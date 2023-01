Lifehacks Geld, Zeit und Nerven sparen: 300 kleine Tricks, die unseren Alltag im neuen Jahr besser machen Nadia Holdener und Bettina Tuor publizieren Videos zu sogenannten Lifehacks auf Youtube. Nun haben sie ihr erstes Buch geschrieben. Hier zehn Tipps der Lifehackerin. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadia Holdener (links) und Bettina Tuor in ihrem Atelier. Bild: PD/Barbara Hess

Haben Sie schon einmal versucht, eine Weinflasche ohne Korkenzieher zu öffnen? Und wussten Sie, dass ein Schuh dabei hilfreich ist? Wie der Wein beim Picknick im Wald auch ohne Öffner bequem serviert werden kann, weiss die Lifehackerin. Das sind Nadia Holdener und Bettina «Ina» Tuor. Auf Youtube demonstriert sie den Trick im Erklärvideo, ihr Kanal hat inzwischen fast 75’000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Lifehacks, das sind Tricks für den Alltag, die Probleme lösen, Ressourcen schonen, das Leben einfacher machen oder unseren Alltag effizienter. Nicht selten sind es die kleinen Dinge, die eine grosse Wirkung entfalten.

Seit 2015 produzierten die beiden als Lifehackerin über 500 Videos und veröffentlichen sie auf Youtube. Ab 2021 publizieren sie ihre Tipps zusätzlich auf einem Blog. Nun haben sie ihr erstes Buch mit 300 Tipps geschrieben. «Life Hacks – Mach dein Leben einfacher». Darin gelangt man via QR-Code direkt zu den Erklärvideos auf Youtube.

Geht nicht, gibt's nicht

Den Drang, immer neue Tricks und kreative Lösungen zu finden, haben die beiden seit ihrer Kindheit in sich. Geprägt wurden Holdener und Tuor von ihren Familien. «Unsere Eltern hatten immer eine Lösung parat; unsere Väter sind echte Daniel Düsentriebs» und «die Mütter sind punkto Zeit- und Familienmanagement schlicht unschlagbar», heisst es im Vorwort. «Es ist in unserer DNA», beschreibt es Nadia Holdener. Nach dem Motto «Geht nicht, gibt's nicht» suchen die beiden für jedes Problem bis heute nach Lösungsansätzen.

Bettina Tuor und Nadia Holdener beschreiben im Buch 300 Lifehacks. Bild: Jolanda Riedener

«Die Ideen gehen uns noch lange nicht aus», so Holdener. Die Inspirationsquellen seien dabei ganz unterschiedlich. «Wir sind neugierig und hinterfragen gängige Methoden.» Sie seien stets daran interessiert, Dinge zu vereinfachen oder zweckzuentfremden, um Geld, Zeit, Ressourcen und Nerven zu sparen.

Aus Abfall etwas Sinnvolles basteln

Die Tricks erstrecken sich über die Bereiche Haushalt, Garten, Essen und Trinken bis hin zu Familienhaushalt, Feiertagen und Sparen. So gibt es im Buch mehrere Hacks, für die sich alte WC-Rollen eignen. Hier kommt der Begriff Upcycling ins Spiel: aus Nutzlosem oder Abfall etwas Neues, Nützliches schaffen. Wir haben zehn Hacks zusammengefasst:

Mit WC-Rollen Ordnung schaffen

Die WC-Papierrollen sind ideale Helfer, um Ordnung zu schaffen, etwa indem man sie in einen Karton stellt und die Elektrokabel darin verstaut. Mit einem Griff findet man so das richtige Kabel.

Gummiband als Abtropfhilfe

Auch das Gummiband ist ein Gegenstand, der sich für einige Hacks einsetzen lässt. So kann man mit ihm etwa eine ausgefranste Schraube lösen, indem man den Gummi zwischen Schraubenzieher und Schraube legt.

Oder aber man nutzt es als Abtropfhilfe, indem man das Band so um die Farbbüchse befestigt, dass man den Pinsel daran abstreifen kann.

Ananas ohne Messer öffnen

Wie man exotische Früchte richtig öffnet und schneidet, erklärt die Lifehackerin auf mehreren Seiten im Buch. Wie man eine Ananas ohne Messer öffnen kann, zeigt sie in diesem Video:

Den Strunk mit einer einfachen Drehung wegreissen, dann die Ananas einige Male auf die Arbeitsfläche schlagen und hin- und herrollen. Sie ist nun etwas weicher geworden und die einzelnen Früchte lassen sich mit den Fingern herauslösen.

Backofen mit Backpulver reinigen

Statt mit teuren Sprays kann man den Backofen auch mit Backpulver putzen. Dazu das Backpulver mit Wasser vermischen. Rost und Bleche rausnehmen, die Masse im Ofen verteilen und über Nacht einwirken lassen. Danach nur noch mit einem feuchten Lappen abwischen.

