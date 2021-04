Tod eines Grossen Prinz Philips Staatsbegräbnis: Warum weinen wir, auch wenn wir den Toten gar nicht kannten? Bild: Getty Images Nicht immer ist ein öffentliches Begräbnis ein Staatsakt. Aber immer schon

Der Notarzt kam erst nach Mitternacht. Er stürmte durch die Wohnung, dass die weissen Mantelschösse flogen, und er fuchtelte mit seinem Lederkoffer, als wollte er jene, die ihn aus dem Schlaf gerissen hatten, persönlich erschlagen. «Wo ist die Leiche?», schäumte er. Sie lag derweil im Elternschlafzimmer, war ein Kind – und hörte alles mit.

In dieser Nacht gingen meine ersten Ferien bei den Wiener Verwandten jäh zu Ende. Man verfrachtete mich krankheitshalber in den nächsten Transalpin. In die Schweiz mit nahm ich die Erinnerung an einen betrunkenen Arzt, eine schwere Mittelohrentzündung und die neue Erfahrung, dass es auch ganz lustig sein kann, tot zu sein. Besonders in Wien.

Wolfgang Amadeus Mozart beispielsweise besitzt dort gleich zwei Grabstätten, und mit grosser Wahrscheinlichkeit sind beide leer. Und nicht zufällig hat der wienstämmige Kabarettist Helmut Qualtinger den Spruch geprägt:

«In Wien musst’ erst sterben, damit sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst’ lang.»

Helmut Qualtinger

Österreichischer Schauspieler Bild: Keystone

Ihr latent nekrophiler Hang macht unsere östlichen Nachbarn zu Verehrern grosser Trauerzüge und findet ihre grossartigste Ausformung im Staatsbegräbnis: Allein die schwelgerische Aufbahrungsszene in der Säulenhalle des Parlaments ist ein Bild für Götter.

40'000 Menschen säumten beim letzten Staatsbegräbnis 1989 in der Innenstadt die Strassen, als Kaiserin Zita, Otto von Habsburgs Mutter, beigesetzt wurde. In einem Aufbäumen der Erinnerungen zog ein gewesenes Weltreich in einem 1,3 Kilometer langen Trauerzug vom Stephansdom zur Kaisergruft (offiziell: Kapuzinergruft); die sterb­lichen Überreste der letzten Kaiserin, die im schweizerischen Zizers gelebt hatte, ruhten auf dem kaiserlichen Hofleichenwagen.

Meine Verwandten, die damals mit am Strassenrand standen und warme Tränen weinten, obwohl sie mit Zita nie ein Wort gewechselt hatten, meinten später: «Das war einmal eine schene Leich!’». Das Begräbnis schien zur Begeisterung aller ein gelungenes Fest.

Zita von Bourbon-Parma

Kaiserin von Österreich-Ungarn Bild: Wiki

Hollywood lässt sich anfassen

Grösse und Pomp sind Eigenschaften, die Begräbnisse, ob royale oder bürgerliche, für Menschen attraktiv machen. Was vor unserer Nase passiert, ist Hollywood in Cinemascope, und wir dürfen mit im Film sein. Sogar in Echtzeit. Wir sind die Statisten eines historischen Moments.

Die Mode der opulenten Toteninszenierung ist allerdings durch die Kulturgeschichte der letzten Jahrhunderte nie konstant gewesen. In den vorchristlichen Kulturen hatte man sich sogar des Gegenteils bemüssigt. Man war daran interessiert, die Toten ohne Trara schnellstmöglich loszuwerden und von der Stadt fernzuhalten. Erst im 4. Jahrhundert, mit der rechtlichen Gleichstellung der Christen, änderte sich das. Das Begräbnisse fand nun nicht mehr ausserhalb der Stadtmauern statt, sondern nahe der Kirche, die nun an bester Innenstadtlage ihren Platz einnahmen.

