Sind Sie nicht ganz so diskret wie die Queen? Macht nichts!

Persönlichkeit Diskret bis zur Unkenntlichkeit – vermutlich hat Queen Elisabeth oft ganz gerne geschwiegen Was dachte die Queen wirklich? Wir wissen es nicht. Aber ihre Verträglichkeit machte sie beliebt. Über einen Charakterzug, der nicht allen nützlich ist. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Königin Elisabeth hat Donald Trump vermutlich auch hier nicht ihre Meinung gesagt: 2019 beim 75. Jahrestag der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg in Portsmouth, England. Folco / ALLPIX

Wie konnte sie damals bloss schweigen? 1997, als ihre Schwiegertochter Diana starb. 2016, als das Königreich über den EU-Austritt abstimmte. Oder als Boris Johnson 2019 die Demokratie sabotierte, in dem er mitten in der heissen Phase der Brexit-Diskussion bei ihr die Erlaubnis einholte, eine Parlamentspause einzuberufen.

Bei all ihrer Bedeutung für das Königreich, und gar der Welt, die gerade in ihre Amtszeit hineininterpretiert wird, ist es erstaunlich, wie wenig sie tatsächlich gesagt hat. Nie hat sie auf den Tisch gehauen, nie ist sie aufgestanden und hat gesagt, was sie wirklich denkt. Dafür gibt es jetzt Lob und Respekt von allen Seiten. Weil ja: Genau das war ihre Rolle. Eine Hülle mit Diamanten.

Trotzdem wurde jedes Indiz für ihre möglicherweise wahre Meinung analysiert: 2003, als der Hund eines Innenministers beim Besuch von Wladimir Putin laut bellte, und sie sagte: «Hunde haben ja interessante Instinkte, nicht wahr?» Ein Seitenhieb gegen Putin sei das gewesen, der sich eine Viertelstunde verspätet und nicht entschuldigt habe, schrieben die Medien.

Ein anderes Mal soll es ein blauer Hut mit Sternen gewesen sein, der als Ja der Queen für die EU und gegen den Brexit gedeutet wurde. Ihr einziges Statement gegen Donald Trump bei seinem Staatsbesuch 2018 wiederum war eine Brosche, die sie von Barak und Michelle Obama 2011 geschenkt bekommen hatte.

Elisabeth II. mit der Brosche der Obamas während Trumps Besuch. Windsor, 13. Juli 2018

In der Schweiz weiss man: Neutralität hat Vorteile

Politik via Accessoires und Kommentaren zu Hundegebell. Man kann das als hohe Kunst der Diplomatie werten. Oder am Ende doch bedauern, dass Queen Elisabeth keine Anstalten machte, die Welt verändern zu wollen. Nun, sie hat eine eh schon schrille, empörte Welt ruhiger gemacht. Sie verkörperte die perfekte Neutralität. Aber als Schweizerin weiss man: neutral sein ist nie selbstlos.

Andreas Fahr, Kommunikationswissenschafter an der Universität Fribourg, sagt dazu:

«Wir wollen eben beides. Wir loben die Queen dafür, dass sie so diskret und beherrscht war, und warfen ihr gleichzeitig Farblosigkeit vor, weil sie ihre Meinung nicht gesagt hat.»

Allerdings hätte sie sich so sofort auch Feinde geschaffen, gibt Fahr zu bedenken. Indem sie nichts sagte, wurde sie – nachdem das Kommunikationsdebakel nach Dianas Tod vergessen war – zur Queen aller. Sie habe das Land zusammengehalten sagte letzte Woche die deutsch-britische Europapolitikerin Katharina Barley. Sie habe eine fantastische Persönlichkeit gehabt.

Angepasstheit ist keine gute Eigenschaft um Karriere zu machen

Für normale Bürger gilt diese Aussage kaum. Diskretion bis zur Unkenntlichkeit ist nicht jene Eigenschaft mit der man in der Arbeitswelt überlebt, sofern man nicht gerade in einem Fünfsterne-Hotel oder einem Bordell arbeitet. «Um Karriere zu machen, ist es hilfreich kompetitiv zu sein und nicht zu angepasst», sagt Christopher J. Hopwood, Personalitäts-Psychologe an der Universität Zürich.

Andreas Fahr bestätigt dies: «Je nach Karrierephase muss man mehr Kante zeigen – gerade um an die Macht zu kommen.» Dies gelte speziell für Politiker, die nicht selten gemässigter würden, wenn sie einmal gewählt seien und Verantwortung hätten. Sogar der deutsche Markus Söder habe als Bayrischer Ministerpräsident Kreide essen müssen. Fehr sagt:

«Und Angela Merkel war sozusagen die Queen von Deutschland. Sie wartete stets ab und vertrat nie wirklich extreme Positionen. Das war erfolgreich für eine langfristige Politik.»

