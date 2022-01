Zahlen zu den Hospitalisationen gaukeln ständig eine Abname vor

Auch im Ausland zeichnet sich die Entspannung in den Spitälern noch nicht ab. In Dänemark hoffte man, der Peak sei in der ersten Januarwoche erreicht gewesen, nun steigen die Fallzahlen wie auch die Hospitalisationen weiter an. Dies könnte einer Untervariante von Omikron geschuldet sein, die im Dezember entdeckt wurde.