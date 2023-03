Porträt Die Entschwurblerin: Physikerin Sabine Hossenfelder entlarvt Fake News aus der Forschung und kritisiert jetzt das Cern Sabine Hossenfelder treibt mit fundierter Kritik regelmässig die berühmtesten Teilchenphysiker unserer Zeit zur Weissglut. Wer ist die deutsche Physikerin, die ohne ordentliche Professur die theoretische Physik reformiert und Wissenschaft massentauglich macht? Simon Maurer Jetzt kommentieren 25.03.2023, 04.55 Uhr

Sabine Hossen­felder fordert, dass die Forscherwelt den Fokus von einer «schönen» mathematischen Erklärung der Welt in Richtung realitätsnaher Forschung verlagert. Michael Schick

Kann man das nicht einfacher ausdrücken? Das fragt sich vermutlich jeder, wenn er Teilchenphysiker ihre Modelle erklären hört. Das kann man gar nicht so ausdrücken, findet Sabine Hossenfelder. Die Modelle sind falsch. Warum, das erklärt sie dann auf ziemlich ein­fache Weise.

Die in Freiburg am Main geborene Physikerin hat ursprünglich Mathematik und später Physik studiert, ist heute aber nicht nur eindimensional Wissenschafterin – sondern zusätzlich auch Philosophin, Musikerin, Youtuberin, Autorin und Wissenschaftsjournalistin.

Ausserhalb der Welt der Physik wurde Hossenfelder erst 2018 bekannt, als sie mit ihrem Buch «Das hässliche Universum» weltweit für Furore sorgte.

Sie kritisierte darin, dass die aktuelle Forschung in einer Sackgasse gelandet sei. Teilchenphysiker würden ihre Modelle nicht so entwerfen, dass sie möglichst der Realität entsprechen. Sondern so, dass die Modelle möglichst einfach und elegant seien, mathematischen Symmetrien und nummerisch schönen Zahlen folgen. Laut Hossenfelders Buch ist das falsch, denn in Experimenten mit dem Large Hadron Collider am Cern konnte keines der Modelle bewiesen werden. Teilchen, die es beim Aufeinanderprallen von ­hohen Energien rein rechnerisch hätte geben müssen, wurden nie entdeckt. Die Realität sei womöglich einfach «hässlich», so Hossenfelders These.

Die Mainstream-Physik würde heute aber Theorien wie die Stringtheorie oder Supersymmetrie unterstützen, weil damit schnell und billig publiziert werden könne, ohne dass die Gültigkeit der Thesen bewiesen werden muss (oder kann).

Die 46-jährige Physikerin fordert deshalb, dass die Forscherwelt den Fokus von einer «schönen» mathematischen Erklärung der Welt verlagert in Richtung realitätsnäherer Forschung. Zwei Dinge sollten die Physiker dafür tun, wie sie sagt:

«Als Erstes sollten Teilchenphysiker zugeben, dass sie ein Problem haben.»

Es könne ja jeder ­sehen, dass sich in dem Feld nichts tue und diese ganzen hypothetischen Teilchen nur Fantasien sind. «Dann», und das ist Hossenfelders zweite Forderung, «sollten sie herausfinden, was schiefgelaufen ist und entsprechend eine Strategie entwickeln, damit so was nicht nochmals passiert».

Sie kritisiert den Geldhunger des Schweizer Cern

Die Kritik der Freiburgerin wurde in ­allen wichtigen populärwissenschaftlichen Publikationen zur Kenntnis genommen und rezensiert, in der Folge publizierte sie in der «New York Times» einen Gastkommentar – und zog damit den Unmut der führenden Teilchenphysiker auf sich. Nichtsdestotrotz ist sie immer wieder mit im Gespräch mit den Koryphäen des Feldes. Und dann kommt es schon mal vor, dass es an einem Kongress laut wird, und ein Professor zu brüllen beginnt, wenn er Hossenfelders Kritik nicht erträgt.

Darauf angesprochen sagt Hossenfelder: «Ich verstehe ganz ehrlich nicht, was diese Leute erreichen wollen. Das Problem bin ja nicht ich, das Problem ist, dass die Teilchenphysik in naher Zukunft irrelevant sein wird und niemand diese Forschung mehr finanzieren werden will.» Teilchenphysiker, die sie als den Überbringer der schlechten Nachrichten angreifen, würden ihren eigenen Interessen entgegenarbeiten, so die Physikerin.

Welche Strategie schlägt Hossenfelder also vor, um die theoretische Physik weiterzubringen?

«Ich finde, wir sollten uns darauf konzentrieren, die internen Widersprüche in den existierenden Theorien zu beheben.»

