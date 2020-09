Kolumne Papa & Papi: Wie ich gegen Google im Kinderzimmer kämpfte – und den Kampf beinahe verlor

In seiner Kolumne «Papa & Papi» schreibt Ethiker Michael Braunschweig über das Elternsein mit seinem Mann und seinen Kindern. Diese Woche berichtet er, warum eines der Lieblingsrituale seiner Kinder plötzlich nicht mehr angesagt war. Michael Braunschweig 05.09.2020, 05.00 Uhr

«Schweiz am Wochenende»-Kolumnist Michael Braunschweig



(Bild: CH Media)

Früher war alles in Minne. Nach dem abendlichen Bad und dem Zähneputzen zogen wir unseren Kindern das Pyjama an, tröpfelten das Vitamin D ein, legten sie ins Bett. Dann löschten wir das Licht und sangen miteinander Gutenachtlieder. Wenn mein Mann sie allein ins Bett brachte drei Lieder, wenn ich sie allein ins Bett brachte vier Lieder, und zwar in einer klar definierten Auswahl: «Weisst du, wie viel Sternlein», «Ich ghören es Glöggli», «Der Mond ist aufgegangen» und bei mir jeweils noch «Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein».