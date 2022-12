Spezielles Talent: Frau liest alles spiegelverkehrt

Porträt Sie findet «Rhythmus» ein schrecklich wüstes Wort – denn sie denkt immerzu rückwärts Sanja Radivojevic liest seit ihrer Kindheit rückwärts. Was passiert im Kopf einer Sprachbegabten? Ein Spaziergang vorbei an Schildern wie «Irapmac» und «Ekehtopa» zeigt: Das hört nie auf, es ist wie ein Zwang. Anja Schelbert 30.12.2022, 05.00 Uhr

«Dreh mal am Herd» wirkt stark. Wie man ihn auch dreht oder wendet; der Satz ergibt vorwärts- wie rückwärtsgelesen dieselbe Abfolge von Buchstaben, Wörtern und Inhalt. Ein Fall für Sanja Radivojevic, Mitte 30, dunkles Haar, sagenhaftes Sprachgefühl. Die Winterthurerin denkt rückwärts.

In Zürich ist es bitterkalt. Den Schal tief im Gesicht, den Mantel zugeschnürt, gehen wir entlang der Limmat. Am Bahnhofquai singen Lachmöwen. Schnatter-, Tafel- und Stockenten gesellen sich zu einem Dutzend Tauben am Mühlesteg. Sanja Radivojevic hält inne, bestaunt die Vogelpracht, ehe Kamera und Blitz diese aufscheuchen. Einzig die Tauben kehren zurück, verteidigen hartnäckig ihren Platz. Sanja Radivojevic lacht: «Tauben sind eben omnipräsent.» Das Rückwärtsdenken ist es auch.

Darauf angesprochen, besinnt sich Sanja Radivojevic. «Ich glaube, ich mache das seit der ersten oder zweiten Klasse.» Während ihre Klassenkameraden noch mit dem Lesen von links nach rechts haderten, begann sie mit Rückwärtsbuchstabieren. Und gelang früh zur Erkenntnis: Gerhard Schröder sei ein «schrecklich wüster Name». Weil das «Sch» spiegelverkehrt nicht einschlägig definiert ist. Gebührt jedem Buchstaben ein einzelner Laut einfach in umgekehrter Reihenfolge? Oder soll die phonetische Aussprache von «sch» beibehalten werden? Die 33-Jährige wendet je nachdem die streng orthografische oder die phonetische Regel nach ihrer eigenen Logik an. Den alt Bundeskanzler Redörhcs jedenfalls hätte sie sicher anders getauft.

Phonetisch heisst übrigens auch das umgangssprachliche Wort «nix» spiegelverkehrt nicht «xin», sondern eher «skin». Der Buchstabe x bleibt in diesem Fall lautlich, also phonetisch, erhalten.

Der weisse Fleck in der Sprachwissenschaft

So intensiv beschäftigt sich in der Schweiz kaum jemand mit dem Rückwärtsreden. Selbst Didier Maillat, Präsident der Schweizerischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft (SSG), teilt mit: «Die Art dieser Forschung ist äusserst spezifisch und ich selbst kenne keinen Schweizer Kollegen, der in diesem Bereich arbeitet.» Ähnlich tönt es von der Fachabteilung für Neurolinguistik an der Universität Zürich. Zahlen oder Studien gibt es keine. Erst am Frankfurter Max-Planck-Institut findet sich ein Forscher mit entsprechendem Spezialgebiet. 2017 gibt dieser einer Fachzeitung zu Protokoll, in ganz Deutschland gebe es wohl nur «zwischen fünf und zehn Sprecher», die sich «völlig fliessend» rückwärts artikulieren.

Wenn man so will, spricht Sanja Radivojevic eine überaus seltene Sprache. Als Rückwärtsdenkerin verfügt sie über ein ausgereiftes Arbeitsgedächtnis. Dieses sitzt im präfrontalen Kortex und erlaubt, aufeinanderfolgende Informationen so zu manipulieren, dass die gelernte Marketingfachfrau Wörter und Lautfolgen umkehren kann.

Der Heisshunger auf neues Vokabular

Auf diese Weise spricht Sanja Radivojevic rückwärts. Sätze verspeist sie buchstabenweise. Sie kann Wörter auffällig gut abstrahieren, merkt sich ihren Aufbau, zählt Zwielaute wie «ei», «au» oder «eu». Dann geht alles schnell. Silben drehen sich vor ihrem inneren Auge, eine unwillkürliche Wortanalyse beginnt.

Diese Gabe ist Fluch und Segen zugleich, beschreibt die Winterthurerin. Denn der Impuls lässt sich nicht einfach abstellen. Und leider funktioniert er – obschon Sanja Radivojevic vier Sprachen spricht – ausschliesslich in Deutsch. «Irgendwann hat man alle Worte durchbuchstabiert. Darum suche ich stets nach neuen, weil mich die immer gleichen langweilen.»

Diesen Heisshunger, den ihr nimmersattes Gehirn anmeldet, wenn es nach neuem Vokabular lechzt, gilt es zu zügeln. «Je mehr Raum ich dem Rückwärtsdenken gebe, desto intensiver wird es.»

Auf dem Mühlesteg wird deutlich, wie schwer diese Eigenheit wiegt. Unmittelbar scannt Sanja Radivojevic Werbetafeln, Aufschriften, Hinweise am Uferrand. Der Ausblick von der Fussgängerbrücke scheint ihr Sprachgehirn buchstäblich mit Reizen zu fluten. «Campari» prangt dick und fett auf einem Hausdach, «Apotheke» registriert sie auf einem anderen. Nach «Irapmac» und «Ekehtopa» widmet sie sich auch schon einem vergilbten Aufkleber, der ein Geländer ziert: «lietbaonhce», liest sie. «Technoabteil» stand da wohl einst, mittlerweile fehlt der Anfangsbuchstabe. «Das stört mich nicht», sagt Sanja Radivojevic.

Das Lexikon einer Rückwärtsdenkerin

Die Winterthurerin hat im Laufe der Jahre ein komplexes Ranking ausgearbeitet, nach dem sie Worte klassiert. «Je mehr Vokale ein Wort enthält, desto schöner klingt es rückwärts. ‹Rhythmus› ist wegen der Konsonantenverbindungen hingegen furchtbar.» Gemeint sind die beiden stummen «h», die als Dehnungszeichen fungieren: «sumhtyhr». «Liebe –ebeil» wiederum klinge weich und sanft, erklärt sie mit Blick auf zahlreiche Liebesschlösser, die den Mühlesteg zieren. «Dieses Wort wird seiner Bedeutung sogar rückwärts gerecht.»

Auch abseits der Limmat stösst die 33-Jährige auf Besonderheiten. Bücher nimmt sie gleichermassen unter die Lupe wie Songtexte, entlarvt etwa «Nerhegeb», den Zauberspiegel aus Harry Potter. «Ich bin mir nicht sicher, wie vielen Leuten beim Lesen aufgefallen ist, dass der Zauberspiegel eigentlich ‹Begehren› heisst. Nur eben spiegelverkehrt.»

Weiter sei Lana Del Rey zweifellos ihre Lieblingsinterpretin. Deren Künstlernamen nimmt sie mit Humor zur Kenntnis. «Wer trägt denn schon freiwillig ‹anal› im Namen?», fragt sie. Die Doppeldeutung von «Regal» erscheint ihr hingegen passend – gibt es doch viele davon in einem Lager.

Sag doch mal Fallschirmspringer!

Beeindruckt von dieser Sprachsynthese, will ich wissen, wie ihr Umfeld mit dem Rückwärtsdenken umgeht. Sanja Radivojevic gibt sich bescheiden. «Ich bin mir nicht einmal sicher, ob meine Geschwister wissen, dass ich rückwärtsdenke.» Anders als Rückwärtsredner Sebastian Heiduczek aus Oberbayern, der 2020 bei «Das Supertalent» Aufsehen erregte, hält sie sich zurück. Das entspricht ihrem Gesamtbild – reflektiert, unaufdringlich.

Kommt die 33-Jährige doch einmal aufs Rückwärtsdenken zu sprechen, zeichnet sich das immer gleiche Bild ab. «Man wirft mir dann möglichst lange Wörter hin, die ich rückwärts buchstabieren soll. ‹Sag doch mal Fallschirmspringer!› ist ein Klassiker», meint sie amüsiert. Mit vier Vokalen stellt «Fallschirmspringer» allerdings keine Schwierigkeit dar. «Schwierig wird es bei Wörtern mit wenigen Vokalen und vielen Konsonanten.»

Derweil erreichen wir den Limmatquai, erwärmen unsere Körper bei heisser Schokolade und Chai Latte. Nach drei Stunden mit der spiegelverkehrten Frau bin ich versucht, die Getränkekarte rückwärtszulesen. Ich lasse es bleiben. Meine Aufmerksamkeit gilt längst einem anderen Hirngespinst. Ob Rückwärtsdenken auch mit Zahlen funktioniert? «Ja, auch ganze Datenreihen kann ich spiegeln», erklärt Sanja Radivojevic. «Bezogen auf die Rechnung ist mir die Summe in korrekter Zahlenfolge aber ganz recht.»

