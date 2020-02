Papa-Blog: Zeit ist relativ.

Und nicht nur für Kinder

relativ kompliziert Kinder entwickeln erst im Primarschulalter ein Gefühl für die Zeit. All die Jahre zuvor umschwebt sie eine zeitfreie Magie. Was für Eltern ziemlich anstrengend sein kann. Ralf Streule 20.02.2020, 10.13 Uhr

«Wieviel noch?» Die beiden Buben stehen im Gang, nesteln hektisch an den Reissverschlüssen ihrer Jacken, versuchen gleichzeitig ihre Füsse in die Winterstiefel zu zwängen. Sie streifen Chinditäschli und Schulrucksack über und schauen mich fragend an. «Wieviel noch?» Ich kenne die Frage mittlerweile, gucke aufs Handy. «Fünf Minuten.» - Aufatmen bei den beiden. Sie haben es auch schon in drei Minuten in die Schule und in den Chindi geschafft. Als sie die Haustüre öffnen und losrennen, ist bereits zum ersten Mal die Schulglocke zu hören. Erstaunlich: Noch nie hat sich die Kindergärtnerin oder ein Lehrer darüber beklagt, dass unsere Kinder zu spät gekommen wären. An Wochentag-Morgen scheinen die Buben die Zeit tatsächlich auf die Minute im Griff zu haben. Aber nur dann...

Verloren in der Zeitschlaufe

Kinder und die Zeit: Es ist sonst ein ziemlich schwieriges Verhältnis. Fährt der Bus in zehn Minuten, haben sich die Buben an der Carrera-Rennbahn garantiert in einer Zeitschlaufe verloren, aus der sie nicht herauszubringen sind. Müssen sie fünf Minuten warten, bis der Leim trocken ist, drehen sie im roten Bereich. Um nach vier Minuten völlig vergessen zu haben, dass sie je irgendetwas zusammengeleimt haben. Und wenn man die Kinder als Eltern bittet, die Chance zu nutzen, aufs Klo zu gehen, weil sie gleich eine Stunde im Auto sitzen werden, warten sie doch lieber, bis der Motor läuft und die Gurten angeschnallt sind. Zeit? Mit Minuten, Stunden und so? Existiert nicht in einem unbeschwerten Kinderleben.

Gestern war heute morgen

Kleinkinder entwickeln erst langsam vage Vorstellungen von Zeit – und erst ab fünf Jahren beginnen sie Sätze wie „Morgen ist gestern heute“ zu faszinieren. Das noch fehlende Gefühl für Zeit hat bei unseren Kindern zu seltsamen sprachlichen Versuchen geführt, den Lauf der Dinge fassbar zu machen. «Dieses Jahr ist so schnell vorbei gegangen wie wenn ein Gepard an einer Bakterie vorbeirennt!», sagte unser 7-Jähriger am Ende des vergangenen Jahres. Gepard gleich schnell, Bakterie gleich klein, ergibt eine seltsame, aber rührende Zeitgleichung. Der Kleinere versucht’s schon gar nicht. Auf die Frage, seit wann er denn schon im Chindi sei, sagte er kürzlich: «Seit 310 Liter eins-zwei-drei.» Eine Aussage, mit der er seine Hilflosigkeit, vielleicht aber auch seine Gleichgültigkeit der Zeit gegenüber zum Ausdruck bringt.

Zeit ist etwas ziemlich erwachsenes. Ein ökonomische Masseinheit, für Kinder weit dehn- und komprimierbarer als für uns Lebensroutiniers, die stets mit Zeitmessgerät unterwegs sind. Selten habe ich mir so viele Gedanken zur Zeit gemacht als in den vergangenen Jahren, als die Kinder langsam ein Gefühl dafür entwickelten. Derzeit ist unser Baby in der Zeitloswolke, wie sich das anfühlen muss? Vielleicht so wie damals, als ich nach einem Sturz eine Zeitlang nicht mehr wusste, wo ich bin und in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden – überraschenderweise kein unangenehmer Zustand.

Tausend Tipps für Zeit-Erziehung

Natürlich ist im Internet auch zu erfahren, wie Eltern mit dem werdenden Zeitgefühl der Kinder umgehen sollen. Kurz zusammengefasst: Die Kinder so oft als möglich in ihrem Zeituniversum belassen – ein Znacht ist nicht so wichtig, dass er das zeitentrückte Legospiel unterbrechen muss. Mit Ritualen den Tag einteilen, um ein Tagesrhythmus- und Zeitgefühl zu fördern. Nicht von Minuten und Tagen reden, sondern in Vergleichen: „Solange wie der Kindergartenweg“ oder „noch einmal Schlafen“. Später, ganz wichtig: Einen Teil des Zeitmanagements den Kindern überlassen, sie auch mal zu spät kommen lassen. Nicht auf die Minute rechtzeitig sein wollen (weil dann ein Hang zur Pedanterie gefördert werden könnte). Es sind etwas viele Tipps auf einmal – aber immerhin alles ziemlich einleuchtende. Intuitiv werden das fast alle Eltern so machen.

Warum Kinderjahre schleichen - und Erwachsenenjahre rasen

Bleibt die andere Zeit-Frage: Weshalb fühlen sich die Kinderjahre so viel länger an als später die Erwachsenenjahre? Entwicklungspsychologen erklären sich das so: Wer wartet, nichts tut oder einer Routinearbeit nachgeht, dem verstreicht die Zeit im Moment nur sehr langsam, danach in der Erinnerung fällt sie aber in ein Nichts zusammen. Anders, wenn viel Neues, Aussergewöhnliches passiert: Dann ist der Moment kurzweilig, die Zeit rast - bleibt aber in der Erinnerung als grösserer Zeitabschnitt hängen. Für Kinder nun, die stets Neues erleben und aufsaugen und nie in Routine verfallen, vergehen die Tage zwar im Flug - nicht aber die Kindheit als Ganzes, weil da so unendlich viel an Erlebtem und Gelerntem drinsteckt.

«Das Leben ohne Zeit, das tote Leben»

Hier ist die Erinnerung an Thomas Manns "Der Zauberberg" nicht weit, dem Werk, in dem der Schriftsteller vor rund hundert Jahren viele Überlegungen zu Zeit und Zeitempfinden anstellte. Und zum Beispiel den in der Monotonie des Sanatoriums in Davos dahinvegetierenden Protagonisten Hans Castorp messerscharf aber irgendwie bübisch darüber nachdenken lässt, dass eine Minute nicht immer eine Minute dauert, auch wenn sie per Sekundenzeiger-Bewegung normiert ist. Mann formuliert das oben beschriebene Zeitgefühl so: «Leere und Monotonie mögen zwar den Augenblick dehnen und langweilig machen, aber die grössten Zeitmassen verflüchtigen sie sogar bis zur Nichtigkeit.» Oder: «Wenn ein Tag wie alle ist, so sind sie alle wie einer.» Gegen Ende des Buches, als Castorp nach sieben Jahren in der Sanatoriums-Eintönigkeit seine gefühlte Zeit beim Dauer-Rommée-Karten-legen noch weiter zusammenschrumpfen sieht, lässt Mann seinen Erzähler sagen: "Er wusste, was er sah: Das Leben ohne Zeit, das sorg- und hoffnungslose Leben, das Leben als stagnierend betriebsame Liederlichkeit, das tote Leben."



Was nehmen wir als hundsgewöhnliche Eltern aus alldem mit? Hin und wieder versuchen, mit den Kindern in die Zeitlos-Wolke zu steigen. Aber sich auf keinen Fall darin gemütlich machen, sondern als gutes Vorbild vorangehen und im Leben keine Routine zulassen.

Ich werde es versuchen. Sobald ich Zeit dafür finde.

Ralf Streule lebt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen (7 Jahre, 5 Jahre und 7 Monate) in Goldach. «Sie können nur Buben», sagt der Kinderarzt.