Zerbröselten Puder retten

Kosmetikartikel wie Lidschatten oder Puder sind teuer. Daher lohnt es sich, Reste aufzubrauchen, auch wenn der Puder zerbröselt ist. Die Puderreste noch weiter zerkleinern, bis die Resten möglichst fein sind. Danach ein paar Tropfen hochprozentigen Alkohol – zum Beispiel Wodka oder Alkohol aus der Apotheke – dazugeben und gut mischen. Etwas Küchenpapier darüber legen und die Masse mit den Fingern in die Dose pressen. Sobald der Puder trocken ist, kann man ihn wieder wie gewohnt verwenden.

Cremedöschen aus Plastikverschluss herstellen

In einem weiteren Hack aus dem Bereich Kosmetik zeigt die Lifehackerin, wie man Verschlüsse von Plastikflaschen weiterverwenden kann. Die kleinen Döschen eignen sich zum Beispiel für einen Wochenendtrip.

Dazu den Verschluss einer Plastikflasche abschneiden. Den unteren Teil mit Sekundenkleber in einen zweiten Flaschendeckel kleben. Gut trocknen lassen. So ist der eine Deckel fest verklebt, der andere lässt sich öffnen und schliessen, um das Döschen mit Inhalt zu füllen.

Sektflasche als Ananas verpacken

Eine Flasche Sekt oder Schaumwein als Gastgeschenk macht mit dieser Verpackung gleich viel mehr her. Und es gibt auch noch etwas Süsses dazu.

Aus Seidenpapier Quadrate ausschneiden, die Schokokugeln auf das Papier kleben. Danach von unten nach oben dicht an die Flasche kleben. Für den Flaschenhals grüne Blätter zurechtschneiden und ankleben.

Silberfische bekämpfen

Die Ungeziefer sind zwar nicht schädlich, aber eklig. Die Lifehackerin hat mehrere Tipps, wie man Silberfische von der Wohnung fernhält.

Lüften ist generell hilfreich gegen Silberfische. Eine ungiftige Falle aus Honig oder aus Backpulver und Zucker lockt die Insekten an. Beim Honig bleiben sie kleben, Backpulver quillt im Innern auf und tötet die Silberfische.

Messerblock aus alten Büchern

Wer hat nicht ein paar Bücher daheim herumstehen, die nicht mehr gelesen werden. Aus ihnen lässt sich einfach ein Messerblock herstellen: Dazu mehrere Bücher nebeneinanderstellen und mit einem Gummiband zusammenhalten. Die Küchenmesser kann man nun einfach zwischen die Seiten stecken.

Eis-Licht selber machen

So bastelt man eine passende Deko für kalte Wintertage: Einfach zwei unterschiedlich grosse Plastikflaschen etwas unterhalb der Mitte durchschneiden. Danach die kleinere Flasche mit Klebstreifen in die grössere kleben. Sodass überall rundherum etwa gleich viel Platz ist (auch unten). Den inneren Teil beschweren, zum Beispiel mit einem Stein. Danach den Zwischenraum mit Wasser füllen, oben ein paar Zentimeter leer lassen.

Das Ganze über Nacht nach draussen stellen, damit es gefriert. Nun unter warmem Wasser die Flaschen herauslösen, eine Kerze oder LED-Licht in den Eisbehälter stellen und wieder nach draussen bringen.

Mit diesen und weiteren Tipps will die Lifehackerin uns den Alltag vereinfachen, aber auch verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen. Letzteres sei in den vergangenen Jahren noch wichtiger geworden. Oft gehe beides Hand in Hand, erklären die beiden: «Wenn wir also mit Backpulver putzen, geht es schnell und man muss nichts extra kaufen. Gleichzeitig ist Backpulver umweltfreundlicher und kostengünstiger als herkömmliche Reiniger.»

Schon früher berufliche Bastlerinnen und Upcycling-Spezialistinnen

Kennengelernt haben sich Nadia Holdener und Bettina Tuor, die privat und beruflich ein Paar sind, beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Holdener moderierte die Kindersendung «Trash up», wo sie aus Abfall Dinge bastelte. Zeitgleich studierte Nadia Holdener Cast/Audiovisual Media an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

Danach produzierten die beiden für Tutti.ch Upcyclingvideos, wo sie zum Beispiel einen alten Nachttisch zur Kinderspielküche umgestalteten. Das Thema kam damals langsam auf und damit die Idee, das auf einem eigenen Kanal selbst zu machen.

Life Hacks – Mach dein Leben einfacher Bettina Tuor und Nadia Holdener, Eulogia Verlags GmbH Hamburg, ISBN 978-3-96967-233-4.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen