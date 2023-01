Peru: Wie unfaire Deals einen ganzen Landstrich ins Elend stürzen

Peru Schwerste politische Krise seit 20 Jahren: Wie unfaire Deals einen ganzen Landstrich ins Elend stürzten Jacob Balzani-Lööv Im Bergbaukorridor der südlichen Anden brodelt es schon länger. Der abgesetzte Präsident Pedro Castillo hatte hier über 90 Prozent der Stimmen erhalten. Die Hoffnung, damit eine gerechtere Verteilung der Gewinne aus dem Rohstoffboom zu erreichen, wurde aber enttäuscht. Eine Reportage. Thomas Niederberger * (Text) und Jacob Balzani-Lööv (Fotos) Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Bergbaukorridor ist eine kurvenreiche Piste, die sich über 500 Kilometer durch die südperuanischen Regionen Apurimac, Cusco und Arequipa bis ans Meer schlängelt. Dabei durchquert die Strasse rund 200 Gemeinden von Quechua-sprachigen, indigenen Bergbauern. Immer mehr von ihnen haben es satt, zuzuschauen, wie die Bodenschätze ihrer Region an ihren ärmlichen Lehmhäusern vorbei abgeführt werden, während sie mit Armut, Umweltverschmutzung und Wassermangel kämpfen. Um Verhandlungen zu erzwingen, blockieren sie immer wieder die Strasse.

Erster Stopp Espinar, eine Provinz von Cusco. Seit 40 Jahren wird hier schon Kupfer abgebaut. Die Mine gehört seit 2006 der schweizerischen Xstrata, heute Glencore. «Wenn wir weiter neben dieser Mine leben müssen, werden wir alle krank und sterben», sagt Genoveva Llabechilo, die mit einer Gruppe von Frauen auf der Zufahrt zur Mine Antapaccay sitzt.

Die Bevölkerung will die Ausbeutung ihrer Grundschätze nicht mehr akzeptieren und blockiert die Strasse.

Mit Hüten und Sonnenschirmen schützen sie sich vor der gleissenden Sonne. Im Hintergrund haben sich Sicherheitsleute der Firma platziert.

«Sollen sie halt weitermachen, aber wir wollen eine Entschädigung, damit wir woanders hinziehen können, wo wir unseren ­Frieden haben».

Genoveva Llabechilo, 54, ist Gemeindevorsteherin eines Dorfes neben der Mine. Sie fordert eine kollektive Umsiedlung.

Vor 10 Jahren kam es in Espinar zu einem Aufstand gegen die Mine, seither gibt es immer wieder Proteste. Die elf Gemeinden im unmittelbaren Einflussbereich der Mine fordern Entschädigungen für Umweltschäden und ein wirksames Konsultationsverfahren für das Erweiterungsprojekt der Mine in Coroccohuayco, wo zurzeit Verhandlungen über den Landkauf laufen.

Llabechilo, die 54-jährige Vorsteherin eines Dorfes in der Nähe, weiss, dass es nicht realistisch ist, die Mine schliessen zu wollen. Zu viel Geld fliesst in die Staatskasse, zu viele Menschen in Espinar sind direkt oder indirekt von den Arbeitsstellen abhängig. Aber aufgeben sei keine Option, sagt sie, und zählt Verwandte und Bekannte auf, die dem Krebs erlegen sind.

Bis heute hat Espinar keine gesicherte Wasserversorgung. Die Bevölkerung ist mit bedrohlich hohen Arsen- und Schwermetallwerten belastet, wie zuletzt eine Studie von Amnesty International nachwies. Glencore macht dafür die natürliche Mineralisierung des Bodens in der Region verantwortlich. Eine Studie der staatlichen Umweltbehörde OEFA, die erstmals die Quelle der Schwermetallbelastung untersucht, ist gegenwärtig in Arbeit.

Eine Region wählt Castillo

Einige Stunden Autofahrt im Norden, in der Provinz Chumbivilcas, liegt die Mine Constancia der kanadischen Firma Hudbay. Der angrenzende Distrikthauptort Chamaca feiert Jubiläum, doch die Stimmung auf dem Dorfplatz ist gereizt. «Rück den Traktor raus! Und den Zuchtstier!», ruft die Menge dem Bürgermeister auf dem Podest zu. Er habe eine Spende der Minenfirma an die Bauern veruntreut, so die Anschuldigung.

Wir treffen Timoteo Castañeda, 29, Anthropologe und Lokalpolitiker. Er berichtet von den Veränderungen, welche der Bergbau in der bäuerlich geprägten Region mit sich brachte. «Anfangs waren die Menschen einfach mit ein paar Geschenken zufriedenzustellen. Aber unterdessen haben sie verstanden, was für gewaltige Reichtümer aus unserer Erde geholt werden, und sie fordern ihren Anteil ein». Auch deshalb hätten manche in der Gegend angefangen, in handwerklichen Stollen selbst nach Kupfer zu graben.

Pedro Castillo war bis im Dezember Präsident von Peru Keystone

Bei den Präsidentschaftswahlen im Juni 2021 hatte Pedro Castillo in Chumbivilcas 96 Prozent der Stimmen abgeräumt. Die Hoffnung, dass mit dem einstigen Dorflehrer und Gewerkschaftsführer ein Wandel komme, sei gewaltig gewesen, erzählt Castañeda. Leider habe sich danach kaum etwas verbessert, doch viele würden die Schuld daran nicht Castillo geben, sondern der rechten Parlamentsmehrheit und den Wirtschaftsinteressen, welche ihn nicht hätten regieren lassen. «Zumindest lässt Castillo die Leute in Ruhe, wenn sie protestieren und die Strasse blockieren».

Von der politischen Dauerkrise zum Volksaufstand Peru wird von den schwersten Unruhen der letzten 20 Jahre erschüttert. Bei Protesten kamen bisher über 50 Menschen ums Leben, die meisten durch Schüsse der Sicherheitskräfte. Weite Teile des Landes, vor allem im Süden, sind seit Wochen lahmgelegt. Im Bergbaukorridor sperren Demonstrierende erneut die Strassen, dazu kam es zu Brandanschlägen auf Installationen und Fahrzeuge der Minen von Glencore-Antapaccay und Hudbay.



Auslöser der schweren Proteste war die Absetzung von Präsident Pedro Castillo durch das Parlament am 7. Dezember des vergangenen Jahres, nachdem dieser versucht hatte, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Eine klar verfassungswidrige Verzweiflungstat, derart aussichtslos, dass es eher einem politischen Suizid als einem Staatsstreich glich. Drei Stunden später war er vom Parlament des Amtes enthoben und festgenommen worden.



Die Protestierenden fordern den Rücktritt der Präsidentin Dina Boluarte, die als Vize von Castillo vom Parlament als Nachfolgerin eingesetzt wurde. Sie wird für die Opfer der Polizeigewalt verantwortlich gemacht. Ferner fordern sie die Auflösung des Parlaments und schnellstmögliche Neuwahlen sowie die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung. Dina Boluarte ist schon die sechste Person an der Spitze des Landes seit 2016. (Tnb)

Die Kurven werden enger, die Hänge steiler. Dann, ein totes Schaf im Strassengraben. Es gehört Alejandrina Ccopa Huamaní. Die 50-Jährige ist aufgebracht. Es sei das sechste Schaf, das sie dieses Jahr wegen des Verkehrs verloren habe. «Nichts als Leid hat uns die Mine gebracht – Lärm, Staub, Vibrationen – die Häuser bekommen Risse und die Schafe sterben uns weg». Über 400 schwere Camions, beladen mit Kupfererz, rollen täglich mitten durchs Dorf. Entschädigungen bekämen sie keine.

Ein paar Dörfer weiter stauen sich die Lastwagen. Einige Männer stoppen den Verkehr, am Strassenrand eine Gruppe Frauen, die Poulets braten.

Hunderte Lastwagen fahren täglich zu den Minen im Bergbaukorridor,

Es ist keine eigentliche Strassenblockade, sondern ein Benefizfrühstück – wer ein Poulet kauft, kann weiterfahren. «Wir brauchen das Geld dringend, um eine schwerkranke Frau ins Spital zu bringen», erklärt Nieves Contreras, 32. Sie wollen, dass die Minenfirma auch für ihre Fahrer Poulets kauft.

Doch der eilig herbeigerufene Verhandler, der seinen Namen nicht nennen möchte, stellt sich quer. «Das würde ein schlechtes Beispiel abgeben», sagt er, «die Leute sollen sich an die offiziellen Stellen wenden.» Der Staat sei verantwortlich für die Gesundheitsversorgung, aber leider lasse er die Menschen im Stich. Zwei Polizisten schauen zu und verziehen sich nach einer Weile, die Strasse ist wieder freigegeben.

