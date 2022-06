Die WHO und das Problem mit dem Bergriff Affenpocken

Politische Korrektheit Ist die Weltgesundheitsorganisation vom Aff gebissen? Die WHO sucht nach einem neuen Namen für die Affenpocken, man will jeglicher Möglichkeit von Diskriminierung oder Stigmatisierung vorbeugen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 16.06.2022, 17.21 Uhr

ist der Begriff Affenpocken diskriminierend? Imago

Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir, wer Du bist. Ohne Name sind wir nichts – und passt er nicht, kreieren die Freunde einen neuen. Mit Krankheiten ist es genauso: Bisweilen wissen wir nicht, was hinter den Bezeichnungen steckt, aber der Volksmund generiert rasch ein Wort, dessen Silben uns erschaudern lassen: Rinderwahnsinn, das sass genauso wie Schweinepest. Man wird vorsichtig, ahnt Böses, niemand will China-Fieber oder Affenpocken.