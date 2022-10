Parabelflug: Wie Schwerelosigkeit die Wahrnehmung beeinflusst

Parabelflüge Parabelflug-Experiment: Wie Schwerelosigkeit die Wahrnehmung beeinflusst Verändert sich die Schwerkraft, kann das Wahrnehmungsveränderungen hervorrufen und die Entscheidungsfähigkeit beeinflussen. Was das für Astronauten bedeutet, sollen Experimente der Universität Zürich während Parabelflügen zeigen. Stephanie Schnydrig 17.10.2022, 05.00 Uhr

Die Forschenden Leyla Khenissi und Christian Pfeiffer in der Cessna während der Parabelflug-Kampagne: Sie simulieren, wie gut sich eine Drohne in der Schwerelosigkeit steuern lässt. Robotics and Perception Group, Universität Zürich

Am frühen Nachmittag landet die Cessna auf dem Militärflugplatz Dübendorf und rollt vor den alten Hangar 9 des Air-Force-Centers. Dort hält der Kleinstjet und die Luke öffnet sich. «Es war fantastisch», jubelt die Neurowissenschaftlerin Leyla Khenissi, nachdem sie soeben 15 Parabeln absolviert hat. Sie zähle wohl zu dem glücklichen Drittel, dem während solcher Flugmanöver nicht übel werde, sagt die Forscherin der ETH Lausanne (EPFL).

Mit an Bord war auch Christian Pfeiffer von der Forschungsgruppe der Universität Zürich, die sich mit Robotik und Wahrnehmung beschäftigt. In den Händen hält er Laptop, Videobrille und einen Gamecontroller – das Equipment für das Forschungsexperiment in der Schwerelosigkeit.

Schwerelos für 15 Sekunden

Während des Parabelflugs simulierten Pfeiffer und Khenissi, wie ein Astronaut auf einer Raumstation oder auf einem anderen Planeten wie dem Mars, wo die Schwerkraft nur ein Drittel so stark ist wie auf der Erde, die Welt visuell wahrnimmt und Entscheidungen trifft. Das herauszufinden sei ein wichtiges Puzzlestück für künftige Weltraummissionen, sagt Khenissi. Denn dort müssten ständig und unter Stress heikle und wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Parabelflüge sind die einzige Möglichkeit, irdische Schwerelosigkeit zu erzeugen und darum wertvoll für die Raumfahrtforschung. Das Prinzip ist einfach: Zunächst jagt der Pilot das Flugzeug mit voller Wucht steil himmelwärts. In dieser Phase herrscht mehr als die doppelte Schwerkraft. Auf einer Höhe von etwa 8000 Metern wird die Kraft der Triebwerke gedrosselt. Dann steigt und fällt das Flugzeug frei in einer parabelförmigen Bahn – und für rund 15 Sekunden lässt sich Schwerelosigkeit erleben. Um die Maschine abzufangen, startet der Pilot die Triebwerke wieder voll auf und die doppelte Schwerkraft wirkt ein zweites Mal auf die Körper der Insassen.

Die drei Phasen eines Parabelflugs. Nationales Luft- und Raumfahrtlabor (NLR), Niederlande

Aus Untersuchungen mit Astronauten weiss man, dass sich in der Schwerelosigkeit die Wahrnehmung verändern kann: Ohne Gravitation können wir uns nicht mehr gleich gut orientieren und Entfernungen schätzen wir weniger sicher ein. Es gebe auch Hinweise, dass Schwerelosigkeit die Entscheidungsfindung beeinflusse und womöglich gar visuelle Sinnestäuschungen hervorrufe, sagt der Robotikforscher Pfeiffer.

Täuschungen, bei denen das Gehirn ein Streich spielt, ist wohl jedem schon einmal widerfahren. Sitzt ein Reisender beispielsweise in einem stehenden Zug am Bahnhof, hat er manchmal das Gefühl, er fahre weiter. Aber es ist nicht sein Zug, der sich bewegt, sondern der auf dem Nebengleis.

