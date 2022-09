Pflegetipps Wer täglich sein Gesicht reinigt, macht der Haut gerade jetzt vor dem Winter einen Gefallen Gute Hautpflege ist gar nicht so einfach, bei der grossen Anzahl an Mythen, die wieder herumgeistern. Wir haben effiziente Methoden zusammengetragen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irrglaube: Wasser allein schafft es nicht, die Gesichtshaut gründlich zu reinigen. Mehr noch, es kann sie auf Dauer austrocknen. Shutterstock

Morgens und abends ein paar Spritzer ins Gesicht – und gut ist? Mitnichten. Es ist Zeit, einen Mythos zu entkräften. Wer sein Antlitz lediglich mit Wasser wäscht und auf ein Reinigungsprodukt verzichtet, tut seiner Haut nur bedingt was Gutes.

Über den ganzen Tag sind unsere Gesichter äusseren Einflüssen wie Abgasen und anderem Schmutz ausgesetzt. Wasser ist zwar imstande, lose Partikel abzuspülen. Für Make-up, überschüssigen Talg, abgestorbene Zellen und hartnäckigeren Dreck braucht es allerdings mehr. Sonst können Poren verstopfen und Mitesser spriessen.

Ausserdem nimmt eine gereinigte Haut die darauf folgenden Pflegeprodukte besser auf, was wiederum deren Wirksamkeit verbessert. Dazu kommt, dass Wasser einen höheren pH-Wert (7) als die Haut (5,5, leicht sauer) hat, deren Wert aber nicht aus dem Gleichgewicht kommen sollte. Und schliesslich entzieht zu warmes Wasser der Haut Feuchtigkeit. Gerade jetzt vor dem Winter, wenn sie sowieso zu Trockenheit neigt, keine ideale Ausgangslage.

Sauber bleiben – ohne Chemiekeule

Also: ran an die Reinigung! Es gibt mittlerweile für alle Hauttypen und Bedürfnisse einen bestimmten Cleanser, in Form von Öl, cremigen Emulsionen, Schaum, solche, die ohne Wasser auskommen, oder auch Gesichtsreiniger als Seifenblock. Seit ein paar Jahren trendet der Konjac-Schwamm. Beautyjunkies schwören darauf, weil er abgestorbene Hautschüppchen sanft entfernen kann, die Haut dabei aber nicht reizt. Zudem wird die Durchblutung angeregt, das sorgt für rote Bäckchen und demnach eine gesunde Ausstrahlung. Der Schwamm ist aus einer Pflanzenfaser, die reich an Feuchtigkeit ist. Natur pur.

Die Chemiekeule braucht es tatsächlich nicht. Viele Cleanser kommen heute ohne Alkohol und weitere schädliche Inhaltsstoffe aus. Und setzen auf wenige Power-Ingredienzen. So etwa die Gesichtsseife des deutschen Labels I want you naked. Meersalz hat eine antiseptische Wirkung und reinigt porentief, Sheabutter gibt der Haut schon vor der Gesichtscreme einen Pflegeboost. Ein Produkt also, das gleich mehrere Aufgaben erledigt.

Diesem Trend entspricht auch der «Transforming Cleansing Balm» des Schweizer Labels Rebelle Beauty. Er reduziert mehrere Pflegeschritte zu einem, nach der Überzeugung der Marke: Es braucht nicht zehn Produkte, um gut auszusehen. Das Multitalent soll nicht nur reinigen, sondern auch Make-up entfernen, die Haut nähren, Rötungen und Glanz entgegenwirken und mit Anti-Aging-Ölen der Mandel, Macadamia, Traubenkern und Aprikose die Zellregeneration ankurbeln. Make-up-Entferner, Wattepads und Tonic kann man sich sparen.

Noch eine gute Nachricht: Übertreiben muss man es mit der Häufigkeit nicht. Am Morgen reicht Abspülen mit Wasser, abends sollte man aber mit dem Reiniger dahinter, um den Schmutz des Tages abzuwaschen – und die Haut für die Nacht vorzubereiten. Im Schlaf werden Stoffwechselvorgänge zur Hauterneuerung und -regeneration gestartet; das klappt besser mit sauberer Haut. Na dann: gute Nacht.

zvg

Der Konjac-Schwamm besteht aus Pflanzenfasern. In lauwarmem Wasser aufquellen, anschliessend kreisend übers Gesicht streichen. Von Rosental Organics, 11.90 Fr., douglas.ch.

zvg

Dieses Reinigungsgel entfernt Schmutz, Talg und Make-up, ohne auszutrocknen. Neu auch als Öl erhältlich. 45 Fr., susannekaufmann.com.

Der vegane Cleanser von Rebelle Beauty verwandelt sich beim Kontakt mit Wasser vom Öl in eine milchige Emulsion. Er reinigt tipptopp und kann auch Anti-Aging. 40 Fr., rebellebeauty.ch.

Die nichtschäumende Lotion von CeraVe für empfindliche Haut ist mit Hyaluron angereichert und gibt viel Feuchtigkeit. 12 Fr., haar-shop.ch.

zvg

Die Gesichtsseife von «I want you naked» mit Meersalz und Sheabutter bringt irritierte, durstige Haut wieder ins Gleichgewicht. 24 Franken, zalando.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen