Kolumne Papa-Blog: Zuschauen, wie Legomännchen vor Dinosauriern flüchten Kinder haben viel Zeit. Jedenfalls Zeit genug, um nicht nur selber zu gamen, sondern auch anderen beim Videospielen zuzusehen. Der Vater fragt sich derweil: Warum machen die das?

Roger Berhalter 14.01.2021, 20.00 Uhr

«Papa, komm! Du musst mitschauen!» Bild: Getty

Meine beiden Söhne haben ein neues Hobby: Anderen beim Gamen zuschauen. Seit Wochen sehen sie sich so genannte Walkthroughs an: Videos, die zeigen, wie jemand ein Game von Anfang bis Schluss durchspielt. Im Moment fasziniert sie ein Lego-Dinosaurier-Spiel, weil: Lego. Und Dinosaurier. So viel kann ich nachvollziehen.