vor dem Nachrichtenstrom sitzen. Andere erzählen, sie könnten sich nicht mehr von nuklearen Bedrohungsszenarien distanzieren. Dritte sagen, sie ­hätten angefangen zu beten.

Krieg in Europa: Das stellt scheinbare Gewissheiten und das eigene Weltbild auf den Kopf. Das unvorstellbare Leid ist nah gerückt. Und die verzweifelten Menschen appellieren besonders an jene Länder, mit denen sie den Kontinent teilen. An ihre Nachbarn, an die EU, an uns.

Ein Land und mit ihm Millionen Menschen zu sehen, die sich selbst überlassen sind und die in eine tödliche Katastrophe gestossen werden, geht an vielen nicht spurlos vorbei. Im Wissen darum, dass wir weder um unsere Liebsten noch um unsere Leben fürchten müssen, breiten sich auch in den sicheren Ländern Ohnmacht und Wut aus. Was hilft, damit diese Gefühle nicht Besitz von uns ergreifen?

1. Nehmen Sie Ihre Angst ernst

Ihre Angst mag Ihnen im Vergleich zu dem, was unmittelbar vom Krieg Betroffene erleben, klein vorkommen. Nehmen Sie diese dennoch ernst. Sie ist eine Konsequenz davon, was Sie sehen, hören und erleben. Deshalb: Machen Sie einen Realitätscheck. Schreiben Sie Ihre Katastrophen-Gedanken auf, und überprüfen Sie: Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Angst Realität wird?

2. Sprechen Sie über Ihre Ängste und treten Sie in Kontakt

Die Psychologin Birgit Kleim forscht an der Universität Zürich zur Krisenkompetenz. Sie empfiehlt,sich mit anderen Personen auszutauschen und mit Vertrauenspersonen über die gefühlte Hilflosigkeit und Ohnmacht zu sprechen: «Ein Rückzug verstärkt oft die Ängste. Besser ist es, sich im Umfeld gezielt Personen zu suchen, die mit Verständnis auf die eigene Situation reagieren und die Sorgen nicht zusätzlich verstärken.»

3. Werden Sie aktiv

Statt passiv Nachrichten zu konsumieren, setzen Sie auf Handlungen. Das gibt Ihnen Mut, Zuversicht und ein Gefühl von Kontrolle, welches die Psyche beruhigt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Sie können spenden oder sich an Demonstrationen für den Frieden einsetzen. «Das Gefühl von Gemeinschaft, die geschlossen für eine Position eintritt, setzt der Ohnmacht sehr effektiv eine Handlung entgegen», sagt Psychologin Kleim. Und die gelebte Solidarität hilft Betroffenen nicht nur materiell, sondern ist auch eine wichtige emotionale Unterstützung für Ihre Angehörigen hier (siehe Box).

4. Bündeln Sie die Nachrichten und deren Kanäle

Ohnmacht verstärkt sich, wenn im ­Minutentakt das Leid auf einen einströmt. Versuchen Sie deshalb, die Nachrichtenflut zu durchbrechen: Reduzieren Sie die Kanäle und die Zeiten Ihres Medienkonsums. Schauen Sie lieber einmal am Tag die Nachrichten, statt alle paar Minuten eine Timeline runterzuscrollen. Abonnieren Sie Newsletter von Medien, denen Sie vertrauen. Investieren Sie in Bezahlinhalte. Hören Sie Podcasts, wenn Ihnen die vielen Bilder zu schaffen machen. Und klicken Sie sich nicht durch Gratis-Portale, die an Ihrer Angst verdienen.

5. Bringen Sie Ruhe ins System

Reduzieren Sie Reize. Schalten Sie Ihr Handy aus, laden Sie es in der Nacht ausserhalb Ihres Schlafzimmers, kaufen Sie einen analogen Wecker. Entfolgen Sie Menschen in den sozialen Medien, die Sie emotional zu sehr aufwühlen.

6. Schlafen Sie genug

Die Psychologin Birgit Kleim hat die Wirkung von Schlaf bei Stress und traumatischen Erlebnissen erforscht. Dabei hat sich gezeigt, dass der Schlaf nicht nur für den Körper Regeneration bedeutet, sondern auch für die Psyche einen schützenden Mechanismus aufweist. «Die emotionalen Erinnerungen des Tages werden im Schlaf verarbeitet und integriert. Der negative emotionale Anteil wird dabei schrittweise abgebaut. Und das ist in Situationen, wie wir sie jetzt gerade erleben, besonders wichtig», sagt Kleim.

