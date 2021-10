Wie sich engste Freunde auseinanderleben

Persönliche Geschichte Abschied oder Anfang: Wenn sich engste Freunde auseinanderleben Unser Autor wird bald dreissig. Und stellt fest, wie sehr sich Freundschaften verändern. Über einen Abend mit Freunden in der Vergangenheit. Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Im Frühling 2019 stand ich in der Küche, als auf dem Display meines Handys die ersten Worte einer Nachricht erschienen. «Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich erlebe gerade den dunkelsten Moment meines Lebens», schrieb Christian, mein bester Freund.

Ich dachte zunächst, jemand sei gestorben. Dabei war genau das Gegenteil der Fall. Seine Freundin, die erst ein paar Wochen seine Freundin war, war schwanger.

An diesem Tag begann etwas. An diesem Tag ging etwas zu Ende.

Gut zwei Jahre später stehe ich wieder in der Küche, dieses Mal in der Wohnung von Michi und Domi. Ich nehme ein Schüga aus dem Kühlschrank, drehe mich um und rufe: «Wer will noch eins?»

Michael, Dominic, Christian und ich. Wir alle sind zwischen 27 und 29 Jahre alt und befreundet. Das ist mein St.Galler Grüppli. Das sind meine engsten Freunde. Zumindest dachte, nein, hoffte ich das jahrelang. Heute bin ich mir nicht mehr sicher.

Christian wurde Vater und Berner. Michi und Domi wurden verlassen, zogen zusammen und sich auch ein bisschen zurück. Und mich verschlug es des Studiums und der Liebe wegen in den Aargau und nach Zürich.

Ich spreche nun anders, von A bis Z, sage «a» statt «au» und «Zeltli» statt «Bonbon». Wie ein Aargauer oder Zürcher.

In unserem Grüppli sprechen alle gleich. Wenn wir einen sitzen haben, haben wir einen «Chlapf». Und wir sagen «null» statt «nein», weil Domi das vor ein paar Jahren einmal gesagt hatte.

Ich setze mich wieder an den Tisch. Wir sind das erste Mal vollzählig seit dem Open Air vor zwei Jahren. Ich frage mich nicht mehr, wie das passieren konnte. Ich kenne die Antworten längst.

Wir sind das erste Mal vollzählig seit dem Open Air vor zwei Jahren. Illustration: Dinah Wernli

Ich erzähle von meinen bestandenen Prüfungen. Wir prosten, Christian sagt: «Auf René!» Sie nennen mich «René». Genauso wie Michael «Michi» und Dominic «Domi» ist. Christian war einmal «Chrigi», seit er mit seiner Freundin und der gemeinsamen Tochter in Bern wohnt, ist er «Chrigu».

Die Geschichten im Fussballverein

Ich weiss nicht, weshalb ich René bin. Ein Trainer bei den Junioren unseres Fussballklubs hiess so. Vielleicht deshalb. Damals im A, bei den ältesten Junioren, spielten wir zusammen. Nach den Trainings blieben wir noch eine Stunde in der Garderobe, wo es nach Schweiss, nassen Kleidern und Deodorant roch. Wir hörten über die Boxen der ersten Mannschaft Avicii oder Pitbull und eilten um kurz vor zehn zur BP-Tankstelle, wo ich meinen Lehrlingslohn für Lipton-Eistee und M&Ms ausgab.

Das ist bald zehn Jahre her, doch wir kehren immer wieder dorthin zurück. Wir verteilen uns auf der Couch. Im Fernsehen läuft das Bundesligaspiel zwischen Stuttgart und Augsburg. Chrigi erzählt, wie unser Trainer in jener Zeit vor einem Spiel einmal sagte: «Ich will diese drei Punkte holen, mein Schnitzelbrot fressen und diesen Arschlöchern ins Gesicht lachen.»

Früher sind wir einmal im Jahr ein paar Tage durch Deutschland gereist, wo wir uns Fussballspiele angesehen haben. Irgendwann schmiedeten wir nur noch Pläne, aber setzten sie kaum noch um. Heute schmieden wir nicht einmal mehr Pläne. Vermutlich sprechen wir auch deshalb kaum über das, was noch kommt. Weil nicht mehr viel kommt.

Jeder zeigt seine Wertschätzung anders

Domi zieht nach Wil. Er hat etwas mit einer Arbeitskollegin angefangen, die zehn Jahre älter ist, zwei Kinder und einen Ehemann hat, der am selben Ort wie er arbeitet. Wenn er uns davon erzählt, sind wir schockiert und belustigt zugleich. Domi ist beides ein bisschen: schockierend und lustig. An manchen Tagen geht er zweimal ins Fitnesscenter. Ich glaube, er ist die wichtigste Person in seinem Leben. Doch Domi ist es auch, der an diesem Abend das Essen bestellt und bezahlt. Der alle zum Lachen bringt mit seinen Eitelkeiten. Jeder zeigt seine Wertschätzung anders.

Wir fragen ihn aus. Chrigi stellt auch unangenehme Fragen. «Hast du kein schlechtes Gewissen?» Chrigi ist wahrscheinlich der Einzige, der das darf. Er ist es, der uns zusammenhält. Die Reisen nach Deutschland, die Open Airs, all das organisierte immer Chrigi.

Ich frage mich, weshalb es Chrigi war, der unsere Gruppe anführte. Und warum niemand in diese Rolle schlüpfte, als er nach Bern zog. Hätte ich mich häufiger bei den anderen melden müssen? Ist Freundschaft etwas, das ganz natürlich passiert? Oder muss man daran arbeiten?