Die Lastwagen der Mine fahren mitten durch die Gemeinde Pisaccasa. Dabei werden immer wieder Schafe überfahren.

Von Bergbauern zu Aktionären?

Nach 250 Kilometern erreichen wir den Anfang des Bergbaukorridors. Die Mine Las Bambas gehört zu den Top 10 der grössten Kupferminen weltweit und ist alleine für zwei Prozent der globalen Produktion verantwortlich. Doch die Tagebaugrube ist nahezu erschöpft. Die chinesische Eigentümerfirma MMG will deshalb zwei Milliarden Dollar für die Erweiterung investieren. Der Boden gehört ihr bereits, alle Bewilligungen sind erteilt, das Einzige, was ihr im Wege steht, sind die rund 400 Mitglieder der Gemeinde Huancuire.

Der Bergbauer Demetrio Ochoa bringt uns nach Chalcobamba, auf knapp 4700 Metern über Meer. Auf der einen Seite das riesige Rückhaltebecken, wo die giftige Schlacke abgelagert wird, die bei der Kupferextraktion zurückbleibt. Das ganze Tal ist darunter verschwunden. Auf der anderen Seite liegt ein hübsches Hochmoorgebiet mit grasenden Lamas. Darunter eines der wichtigsten Kupfervorkommen, welches in Peru demnächst erschlossen werden soll. Der 40-jährige Ochoa hält drei Kokablätter in die Sonne und richtet ein stummes Gebet an den Geist des Berges. «Wir haben die Verantwortung, für diese Berge zu sorgen. Wenn man ihnen keinen Respekt zollt, kann man in Schwierigkeiten geraten.»

Es stimme schon, sagt Ochoa, die Gemeinde Huancuire habe das Land 2013 an die Minenfirma verkauft. Doch es sei kein fairer Handel gewesen. Unterdessen würden sie besser verstehen, was die Erweiterung der Mine für sie bedeuten würde. «Wir verlieren nicht nur unsere Wasserquellen und Weiden, sondern auch die Berge, die unsere Identität ausmachen».

Ein Dorfbewohner blickt auf die Deponie für die giftigen Abfälle der Mine Las Bambas.

Im April 2022 besetzten die Mitglieder von Huancuire das Gebiet von Chalcobamba. Die Bauarbeiten sind seither unterbrochen. Einen Räumungsversuch der Polizei Anfang Juni konnten sie mit ihren Steinschleudern erfolgreich abwehren, seither wird wieder verhandelt. Der Gemeindepräsident Romualdo Ochoa verkündete ihre Forderung in nationalen Medien:

«Wir wollen Aktionäre der Mine werden, damit auch unsere Kinder eine Zukunft haben.»

Die Firma MMG-Las Bambas beklagt dagegen die wirtschaftlichen Verluste durch die ständigen Blockaden. Seit der Inbetriebnahme 2016 sei die Produktion während über 540 Tagen unterbrochen worden, davon allein 2022 über fünfzig. Trotzdem habe die Mine eine glänzende Zukunft, verkündete CEO Liangang Li. Die Verhandlungen mit Huancuire sollen bald abgeschlossen sein. «MMG hat bedeutende soziale Investitionen getätigt und ­fördert Unternehmen der lokalen ­Gemeinschaften.»

Ungewisse Zukunft

Neben den bestehenden Minen sind im Bereich des Bergbaukorridors über ein Dutzend weitere geplant. Der Kupferpreis ist mit über 9000 US-Dollar pro Tonne nahe an der Rekordhöhe, und mit der Nachfrage für die Energiewende dürfte er weiter steigen (siehe Kasten). Doch was wird dies für die Menschen bedeuten, die hier leben?