7. Gehen Sie an die frische Luft und bewegen Sie sich

Bewegen Sie sich, gehen Sie nach draussen und treiben Sie Sport. Am besten kommen Sie dabei ins Schwitzen. Das baut angestaute Stresshormone ab. Auch gut: Verpassen Sie sich eine kalte Dusche, atmen Sie tief in den Bauch. Alles, was Sie zurück in den Körper und in die aktuelle Gegenwart (aber weg von negativen Gedanken) bringt, ist gut.

8. Richten Sie Ihren Fokus auf Positives – auch aktuell

Die eigene Krisenkompetenz lässt sich trainieren, sagt Psychologin Kleim. Das geht, indem Sie sich wiederholt auf positive Aspekte der Gegenwart konzentrieren. «Fokussieren Sie sich aktuell beispielsweise auf die grosse Solidarität und Hilfsbereitschaft, die wir neben dem Krieg ebenfalls erleben», rät Kleim. Die Forschung habe gezeigt, dass die Resilienz durch regelmässiges Training eines solchen bewussten Perspektivenwechsels bereits nach einigen Wochen zunimmt.

Ein Ukrainer und eine Russin erzählen: Was ihnen gegen die Ohnmacht hilft Pawlo Dlaboha, aus der Ukraine, lebt in Luzern: Als ich am 24. Februar aufstand, las ich auf meinem Smartphone: «I’m so sorry.» Draussen dröhnte die Fasnacht und ich wusste: Auf meine Heimat fallen nun die ersten Bomben. Ich ging durch meine Wohnung, als hätte ich eine Ampulle Gift geschluckt – wie im Delirium. Ich bin im Vorstand des Ukrainischen Vereins der Schweiz und rief am selben Morgen noch dessen Präsidenten an. Wir besprachen: Was können wir jetzt hier in der Schweiz tun? Seither bin ich praktisch nonstop am Handy. Wir erhalten unzählige Anfragen und Hilfsangebote. Die enorme Solidarität und die Anteilnahme von Schweizerinnen und Schweizern überwältigen mich. Dies gibt mir Kraft, zu funktionieren, und hilft gegen die Ohnmacht. Eine Pause einschieben, kann ich nicht. Ich sehe es auch bei den anderen: Es hilft, zu helfen. Es ist das Beste und Wichtigste, was wir aktuell tun können. Vor den Gräueltaten schütze ich mich ganz bewusst. Ich schaue keine Videos und lese keine Zeitungen mehr wie früher. Das würde mir alle Kraft rauben. Aus den Gesprächen und Nachrichten von Freunden und Familien aus der Ukraine weiss ich genug und finde nur mit einem Beruhigungsmittel etwas Schlaf. (aba) Natalia, aus Russland, wohnt in Basel: Ich lebe seit zwölf Jahren in der Schweiz und kenne die russischsprachige Community in Basel, zu der auch viele Menschen aus der Ukraine gehören. Vor dem Krieg hat es nie eine Rolle gespielt, woher man kam. Doch jetzt gibt es ein «sie» und ein «wir». Viele wissen nicht, wie sie aufeinander zugehen können. Dabei einen uns Angst, Schmerz und Ohnmacht. Ich versuche, die Distanz abzubauen, indem ich mich bei meinen ukrainischen Bekannten melde und mich nach ihrer Familie und ihren Angehörigen erkundige. Der Austausch ist mir wichtig. Wir müssen uns als eigenständige Menschen begegnen und nicht im Hinblick auf eine geopolitische Lage. Deshalb half ich einer ukrainischen Kollegin, einen Dialog zu organisieren. Bei dieser öffentlichen Aktion schrieben die Teilnehmenden auf, wie sie sich fühlen. Ich notierte «I feel hurt», um zu zeigen, dass es auch mir wehtut, was passiert. Wir müssen alle für Frieden einstehen: Was in der Ukraine passiert, darf nicht sein. Ich wünsche mir, dass weitere solche Aktionen folgen und kein Hass zwischen den Nationen aufkommt. Noch spreche ich mit meinem Kind russisch auf der Strasse. Ich hoffe, dass dies auch künftig möglich ist. (aba)