Sabine Hossenfelder

Physikerin, Philosophin, Musikerin, Youtuberin, Autorin und Wissenschaftsjournalistin.

Ganz konkret bedeute dies, dass man Tests der Quantengravitation und des Messprozesses in der Quantenmechanik durchführe. Denn das sei in Experimenten bisher noch nicht mit überzeugender Genauigkeit untersucht worden. An anderer Stelle schlägt Hossenfelder doch eine Vereinfachung vor: Bei der dunklen Materie sollte man sich auf modell­unabhängige Analysen verschiedener Datensätze konzentrieren und daraus die Gleichungen parametrisieren, anstatt irgendwelche neuen und viel zu komplexen Teilchengruppen und theoretische Erklärungen zu erfinden.

Dem Schweizer Forschungsplatz empfiehlt Hossenfelder, das Cern nicht zu erweitern. Denn es gäbe keinen Grund zu denken, dass man im vom Cern erschliessbaren Energiebereich ­etwas Neues finden würde. Ausserdem sei es sowieso der falsche Zeitpunkt ­dafür: Beim derzeitigen Zustand der Welt – Nachwirkungen einer Pandemie, Krieg in der Ukraine, Wirtschaftskrise, Klimawandel – könnten wir es uns schlicht nicht leisten, Geld an Riesencollider zu verschwenden. «Ich halte es für unverantwortlich, dass Teilchenphysiker dem Steuerzahler solch nutzlosen Unfug aufschwatzen wollen, nur um ihre eigenen Jobs zu retten», sagt sie.

Stoische Physik als Antwort auf philosophische Fragen

Hossenfelder selbst arbeitet momentan als wissenschaftliche Mitarbeiterin am «Frankfurt Institute for Advanced Studies» an einzelnen Forschungsprojekten. Sie verbringt ihre Zeit aber nicht nur mit Forschung, sondern erklärt Physikprobleme auf ihrem Youtube-­Kanal und schreibt regelmässig für den «New Scientist», «Scientific American» und weitere Magazine. In ihren Texten behandelt sie oft Themen, auf die man eher eine philosophische Antwort erwartet anstelle einer physikalischen. So ist eines ihrer Lieblingsthemen die Frage, ob es einen freien Willen gibt. Während sich Philosophen darüber streiten, ist Hossenfelder überzeugt, dass dieser nicht durch Natur­gesetze begründbar sei, weil diese deterministisch sind. Einzige Ausnahme sei die Quantenphysik, wo die Existenz einer Art von Zufall möglich sei.

Um genau solche philosophischen Fragen mit Physik zu beantworten, hat die Physikerin nun ein zweites Buch ­geschrieben. Es ist nicht weniger provokativ als ihr Erstling, widmet sich aber den deutlich grösseren Fragen. In «Mehr als nur Atome» bricht Hossenfelder hochkomplexe physikalische Geistesflüge runter auf ein Level, das auch Quantenamateure verstehen. Sie beantwortet unter anderem, ob wir in einer Simulation leben, ob es mehrere Paralleluniversen gibt und ob wir nur ein Sack Atome ohne etwas «Mystisches» wie eine Seele sind.

Sabine Hossenfelder:

Mehr als Atome. Was die Physik über die Welt und das Leben verrät.

Aus dem Englischen von Monika Niehaus-Osterloh und Bernd Schuh.

Siedler Verlag. 320 S.

Ihr Erfolgsrezept: Pedanter sein als der gemeinste Physiklehrer

Neben den schriftlichen Ausflügen in die Philosophie diskutiert Physikerin Hossenfelder auf ihrem Youtube-Kanal auch immer häufiger andere populärwissenschaftliche Fragestellungen. In einem Video erklärt sie etwa, was die Covid-Übersterblichkeit bedeutet. In anderen Videos werden Fragen zum Klimawandel aus streng wissenschaftlicher Sicht beantwortet. Und ganz verrückt: Manchmal lädt Hossenfelder sogar selbst produzierte Musik hoch.

Wie ist es möglich, in so vielen Sparten gleichzeitig erfolgreich zu sein? «Das schwierige Hindernis ist, darüber hinwegzukommen, sich als Anfängerin dumm zu fühlen. Man muss bereit sein, etwas Neues zu versuchen, auch wenn das nicht auf Anhieb klappt», sagt das Multitalent.

Zumindest in der Physik klappt das bei Hossenfelder sehr gut. Nach der Durchsicht eines Videos oder der Lektüre eines ihrer Bücher ist jedenfalls eines klar: Schrödingers Katze ist nun tot oder lebendig – man weiss garantiert, was mit ihr ist, denn so gründlich wird hier physikalischen Umständen nachgegangen, dass Nichtwissen unmöglich ist.