Chrigi und ich sprachen früher oft über unser Grüppli. Wenn wir am Sonntagabend spontan durch das Quartier schlenderten, müde und leichtherzig von der vergangenen Nacht. Wir rekonstruierten die Stunden in der Stadt, die Taxifahrt zum Kugl, das Gespräch mit meinem Erzfeind und seiner Ex-Freundin. Der Alkohol, die Unübersichtlichkeit der Nacht und die vergangenen Stunden seither machten aus einem Gin Tonic drei und aus einem Gespräch einen Flirt.

Ich genoss diese Spaziergänge. Es war, als vergewisserten wir uns gegenseitig, dabei gewesen zu sein.

Diese Spaziergänge gibt es nun nicht mehr. Chrigi wohnt nicht mehr nur fünf Minuten zu Fuss entfernt, sondern zwei Stunden mit dem Zug.

Das ist schade. Denn er ist mein bester Freund.

Der Fussball verband uns. Illustration: Dinah Wernli

Verweint an der Bushaltestelle

Als ich vor ein paar Jahren mit meiner ersten grossen Liebe Schluss machte, litt ich schwer. Ihre Familie war auch meine geworden. Ich traf mich danach oft mit unserem Grüppli. Aber ich sprach in der Runde kaum einmal über den Schmerz, den ich verspürte.

Wir gaben uns selten Ratschläge. Wir stritten auch nie. Wir schenkten einander einfach Zeit.

Mit Chrigi war das anders. Er holte mich damals mit dem Auto an der Bushaltestelle ab. Oben, in Rotmonten. Ich war verweint und überfordert mit der Einsamkeit, die plötzlich über mich hereinbrach. Es fuhren noch Busse, ich wäre in wenigen Minuten zu Hause gewesen. Doch er kam, damit ich nicht allein fahren musste.

Viel vom Selbstvertrauen, das ich habe, stammt von dieser Freundschaft. Chrigi ist gut ein Jahr älter als ich. Ein Jahr kann viel sein, eine Welt. Er war bei den B-Junioren, als ich im C war. Er war in der Kanti, als ich in der Sek war. Er studierte an der Universität, als ich in einem Baumarkt arbeitete. Chrigi war nie nur älter, sondern immer auch weiter und höher und reifer.

Als Stuttgart trifft, sind alle am Handy, weil wir zusammen in einer Tippgruppe sind. «Alle am Chnebel!», sagt Chrigi gespielt aufgebracht. Chrigi spricht, wie das Familienväter eben tun. Er tat das immer im Spass, schauspielerte, äffte nach. Insgeheim gefiel es ihm wahrscheinlich schon damals, als er noch nicht Vater war. Wenn er mit dem Kondukteur schäkerte und im Spunten ein Hahneburger bestellte.

Unter dem Tischchen im Wohnzimmer liegt ein Katalog für Luxusuhren. Ein paar Seiten haben Eselsohren. Michi fährt auch einen Jaguar.

Er erzählt von der Wohnungssuche. Weil Domi auszieht, sucht auch Michi eine neue Wohnung. Da hinten würden sie bauen, gerade die Parterrewohnungen seien vergleichsweise günstig. Die Wohnung sei gut gelegen, denn da vorne, da sei schon die Autobahneinfahrt.

Mich befremden diese Gedanken manchmal. Preisleistung, das ist doch die Rechnung der Bünzlis. Gleichzeitig denke ich mir: Diese Gedanken sind wenigstens ehrlich.

Zwischen den Welten

Mit den Leuten aus Winterthur, wo ich studierte, spreche ich oft über Gleichberechtigung oder Rassismus. Ich glaube, ich habe erst ausserhalb von St.Gallen gelernt, über Politisches zu sprechen. Zu Hause wurde geschwiegen und wenn ich mit meinen Freunden aus St.Gallen diskutierte, ging es oft um den neuen Stürmer vom BVB oder um Andrea, die jetzt einen Freund hatte.

Gleichzeitig schien es mir bisweilen, als sei es in den Diskussionen in Winterthur auch darum gegangen, sich zu präsentieren. Als sozialen und gebildeten Menschen. Wenn jemand von einer neuen Band schwärmte, wusste ich nicht, ob er die Musik gut fand oder vielmehr die Tatsache, dass diese Band neu war, ein Geheimtipp.

Ich glaube, das ist, was ich an meinen Freunden in St.Gallen am meisten schätze: Sie wollten nie etwas sein, das sie nicht sind.

Zwischen diesen zwei Welten bewegte ich mich. Zwischen St.Gallen und Winterthur. Zwischen den Antworten und den Fragen. Das war eine Zeit lang bereichernd, doch allmählich fürchte ich, die Menschen an beiden Orten zu verlieren. Weil ich in all den Jahren überall ein bisschen war, aber nirgends richtig.

Michi wurde Götti von Chrigis Tochter und nicht ich. Das tut bis heute weh. Wahrscheinlich deshalb, weil ich es verstehe. Weil ich in den letzten Jahren zu oft mit mir beschäftigt war und das Wesentliche vernachlässigte.

Die Verdichtung von Vergangenem

Wir gehen zurück zum Esstisch, Chrigi und Domi haben Becher aufgestellt. Wir spielen Beerpong.

Inzwischen hat Chrigi sein T-Shirt in seine Jeans gestopft und tut, als würde er sich einlaufen wie der ehemalige Fussballgoalie Oliver Kahn. Das macht Chrigi immer, wenn er einen Chlapf hat. Die Wangen schmerzen und es zieht im Bauch vor lauter Lachen.

Der Abend ist eine Verdichtung von Vergangenem.

Um halb eins stehen wir alle im Gang vor der Eingangstür und stülpen unsere Sneakers über die Fersen. Wir geben uns eigentlich immer die Hand, doch nun umarmen sich alle.

Abschied liegt in der Luft. Oder Anfang.