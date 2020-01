Kolumne Papa-Blog: Wenn das Chaos regiert Manchmal bleibt einem als Vater im Alltagsdurcheinander mit drei Kindern nichts anders übrig, als so zu tun, als habe er alles im Griff. Auch wenn längst alles ausser Kontrolle geraten ist. Ein Beispiel aus den Ferien. Ralf Streule 24.01.2020, 05.00 Uhr

So schlimm geht es normalerweise nicht zu und her. Aber es gibt sie, die Chaostage. Getty Images

Wie das denn nun so sei mit drei Kindern, wollen Bekannte öfters mal wissen. Geht das mit dem Baby so nebenher, oder ist der grosse Trubel noch grösser geworden? «Alles im Griff!», sagen wir dann stolz, und meistens stimmt das auch. Es gibt aber chaotische Tage, an denen die ganze Wucht einer Dreikind-Familie über einen Vater hereinbricht.

Wie kürzlich während der Weihnachtsferien in den Bergen. Skiferien sind ja ohnehin zeitliche Herausforderungen. Die Skihose anziehen? Zehn Minuten. Die Sonnenbrille suchen? Unter Umständen 20 Minuten. So war das auch an jenem Tag, als die zwei Grossen um 13.30 Uhr in der Skischule hätten sein sollen, Treffpunkt oben in der Bergstation. Der Morgen wurde vertrödelt, um 13 Uhr ging's in der Schnelle ins Auto, hin zur Sesselbahn.

«Es wird knapp», ruft meine Frau beim Aussteigen. Sie nimmt die Ski der Kleinen kreuz und quer unter die Arme, eine Hand ist gerade noch frei, den einen Buben an der Hand zum Lift zu zerren. Sie ruft mir gleichzeitig zu, sie werde die Kleinen beim Sessellift einem Skilehrer mitgeben, oder Eltern von anderen Skischülern. Sie sei dann gleich zurück, um das Baby zu stillen. «Bis gleich.» Ich suche inzwischen einen Parkplatz. Wir werden dann mit dem Baby hinauf zur Bergstation wandern. Soweit der Plan.

Nur die Sonnenbrille ist noch da

Nach zehn Minuten Warten merke ich beim Blick zur Talstation: Nicht nur die Buben sind weg, sondern auch meine Frau. Sie wird mir später erklären, der Mittlere habe partout nicht ohne sie Liftfahren wollen. Inzwischen beginnt der Kleinste, ein Hüngerli zu bekommen. Beginnt zu schreien. Der Brei! Ich wühle in der Baby-Tasche. Nichts zu finden. Ich wähle die Nummer meiner Frau. Ihr Telefon surrt auf dem Beifahrersitz.

Ich nehme den brüelenden Kleinen, gehe zur Talstation, wo an der Kasse die Sonnenbrille unseres Buben liegt. «Hat eine Frau vorhin hier liegen gelassen», sagt die Dame hinter der Glasscheibe.

Mir bleibt nur eines: Per Sesseli hinauf zur Bergstation. Während ich mich mit dem Tragetuch herumschlage, das eine Ende zwischen meinen Zähnen fixiere, das andere mit der linken Hand hinter dem Rücken durchführe, merke ich, wie die Menschen in der Warteschlange mir interessiert zuschauen. Ein Papa mit einem weinenden Kind! Die Blicke scheinen zu fragen: «Und wo ist die Mama?» Ich lächle, soweit das mit dem Tuch zwischen den Zähnen geht. «Alles im Griff!», hoffe ich auszustrahlen, auch wenn das Baby-Geschrei noch etwas lauter geworden ist. Meine Handgriffe werden etwas ungelenk.

Überraschung zwischen dem dritten und vierten Mast

Fünf Minuten später sitze ich mit dem schreienden Bündel auf dem Sessellift, neben mir ein Papi mit zwei schon etwas älteren Kindern. Alle löchern mich mit Fragen. Wie alt der Kleine sei? «Fünf Monate.» Warum das Baby denn weine, fragt ein Mädchen. «Hunger», sage ich und erkläre, die Sache sei bald erledigt, Mama warte oben. «Alles im Griff!»

Zwischen dem dritten und vierten Mast sehe ich meine Frau, die alleine auf dem Fünfersesseli sitzt und ins Tal schaukelt. «Ist sie das?», fragt das Mädchen. Ich nicke und hoffe, dass meine Frau meinen gehetzt vorgetragenen Zuruf, sich in der Bergstation zu treffen, mitbekommen hat. Hat sie. Als sie nach der Zusatzrunde ebenfalls oben eintrifft, ist das Baby eingeschlafen. Einmal mehr: Alles im Griff!

PS: Kinder sind bei dieser Geschichte keine zu Schaden gekommen. Der älteste Sohn hat vom Skilehrer eine Sonnenbrille erhalten, der Kleinste ist mit etwas Verspätung zu seiner Nahrung gekommen, die zwei Grossen waren sogar pünktlich. Und die Parkbusse ist unterdessen auch bezahlt.

Ralf Streule lebt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen (7 Jahre, 5 Jahre und 6 Monate) in Goldach. «Sie können nur Buben», sagt der Kinderarzt.