«Die erfolgreichen Persönlichkeiten können zwischen polemisch und angepasst wechseln», sagt Fahr. «Sie agieren laut an der medialen Oberfläche und sind kooperativ nach innen. Politiker oder Politikerinnen überleben heute nur, wenn sie in der Partei Rückhalt haben.»

Wie also eine bekannte Persönlichkeit, die man aber nicht privat kennt, wirklich ist, ist schwer zu sagen. Es bedeutet nicht automatisch, dass jemand authentisch ist, wenn er oder sie laut die Meinung kundtut, gibt auch Psychologe Hopwood zu bedenken.

In der Zurückhaltung war es der Queen schlicht wohl

Aber es ist wahrscheinlich, dass die Zurückhaltung auch schlicht dem Naturell der Queen entsprach. Sie musste sich also vielleicht gar nicht die Zunge abbeissen, wenn ein Haudegen wie Boris Johnson vor ihr stand und das Parlament aussetzen wollte – vielleicht war sie froh, dass es nicht an ihr war, ihn zurückzupfeifen, sondern sie dies dem Obersten Gerichtshof überlassen konnte.

Die Queen in einem Gruppenfoto der Landesoberhäupter der Nato - neben Boris Johnson (rechts). Yui Mok / AP

Vielleicht hätte sie es auch nur schwer ertragen, wenn sie mit einem klaren Nein zum Brexit einen grossen Teil der Bevölkerung gegen sich aufgebracht hätte. Zumindest ist bekannt, dass Elisabeth in jungen Jahren schüchtern war. Sie hätte eine «lebenslange Abneigung gegen jegliche Art von Konflikten» gehabt, schrieb der «Tagesanzeiger» kürzlich. Wenn es darum gegangen sei, die Kinder zurechtzuweisen, habe das Philip übernehmen müssen. Und als sie 2011 Prinz Andrew mitteilen sollte, dass ihm das Parlament wegen seiner Freundschaft zu Jeffrey Epstein das Amt des Handelsbotschafters entziehen wollte, bestellte sie ihren Sohn zum Gespräch ein – brachte es dann offenbar nicht übers Herz, ihm das auch zu sagen.

«Diese Art von Diskretion hängt mit dem Persönlichkeitsmerkmal der Verträglichkeit zusammen», sagt Hopwood. Solche Menschen vermeiden Konfrontationen eher und sind damit auch beliebter. «Im Gegensatz dazu ist eine niedrige Verträglichkeit ein Risikofaktor für Wutprobleme, Persönlichkeitsstörungen und kriminelles Verhalten.»

Den klaren Nachteil dieser Verträglichkeit als Persönlichkeitsmerkmal hatte die Queen nicht: Sie konnte in ihrer Position nicht übergangen werden. Sie musste nie die Ellenbogen ausfahren oder kämpfen. «Man könnte also sagen, dass es sich Menschen mit Macht leisten können, gefällig zu sein», sagt Hopwood.

Bezüglich Klimawandel wurde sie etwas deutlicher

Und so waren ihre Reden in Krisen und Katastrophen von Mitgefühl geprägt, aber ohne Appell oder Forderung. Nach den Überschwemmungen in Pakistan Anfang September schrieb sie Präsident Arif Alvi, sie sei «zutiefst traurig». Ihre Gedanken seien mit allen Betroffenen.

Keine Forderung, man müsse nun mehr gegen den Klimawandel tun. Allerdings, diesbezüglich, hat sich die Königin am Ende ihres Lebens deutlicher geäussert. Nach den weltweiten Klimaprotesten 2019 sagte sie an der Weihnachtsansprache noch zaghaft: «Ich bin beeindruckt, wie eine neue Generation sich für Belange wie den Schutz unserer Umwelt oder unseres Klimas einsetzt.»

Vor einem Jahr aber wurden Aussagen von einer Videoaufnahme publik, in der die Queen im Gespräch mit Herzogin Camilla und der walisischen Parlamentspräsidentin Elin Jones in Cardiff mit Blick auf die bevorstehende UN-Klimakonferenz in Glasgow gesagt haben soll, es sei «irritierend, wenn sie reden, aber nicht handeln».

So deutlich wurde Elisabeth II selten. Risiken ging sie mit umweltfreundlichen Statements keine ein: Die allermeisten finden dass man etwas tun sollte. Nein, Königinnen führen keine Aufstände an. Sie winken in Krisen und Katastrophen - und lächeln.

