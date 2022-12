Sollte dieses Jahr der Dorfplatz im Advent dunkel bleiben?

Finden Sie die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr richtig? Umfrage am Weihnachtsmarkt in St.Gallen. Sarah Wagner

Pro & Contra Stromsparen oder schöne Lichter: Sollte die Tanne auf dem Dorfplatz dieses Jahr dunkel bleiben? Im Bundeshaus bleibt der Weihnachtsbaum dunkel, andernorts ist der Advent so erleuchtet wie immer. «Zum Glück!», finden die einen. «Eine verpasste Chance!», sagen die anderen. Bruno Knellwolf und Sabine Kuster Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Bruno Knellwolf, Wissenschaftsredaktor. Urs Bucher

Pro: «Das richtige Mittel, um unser Gemüt zu erhellen»

Die Energie ist uns nicht ausgegangen, die Kerzen dienen immer noch der Dekoration und nicht als einzig mögliche Wohnzimmerbeleuchtung. Trotzdem ist Energiesparen zweifellos ein Gebot der Stunde, gerade auch im Hinblick auf die Abhängigkeit von Putins kriegsfinanzierendem Gas. Doch auch das Sparen muss überlegt, sinnvoll und verhältnismässig sein.

Und das ist der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung auf keinen Fall, sei es auf dem Dorfplatz oder vor dem Haus. Im Vergleich zu dem, was die Waschmaschine, der Kühlschrank oder der Geschirrspüler das ganze Jahr über an Strom fressen, ist der Verbrauch einer Lichterkette vor der Haustüre marginal. Zumal die Tannenbeleuchtung gerade mal vier Wochen aus dunkel hell macht und nicht übers ganze Jahr. Fünf Stunden das Terrassengeländer mit einem warmen Licht beleuchten, verbraucht etwa so viel Strom, wie zehnmal die Haare föhnen.

Wichtig ist aber der wohltuende Effekt der adventlichen Beleuchtung unserer Häuser und Stuben. Viele Menschen leiden unter der ständigen Dunkelheit. Ein Fünftel der Bevölkerung ist zumindest stark deprimiert wegen des Lichtmangels in diesen Monaten. Bis drei Prozent der Schweizerinnen und Schweizer erkranken an einer schlimmeren Form, der Herbst-Winter-Depression. Sie sind lustlos, übermüdet und legen an Gewicht zu, weil ihnen das Licht fehlt.

Etwas Licht ins Dunkel zu bringen, ist somit in diesen Zeiten das Richtige. Das wärmt die Seele und schafft eine weihnächtlich behagliche Stimmung gerade in Zeiten, in denen wir dauernd mit schrecklichen Bildern konfrontiert werden. Wer sich durch das Weihnachts-Bashing unter Druck gesetzt fühlt und den Beleuchtungs-Shamern etwas entgegenhalten möchte, hat es einfach: Jeden Tag im Advent 30 Sekunden lang weniger duschen oder die Raumtemperatur um ein Grad senken und die Adventsbeleuchtung ist kompensiert. Wer auf das Schürfen von Kryptowährung verzichtet, könnte sich dafür sogar eine Festbeleuchtung leisten. Auf das Schürfen sollte man aber besser sowieso das ganze Jahr verzichten.

Sabine Kuster, Teamleiterin Leben&Wissen. Sandra Ardizzone

Contra: «Dieses Jahr sollten wir ein Zeichen setzen»

Wann sind Sie das letzte Mal ehrfürchtig vor einem Weihnachtsbaum gestanden? Oder haben sich an den Lämpchen um Nachbars Haustür gefreut? Eben. Wir haben uns so sehr an Weihnachtsbeleuchtungen gewöhnt, dass sie uns kaum noch auffallen. Abgesehen von jener Strobo-Beleuchtung in Regenbogenfarben natürlich, die am Nachbarhaus jeweils noch bis im Februar epileptische Risiken birgt.

Aber eine Weihnachtsbeleuchtung, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Fällt mir nicht ein. Dabei bin ich nicht von der religiösen Fraktion «Erleuchtung statt Beleuchtung» und ich glaube auch nicht, dass der Biorhythmus der Tiere in der Stadt im Advent noch viel stärker gestört ist, als sonst schon. Leuchtkäfer, Nachtfalter oder Fledermäuse sind aus Siedlungsgebieten ohnehin verschwunden und die Zugvögel sind auch im Oktober desorientiert in einer immer helleren Nacht unten auf Erden. Ja, Bäume, die direkt angeschienen werden, verlieren zu spät ihr Laub und können daher Frostschäden erleiden. Aber das ist nun wirklich nicht die Schuld der Lämpchen im Dezember.

Gut, so ein Komet, wie er über Betlehem erschienen sein soll, würde uns heute tatsächlich nicht mehr auffallen, in der allabendlichen Lichtflut.

Aber es soll niemand, der vor dem Ins-Bett-gehen noch ins Smartphone blickt, jammern, man erleide wegen der vielen Lichtquellen draussen Schlafstörungen. Nein, der Kampf gegen zu viel Licht in der Nacht hat nichts mit der Adventszeit zu tun. Und auch bezüglich Stromverbrauch ist die Weihnachtsbeleuchtung nicht der richtige Sündenbock.

Doch dieses Jahr sollte Nachbars Fassade, die Gasse und die geschmückte Tanne auf dem Dorfplatz dennoch dunkel bleiben. Das ganze Land sollte beschliessen, die Birnchen und LED-Lämpchen in der Kiste im Keller zu lassen, um ein Zeichen zu setzen. Fürs Stromsparen, ja, von mir aus. Aber vor allem für die Ursache der Energiekrise: Für das erste Jahr eines europäischen Krieges seit vielen Jahren.

(Dann würden wir vielleicht dafür im nächsten Advent, sofern Frieden wäre, sogar die Party-Beleuchtung am Nachbarhaus wohlwollender betrachten.)

