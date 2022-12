Reisen: Unterwegs in der östlichen Algarve

Reisen in Portugal Authentisch und unberührt: Das ist die unbekannte Seite der Algarve Die portugiesische Südwestküste ist bekannt für ihre Felsformationen und schönen Strände. Weiter im Osten zeigt sich die Algarve von einer anderen Seite. Besonders Ornithologen kommen da auf ihre Kosten – auch in den Wintermonaten. Matthias Stadler 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ein Bootsausflug im Vogelreservat Ria Formosa gehört bei einem Besuch der Gegend fast schon dazu. PD

Rund 200 Kilometer lang ist die Küste in Portugals Süden. Sie reicht vom Kap Sankt Vinzenz, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlands, bis an die spanische Grenze. Mit ihren Felsformationen lockt die Algarve jährlich gut einen Drittel sämtlicher Portugal-Touristen an, was sie zur meistbesuchten Region des Landes macht.

Die Gäste zieht es vor allem in den Südwesten der Algarve. Doch auch weiter östlich Richtung Spanien kommen Touristen auf ihre Kosten, wenn auch auf andere Weise. Die Region ist weniger touristisch und nicht so herausgeputzt. Der Lack bröckelt hie und da an den Häusern und Booten. Das macht die Region aber auch sympathisch, da sie sich nicht als etwas ausgibt, das sie nicht ist.

Boote in der Nähe des Fischerstädtchens Tavira. Bild: Matthias Stadler

Exemplarisch zu sehen ist diese Authentizität im Fischerstädtchen Tavira, gut eine halbe Fahrstunde östlich vom zentral gelegenen Flughafen Faro entfernt. Das Zentrum ist klein, hat aber eine schöne Fussgängerbrücke, welche die beiden Stadtteile miteinander verbindet. In einem Brunnen tummeln sich gar Schildkröten, während in den Gassen nebenan das südeuropäische Leben mit all seinen Facetten stattfindet, in das sich beispielsweise Barbara schlagartig verliebte. Die 40-jährige Kolumbianerin zog vor wenigen Monaten nach Portugal. «Ich kam nach Tavira und wusste: Hier will ich bleiben», erklärt die Coiffeuse gut gelaunt. Das Klima sei angenehm und der Ort weder zu klein noch zu gross. Und ausserdem sei es eine erschwingliche Gegend.

Tavira bietet auch für Hobbyhistoriker einiges an Erkundungsmöglichkeiten, da, wie in anderen Teilen auf der iberischen Halbinsel auch, vor tausend Jahren der Islam die tonangebende Religion war – der Name Algarve stammt aus dem arabischen Begriff «Al Gharb» und bedeutet «der Westen». Das muslimische Erbe sieht man in Tavira noch heute auf den Dächern, aus denen teilweise bis zu vier Schornsteine pro Haus herausragen. Deren Anzahl zeigt, wie viele Generationen im Haus wohnen.

Flamingos in den Salzteichen

Die zentrale und östliche Algarve ist von Salz, Wasser und Tieren geprägt. An diversen Orten wird Salz abgebaut, unter Tage als auch an der Oberfläche. In Loulé beispielsweise befindet sich ein Steinsalzbergwerk, das sich rund 230 Meter unter der Stadt befindet und mittels eines Lifts für Gäste zugänglich ist. Auf einem Rundgang können die 230 Millionen Jahre alten Formationen entdeckt werden. Früher gab es Pläne, ein unterirdisches Hotel in der Mine zu errichten, doch die Idee wurde nie umgesetzt.

Etwas ausserhalb von Tavira wird aus seichten Teichen Salz gewonnen. Die grossen Salzhügel daneben zeugen von der Arbeit und sind von weither sichtbar. Doch die Teiche locken nicht nur Arbeiter an. Auch diverse Vogelarten sind regelmässig hier zu sehen. Flamingos etwa, welche elegant davon fliegen, wenn ihnen Neugierige zu nahe kommen.