Doch selbst in der Neuzeit konnten auch geschätzte Bürger wie Mozart nach ihrem Ableben schlicht verscharrt werden. Es war einem Gesetz des Kaisers geschuldet, dass der «k. k. Hofkompositeur» ohne feierliches Geleit, sogar gänzlich unbegleitet, vor die Tore Wiens gebracht und dort mit fünf anderen Toten – ohne Sarg – in ein Massengrab gekippt wurde. Kaiser Joseph II. hatte es so angeordnet, die kostspielige Wiener Begräbniskultur war ihm ein Dorn im Auge.

Das fast sieben Meter lange Gemälde von Gustave Courbets war 1848 ein Skandal. In der Begräbnisszene, die er in seinem Heimatdorf Ornans festhielt zeigte er die Menschen wirklichkeitsgetreu: Das Pfarrergesicht ist tumb, und die Sargträger sind rotnasig. Bild: Musée d’Orsay

Um eine Beerdigung attraktiv zu machen, muss sie kostspielig sein, anders ist Glanz, Gloria und Massenwirkung nicht zu bekommen. Sie soll so strahlend sein, wie der verstorbene Mensch bedeutend war.

Die Bedeutenden faszinieren: Zwei Millionen Menschen gaben Prinzessin Diana 1997 das Geleit. Und sagenhafte zweieinhalb Milliarden Zeitgenossen weltweit sollen den Trauerzug am Bildschirm verfolgt haben.

Auch 20 Jahre nach ihrem Tod ehrten die Britten Prinzessin Diana mit einem Meer von Blumen. Dieses Bild bot sich 2017 vor dem Londoner Kensington-Palast. Bild: Keystone

Als Queen Mum 2002 im Alter von 101 Jahren starb, flankierten den Trauerzug von Westminster auf Schloss Windsor mehrere Millionen Menschen.

Doch nicht nur die visuelle Opulenz der Inszenierung, der schöne Schein einer «schönen Leiche» macht es aus, dass uns Beerdigungen, Trauerfeiern, Trauerzüge so schrecklich faszinieren. Es gibt dafür auch andere Gründe.

Shorts, Hawaiihemd und Adiletten? Hier bitte nicht

Traditionelle Beerdigungen folgen definierten Abläufen. Osterkerze, Nekrolog, Kleidung, Erdwurf. Im Hawaiihemd am Sarg? Besser nicht. Auch ein weisser Anzug ist in unseren Breitengraden ein No-Go.

Bei einer christlichen Beerdigung ist alles wie immer und wie gehabt, auch wenn die eigenen Gefühle so sind wie nie: chaotisch und verzweifelt. Doch während des öffentlichen Trauerrituals trifft das emotionale Chaos auf eine klare Struktur, auf eine Agenda, auf Ordnung und Verlässlichkeit, und darin liegt Trost.

Und obwohl schrecklich banal, soll nicht vergessen gehen: Ein Staatsakt wie ein Staatsbegräbnis dient nicht nur dem Verstorbenen. Er dient noch mehr der eigenen Sache, dem Staat. Ein Staatsbegräbnis hat sehr viel auch mit Imponiergehabe, Herrscherkult und mit Grössenwahn zu tun.

Pomp, Prunk, Pariser Kulisse. Napoleons Leichenzug durch die französische Hauptstadt glich 1840 einem Militäreinsatz der friedlichen Art. Wer findet auf dem Stich die weiblichen Beteiligten? Bild: Getty Images

Ob der Leichenzug Napoleons auf die Pariser Place de la Concorde am 15. Dezember 1840 oder der von General Guisan am 12. April 1960 – sein Lieblingspferd zog mit höflich gesenktem Kopf mit: So ein Trauerzug, ein Aufmarsch der Mächtigen, ist auch ein Muskelspiel. Er ist eine generalstabsmässige Heerschau der nationalen Hardware, Software und des Humankapitals.

Der Staat zeigt sich freundlich und mitfühlend an der Bahre eines Einzelnen und dabei stellvertretend für alle in idealer Form: beschützend, harmonisierend und überlegen. Allzeit bereit – zur Grösse. Und alles, was gross ist, macht auch den gross, der sich klein fühlt und an der Beerdigung Teil einer Grossartigkeit sein darf.

Gemeinsam weint es sich lauter

Wir sind von Beerdigungen ausserdem so schrecklich fasziniert, weil wir weinen können. Das ist nicht selbstverständlich. Nur Menschen beherrschen das Weinen, Tieren gelingt das nicht. Früher waren an Beerdigungen dafür professionelle Klageweiber zuständig. Der Job gehört inzwischen zu den ausgestorbenen Berufen.

Jetzt liegt es an uns, laut zu klagen. Und zusammen weint es sich erfahrungsgemäss leichter: Weinen steckt an, wer weint, erweckt Mitgefühl. Zwar weinen wir in Gegenwart von Fremden nur ungern; doch das gemeinsame Trauern scheint ein derart verbindender Akt zu sein, dass man sich in der Menge Emotionen erlaubt, die man sich sonst verkneift.

Und dass man den Abschied eines Verstorbenen nicht zur Privatsache machen kann oder soll, hat in einer Zeit wie der unseren auch tiefere Gründe. Das Ritual einer öffentlichen Bestattung soll dem Trend zur Privatisierung des Todes entgegenwirken. Bestenfalls bietet das öffentliche Begräbnis sogar Halt in einer Gemeinschaft.

Der unschlagbare Trumpf einer Beerdigung allerdings ist paradoxer: Der Tod nämlich ist der grosse Versöhner des Lebens. Feinde geben sich an einem Sarg die Hand, Politik wird Nebensache, über die Parteien begegnet man sich zumindest mit Respekt. Kleinliche Missgunst wirkt angesichts des Todes so mies, wie sie tatsächlich ist. Die Bedeutung dessen, was wirklich zählt, zeigt sich klar wie im Alltag kaum.

Man läuft in einem Trauerzug zwar einem Leichnam hinterher. Aber man läuft. Die Sonne scheint auf die Haut, der Wind streichelt sie. Man ist – es gibt keinen Zweifel – am Leben. Wir sind also noch einmal davongekommen.

So läuft das royale Begräbnis von Prinz Philip ab:

Prinz Philip wünschte sich eine Zeremonie «ohne viel Aufsehen» Bild: Keystone

Samstag, 17. April:

Auch wenn der am Freitag vergangener Woche verstorbene Prinz Philip kein Staatsbegräbnis wollte, verursacht die Zeremonie mit 30 geladenen Gästen (darunter Prinz Harry, nicht aber seine Frau Meghan) viel Planungsaufwand. Die Vorbereitungen liefen in Anlehnung an die historische schottische Eisenbahnbrücke unter dem Namen «Operation Forth Bridge».

14:40 Uhr (15:40 Uhr Schweizer Zeit):

Der Sarg wird aus der Privatkapelle von Schloss Windsor auf einen extra umgebauten Landrover geladen.

14:45 Uhr:

Die Prozession geht durch den Schlosshof vorbei an uniformierten Ehrengarden. Begleitet wird sie von Ehrensalven und Glockengeläut.

14:53 Uhr:

Genau acht Minuten später hält der Landrover am westlichen Eingang der St.-George’s-Kapelle. Die Nationalhymne ertönt. Der Sarg wird in die Kapelle getragen. Begleiten dürfen ihn nur die Angehörigen der Königsfamilie und der Privatsekretär des Verstorbenen.

15:00 Uhr:

Zum Gedenken an den verstorbenen Prinzen gibt es eine nationale Schweigeminute. Danach wird Philip im königlichen Gewölbe zur ewigen Ruhe gelegt. (sas)

