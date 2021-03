Politische Gefangene «Das Risiko war uns klar – allerdings nicht in diesem Ausmass»: Wie der Partner der in Weissrussland inhaftierten Natallia Hersche die Situation erlebt Der Tübacher Robert Stäheli ist der Partner von Natallia Hersche, die in Weissrussland hart für ihren Freiheitskampf büsst. Der IT-Unternehmer hat Oppositionsführerin Tichanowskaja getroffen. Bruno Knellwolf 15.03.2021, 05.00 Uhr

«Die Demokratiebewegung in ihrer Heimat hat Natallia euphorisiert»: Robert Stäheli. Bild: Michel Canonica

Nun schon ein halbes Jahr sitzt Robert Stähelis Freundin in Weissrussland im Gefängnis. Die St.Gallerin Natallia Hersche ist Mitte September nach Weissrussland gereist, um an den Demonstrationen gegen das Lukaschenko-Regime teilzunehmen. An der grossen Frauendemonstration am 19. September in Minsk wurde sie verhaftet. Während sie in den verdunkelten Bus gezerrt wurde, riss sie einem Polizisten die Sturmhaube vom Kopf.

Das hatte fatale Folgen. Während die allermeisten der Tausenden von Verhafteten nach ein paar Tagen oder schon nach einer Nacht – meist übel zugerichtet – wieder freikommen, blieb die weissrussisch-schweizerische Doppelbürgerin in Untersuchungshaft und wurde schliesslich von einem Gericht in Minsk zu unglaublichen zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Statt ins Tessin nach Weissrussland

Natallia Hersche.

«Die Demokratiebewegung in ihrer Heimat hat Natallia euphorisiert», sagt ihr Lebenspartner Stäheli ruhig und überlegt im grosszügigen Wohnzimmer seines Einfamilienhauses in Tübach. Eigentlich hatten sie im vergangenen Herbst zusammen ins Tessin reisen wollen. Doch wegen eines Buchungsfehlers war das nicht möglich und so entschied sich die 50-jährige Freundin, stattdessen in Weissrussland gegen die Wahlfarce von Lukaschenko zu protestieren. Zu bremsen war sie nicht, wie der 55-jährige Geschäftsführer eines IT-Unternehmens in Goldach sagt. Zu sehr hatte sie in ihren ersten 35 Lebensjahren bis zur Auswanderung in die Schweiz unter der Diktatur gelitten, als dass sie sich nun nicht selbst an der Freiheitsbewegung hätte beteiligen wollen.

Robert Stäheli sagt:

«Das Risiko war uns schon klar. Allerdings nicht in diesem Ausmass. Vielleicht ein paar Tage Gefängnis, aber nicht so.»

Stäheli spricht von einer innigen Beziehung, die vor gut zweieinhalb Jahren mit einer Parship-Bekanntschaft begonnen hat. «Es hat schnell gefunkt. Aber natürlich gibt es kulturelle Unterschiede in einer weissrussisch-schweizerischen Beziehung. Die Wertvorstellungen unterscheiden sich und wir hatten manche Diskussion. Aber wir spürten eine starke Anziehung und hatten wunderbare Zeiten zusammen», sagt Stäheli. Jetzt sitzt er allein in seinem Einfamilienhaus und erlebt nicht zum ersten Mal in seinem Leben einen tiefen Trennungsschmerz.

Ans Aufgeben denkt Stäheli aber keineswegs, auch wenn sich Weissrussland insgesamt in einer wenig hoffnungsvollen Lage befindet – vor allem auch weil das Regime Lukaschenkos von Russland gestützt wird. Dagegen wehrt sich die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Robert Stäheli ist am Dienstag zusammen mit der Tochter von Natallia Hersche nach Bern gereist, um die weissrussische Oppositionsführerin zu einem Gespräch zu treffen. Tichanowskaja ist nach den gefälschten Wahlen nach Litauen geflüchtet und lebt dort im Exil. Diese Woche hat sie die Schweiz besucht, auf der Suche nach Unterstützung ihrer Demokratiebewegung. «Sie stand in Begleitung von fünf Personen vor dem Vatter Business Center am Bärenplatz in Bern und hat uns dann oben in einem Zimmer empfangen», sagt der Tübacher.

Gespräch mit Oppositionsführerin Tichanowskaja

Er erzählt von einem sehr interessanten Gespräch in Englisch, unterstützt von den weissrussischen Übersetzungskünsten von Hersches Tochter Violetta, die an der Universität Zürich studiert. «Tichanowskaja und ich haben gewissermassen das gleiche Schicksal. Auch ihr Partner ist in Weissrussland im Gefängnis. Wir führten ein sehr privates Gespräch über Ängste und Hoffnungen», sagt Stäheli. Die auf der ganzen Welt bekannte Oppositionsführerin habe ruhig, empathisch und sehr präsent gewirkt.

Robert Stäheli und Natallia Hersches Tochter Violetta im Gespräch mit der weissrussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja (rechts) in Bern.



Dabei ist Tichanowskaja erst vor einem Jahr nach der Verhaftung ihres Mannes in diese Rolle gerutscht. Stäheli bewundert deren Zivilcourage und ist zufrieden mit dem Gespräch. Eine gewisse Unterstützung im Kampf um die Freiheit seiner Partnerin hat er erhalten, soweit das in der schwierigen Lage überhaupt geht. Denn Natallia Hersche befindet sich seit dem 22. Februar im Hungerstreik, um gegen die Haftbedingungen zu protestieren. Stäheli hofft, dass sie den Streik abbricht, bevor dieser ihre Gesundheit schädigt.

Unternommen hat der Tübacher seit der Verhaftung schon vieles, um seine Freundin wieder zur Freiheit zu verhelfen. «Ich habe mich in den ersten Wochen nach der Verhaftung kaum mehr selber gespürt», sagt er. Hundertmal habe er die Geschichte erzählt, irgendwann war es genug, er musste wieder zu sich selber finden. Diesen gefestigten Eindruck strahlt der Tübacher nun aus. Kontakt hat er in Weissrussland zum Bruder seiner Freundin.

Hilfe von Menschenrechtsorganisation

Hilfe bekam er auch durch die Menschenrechtsorganisation Libereco, deren Vertreter Lars Bünger sich mächtig ins Zeug gelegt hat. Der Menschenrechtler hat die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi zur Patin von Natallia Herrsche gemacht und auch Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis aktiviert. Der Schweizer Botschafter in Minsk hat die St.Gallerin Hersche schon mehrere Male im Gefängnis besucht und setzt sich zusammen mit dem EDA im Rahmen der Möglichkeiten für die Freilassung ein. Hersche wird als Doppelbürgerin in Minsk allerdings nicht wie eine Schweizer Bürgerin, sondern wie eine Weissrussin behandelt.

Zählen konnte Stäheli auf ein funktionierendes Team in seinem IT-Geschäft. «Ich habe sehr hochmotivierte Kompagnons und Mitarbeiter. Das Geschäft läuft gut, diese Sorge hatte ich nicht auch noch.» Vorläufig bleibt Robert Stäheli nichts anderes, als in Tübach auf den nächsten Brief von Natallia Hersche aus dem Gefängnis zu warten – und auf ihre Rückkehr.