Das Gebiet liegt am Rande des Naturparks Ria Formosa, das rund 18’400 Hektar gross und ein Feuchtgebiet von internationaler Anerkennung ist. Ornithologisch Interessierte kommen hier mittels Bootstouren auf ihre Kosten: Diverse Vogelarten wie Reiher, Kormorane und Kraniche können beobachtet werden. Die Gegend wird von Vögeln von Europa und Afrika für einen Zwischenhalt benutzt. Manche Arten überwintern auch hier, um dem kalten Winter in Nordeuropa zu entkommen, weswegen die Ria Formosa für Vogelbeobachter gerade auch in der kalten Jahreszeit interessant ist.

Die Bootstouren finden auf Wasser statt, das zwar wie ein Flusssystem aussieht, in Tat und Wahrheit aber das Meer ist. Mehrere vorgelagerte, schmale und lange Inseln dienen als natürliche Barriere, einzig durch kleine Meeröffnungen gerät das Wasser in die Kanäle ins Hinterland. Über 50 Fischarten sind in den Gewässern zu Hause, auch Delfine sind vor den Stränden zu sehen. Zudem züchten Fischer in gross angelegten Gehegen Muscheln.

248 Anker zeugen von der Vergangenheit

Die Ria Formosa ist die touristische Hauptattraktion der Gegend. Mehrere Tourenanbieter nehmen die Gäste aus aller Welt in ihren Booten mit in das verwinkelte Wassersystem. Gleich daneben bietet sich auch ein Besuch des Strandes Praia do Barril an. Mittels eines lieblichen, langsamen Zugs kommt man zum Strand, der bekannt ist für die 248 Anker, die auf einer Düne seit Jahrzehnten vor sich hinrosten. Sie sind Zeugen des Fischfangs, der die Region zu Beginn des 20. Jahrhunderts lange prägte. Damals fuhren täglich Dutzende Boote aufs Meer hinaus, um Thunfische zu jagen. Die mehrere hundert Kilogramm schweren Kolosse kamen vor den Toren des Mittelmeers in Hülle und Fülle vor, bis ihr Bestand in den 1960er-Jahren durch den Fischfang drastisch zurückging und viele Fischer ihre Arbeit aufgeben mussten.

Der Ankerfriedhof beim Praia do Barril. Bild: Matthias Stadler

Heute zeugen verlassene oder aufgepeppte Fischersiedlungen von dieser Vergangenheit oder eben die Anker am Praia do Barril. Der Strand ist, wie weitere angrenzende Strände, beliebt bei Portugiesen, die es im Sommer ans Meer zieht. Und auch Coiffeuse Barbara aus Kolumbien fährt gerne an die langen, vorgelagerten Inseln: «Hier kann ich mich nach einem anstrengenden Tag gut erholen.»

Erholung ist hier in der Tat möglich – auch in den kälteren Monaten. Denn die Region hat sich zwar seit den Zeiten des Fischfangs verändert, das sieht man ihr auch an. Aber der Massentourismus ist noch nicht bis hierhin vorgedrungen: Die östliche Algarve mag die unbekanntere Seite der Algarve sein, dafür bleibt sie aber authentisch.

Hinweis Die Vila-Galé-Hotelgruppe lud zu dieser Pressereise ein.

Gut zu wissen Anreise Easyjet fliegt von Basel direkt nach Faro. Während der wärmeren Monate fliegen die Swiss und Edelweiss von Zürich nach Faro. Übernachten Die Vila-Galé-Gruppe hat mehrere Viersternehotels in der Region. So etwa das Hotel Vila Galé Collection Praia ausserhalb von Albufeira, ein Boutiquehotel (Adults only) nur wenige Meter vom Strand entfernt. Etwas ausserhalb von Tavira befindet sich das Eco Hotel Vila Galé Albacora, das früher ein Fischerdorf war und direkt am Wasser liegt. Beste Reisezeit Die Gegend kann das ganze Jahr hindurch besucht werden. Vom Frühling bis Herbst sind die Wassertemperaturen des Atlantiks angenehm. Der Sommer ist die Hauptsaison. Für Vogelbeobachter ist auch der Winter interessant, da sich dann mehr Vögel im Naturpark Ria Formosa aufhalten.