Warnsystem für Mars-Drohnen

Für das Experiment setzten die Forschenden während der Parabeln die Brille auf, mit der sie sich kurze Videosequenzen anschauten. Die abgespielten Szenen waren immer ähnlich: Eine Drohne fliegt durch einen schmalen Höhlengang nach draussen, je nach Sequenz in einem leicht anderen Winkel. So scheint die Drohne manchmal geradeaus mit der Höhlendecke oder -wand zu kollidieren, manchmal scheint sie den Ausgang zu finden. Die Aufgabe der Forschenden war, für jede Sequenz so schnell als möglich mit einem Klick auf dem Gamingcontroller zu entscheiden, ob die Drohne crasht oder nicht. Falls die Schwerkraft tatsächlich einen Einfluss auf die Bewegungswahrnehmung des Drohnenpiloten hat, wäre das Risiko gross, dass er den fliegenden Roboter zum Absturz bringen würde.

Diese Situation ist laut Pfeiffer auf einer Raumfahrtsmission keineswegs abwegig, weil dabei künftig vermehrt Drohnen zum Einsatz kommen sollen, beispielsweise auf bemannten Marsmissionen. «Wir müssen zuerst die Daten aus den Parabelflug-Experimenten auswerten», sagt Pfeiffer. «Aber je nach den Ergebnissen können wir uns überlegen, ein Warnsystem in der Drohne zu installieren oder ein spezifisches Pilotentraining für künftige Marsmissionen zu entwickeln.»

Fernziel: Autonome Drohnen, die Marshöhlen erkunden

Bereits über ein Training für Mars-Drohnenpiloten nachzudenken, mag futuristisch klingen. Thomas Zurbuchen, der im Dezember abtretende Schweizer Forschungsdirektor der Nasa, sagte jedoch kürzlich gegenüber Medien anlässlich eines Projekts mit dem Unternehmen SpaceX: «Wir arbeiten die ganze Zeit an verrückten Ideen. Das ist es, was wir tun müssen.»

Tatsächlich hoffen die grossen Raumfahrtorganisationen und privaten Unternehmen, den Mars in den kommenden Jahrzehnten zu besiedeln. Zur Erkundung können Drohnen viel grössere Entfernungen zurücklegen als ein Rover, sind wendiger, überfliegen unübersichtliches Gelände mit hoher Geschwindigkeit und gelangen mit Leichtigkeit in Höhlen. So könnten künftige Besiedler mit Drohnen von einer Raumstation im Marsorbit oder auf dem roten Platen potenziell bewohnbare Unterschlüpfe auskundschaften. Forschende gehen davon aus, dass es gewaltige Lavahöhlen auf dem Mars gibt, die Platz für ganze Siedlungen bieten – und besser zum Leben geeignet wären als grosse Kuppelbauten wie diejenigen aus den Science-Fiction-Filmen. Im Untergrund wären Marsbewohner vor gesundheitsschädlicher kosmischer Strahlung, Extremtemperaturen und kleinen Meteoriten geschützt.

Der Mars-Helikopter «Ingenuity» fliegt autonom. AP

Dass eine Drohne auf dem Mars trotz der dünnen Atmosphäre abheben kann, zeigte der Nasa-Helikopter «Ingenuity» im Frühling 2021: Es war der erste Flug eines Helikopters auf einem anderen Planeten. «Ingenuity» fliegt autonom – was angesichts eines fehlenden GPS-Signals nicht trivial ist. Dass dies gelang, dazu trug das Zürcher Robotikteam um Davide Scaramuzza massgeblich bei. Der Robotik-Professor demonstrierte im Jahr 2009 den ersten autonomen Flug einer Mini-Drohne, die sich mit Hilfe einer Kamera und ohne GPS fortbewegt. Das Fernziel der Forschungsgruppe mit Christian Pfeiffer ist denn auch, die Technologie so weit zu verbessern, dass Drohnen selbst die schwierigsten Erkundungen auf dem Mars und anderen Planeten autonom durchführen können. Denn noch braucht es den Menschen, um in kniffligen Situationen einzugreifen.