Kupferzeit Die Konflikte im peruanischen Bergbaukorridor bedrohen die weltweite Versorgung mit Kupfer und damit die Energiewende. Peru ist nach Chile die Nummer zwei im Kupfermarkt, mit rund 11 Prozent der globalen Produktion. Etwa ein Drittel davon wird durch den Bergbaukorridor transportiert. Längere Produktionsunterbrüche können deshalb den Weltmarktpreis in die Höhe drücken. Der Kupferpreis liegt aktuell bei über 9000 US-Dollar pro Tonne, nahe an der Rekordhöhe. Kupfer zählt zu den als «kritisch» eingestuften Metallen für die Energiewende. Keine Windturbine, keine Solarzelle, kein E-Auto-Motor kommt ohne Kupfer aus. Vor allem braucht es für die Elektrifizierung von bisher fossil erzeugter Energie grosse Mengen an Kupferkabeln. Entsprechend schätzt die Internationale Energieagentur, dass sich der Verbrauch bis zum Jahr 2040 mehr als verdoppeln könnte. Doch die besten Vorkommen sind bereits weitgehend ausgeschöpft. Über 70 Prozent des peruanischen Kupfers gehen nach China, gefolgt von Japan und Südkorea. Deutschland ist mit 3 Prozent der wichtigste Markt in Europa. Doch auch die Schweiz spielt eine wichtige Rolle im Kupfergeschäft. Glencore ist weltweit einer der wichtigsten Produzenten und besitzt in Peru neben Antapaccay weitere Kupferminen (Antamina, Los Quenuales und Volcan). Die grossen Handelshäuser Louis Dreyfus und Trafigura haben Büros und Lagerhallen in Lima, von wo aus sie die Verschiffung in die Exportmärkte organisieren. Im Rohstoffbericht des Bundesrats von 2018 heisst es, 60 Prozent des weltweiten Kupferhandels würden über die Schweiz abgewickelt. Dies sei eine grobe Schätzung, die effektiven Zahlen würden schlicht nicht erfasst, meint Stefan Leins, Professor an der Universität Konstanz, der den Rohstoffhandelsplatz Schweiz erforscht: «Die Handelsfirmen haben eine Schlüsselposition in den globalen Lieferketten und werden sich dem zunehmenden Druck nach mehr Transparenz nicht ewig entziehen können.»



Die Europäische Union berät zurzeit über eine Richtlinie für ein Lieferkettengesetz, welche für alle im EU-Markt tätigen Konzerne eine Sorgfaltspflicht bezüglich Menschenrechten und Umweltstandards einführen würde – ähnlich, wie es die in der Schweiz gescheiterte Konzernverantwortungsinitiative vorsah. Die Europäische Union berät zurzeit über eine Richtlinie für ein Konzernverantwortungsgesetz, welches für alle im EU-Markt tätigen Grossfirmen eine Sorgfaltspflicht bezüglich Menschenrechten und Umweltstandards einführen würde. (Tnb)

Auf der ganzen Reise haben wir niemanden getroffen, der den Bergbau grundsätzlich ablehnt. Doch die Wut über unfaire Deals, gebrochene Versprechen und verheimlichte Umweltfolgen macht es zunehmend fraglich, ob die Produktion auf dem aktuellen Niveau gehalten werden kann – geschweige denn, ob neue Minen gebaut werden können.

In Peru ist der kollektive Landbesitz von indigenen Gemeinschaften rechtlich geschützt. Jeder Landverkauf bedarf der Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der Gemeindemitglieder. Dazu kommt ein Konsultationsprozess. Dies gibt den Gemeinden, die das Land besitzen, zumindest in der Theorie eine relativ starke Verhandlungsposition. Doch ohne staatliche Garantien für transparente Information und geregelte Verhandlungsprozesse gibt es keine tragfähigen Entscheidungen. Die politische Dauerkrise der letzten Jahre hat dieses Problem weiter verschärft (siehe Box).

Wegen der Proteste, die auf den Putschversuch und die folgende Absetzung von Präsident Pedro Castillo ­Anfang Dezember folgten, stecken die Lastwagen im Bergbaukorridor wieder fest und die Minen mussten ihre Produktion herunterfahren. «Es geht jetzt nicht mehr um lokale Forderungen, sondern ums Ganze», berichtet der Anthropologe Castañeda per Telefon aus Chamaca. «Die Entscheidung der Leute hier ist klar: Solange die illegitime Präsidentin Dina Boluarte nicht zurücktritt, bleibt der Bergbaukorridor geschlossen». Auch die Forderung nach einer Verfassungsgebenden Versammlung sei zunehmend Konsens. «Ohne einen neuen Gesellschaftsvertrag ist es schwierig, einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu sehen.»

* Thomas Niederberger ist Ethnologe und arbeitet für die Entwicklungsorganisation Comundo in Peru.

