Wegen Omikron steigen in Zürich und Genf die Spitaleinweisungen

Pandemie In ersten Kantonen steigt die Zahl der Corona-Patienten wegen Omikron – neun Fragen und Antworten In den Universitätsspitälern Genf und Zürich steigt die Zahl der Coronapatienten bereits wieder. Dass die Infektionszahlen und die Spitaleinweisungen so weit auseinanderklaffen, hat viele Gründe. Aber einen Schweizer Sonderfall wird es nicht geben, sagt Epidemiologin Nicola Low.

Dass Fall- und Hospitalisationszahlen weit auseinanderklaffen, hat nicht nur mit dem milderen Verlauf von Omikron zu tun, sondern auch damit, dass die Immunität durch Impfung und Genesung in der Schweiz laut dem Bundesrat inzwischen sehr hoch ist: bei den über 80-Jährigen bei 97 Prozent und sogar bei 20- bis 29-Jährigen 90 Prozent.

Vor allem aber vergehen zwischen Infektion und Hospitalisation mindestens zwei Wochen. Anders gesagt: Wer jetzt hospitalisiert wird, wurde angesteckt, als die Fallzahlen noch bei 15'000 bis 20'000 pro Tag lagen. Doch sie steigen weiter.

Epidemiologe Marcel Tanner sagt: «Wir behalten die Massnahmen bei, um die Kurve der Spitaleinlieferungen trotz des Peaks der Infektionen zu glätten und den Schutz des Gesundheitssystems zu gewährleisten.» Das sei nicht in erster Linie ein Schutz gegen die allgemeine Übertragung. «Mit Omikron kommen wir alle in Kontakt.»

In Genf nehmen die Hospitalisationen bereits zu. Laut dem Universitätsspital HUG stiegen die Zahlen nach Weihnachten stark an. Auch das Unispital Zürich schreibt, auf der Normalbettenstation nehme die Zahl der Coronapatienten bereits zu.

Nein. Soweit sind wir noch nicht. Zumindest wäre es noch zu früh, um dies zu beurteilen, wie Andrée Friedl, Leitende Ärztin Infektiologie des Kantonsspitals Baden sagt. «Die endemische Phase wird kommen, aber sie ist wohl noch nicht da.»

Wenn es solche gibt, dann sind es wenige. Friedl vom Kantonsspital Baden sagt: «Aufgrund des Ansteckungszeitpunktes gehen wir davon aus, dass unsere aktuellen Patienten an der Delta-Variante erkrankt sind.» Wissen tut das allerdings niemand so genau, weil seit Ende Dezember national keine systematischen Sequenzierungen mehr gemacht werden, Auf den Intensivstationen im Unispital Zürich liegen zurzeit nur Delta-Patientinnen und -Patienten.

Der ehemalige Direktor des Tropeninstituts Marcel Tanner sagt, für diese Unterschiede gebe es mehrere Gründe. «In der Schweiz gibt es andere Spitalaufnahme-Prozedere als zum Beispiel in England», sagt Tanner. Auch in Südafrika hat man zuerst die Infizierten sehr schnell hospitalisiert, bis man feststellte, dass diese Variante nicht so stark krank macht. Bei einer grassierenden Krankheit zeige sich zudem oft, dass der schwächere Teil der Bevölkerung mehr betroffen ist. Das könne zum Beispiel mit der Ernährung zusammenhängen. «Es gibt in England und den USA Gebiete, die den sozioökonomischen Status afrikanischer Entwicklungsländer haben, somit kann es in einzelnen Regionen dieser Länder zu vielen Hospitalisationen kommen.»

In der Schweiz haben auch Personen mit niedrigem Einkommen eher Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung. Das bedeutet zum Beispiel, dass Diabetes gut eingestellt ist und Bluthochdruck behandelt wird, sagt Pflegeexpertin Bianca Schaffert. Mit mehr gesundheitlichen Reserven kommt man mit Corona grundsätzlich besser klar.

Epidemiologin Nicola Low macht sich allerdings keine falschen Hoffnungen: «Der Vergleich von Daten aus verschiedenen Ländern ist ohne Kontext immer schwierig. Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass die Omikron in der Schweiz andere Folgen haben wird als in anderen Ländern. Die starke Zunahme der Omikron-Fälle wird eindeutig zu einer höheren Anzahl von Hospitalisierungen führen.»

Epidemiologin Low sagt dazu: «Meines Erachtens ist der Anteil der Bevölkerung, der eine dritte Impfdosis erhalten hat, wichtiger als die Art des Impfstoffs.» Dass die Art des Impfstoffes wenig bedeutend sei, sagt auch Marcel Tanner. Die mRNA-Impfstoffe seien beides gute Produkte, jener von Astrazeneca, der in England hauptsächlich gespritzt wurde, ein bisschen schlechter.

Nicola Low von der Universität Bern sammelt Daten über die Anzahl und Art der sozialen Kontakte zwischen geimpften und ungeimpften Personen. Doch die Auswertung liegt noch nicht vor, sie sei aber gespannt darauf.

Es gibt zwar viel mehr Pflegepersonal, welches Coronapatienten auf der Normalstation behandeln kann, als ausgebildetes Pflegepersonal für Intensivbetten. Doch das Personal könnte auch dort knapp werden, falls sich zu viele gleichzeitig infizieren und zuhause bleiben müssen. Hinzukommt, dass auch infizierte Patienten, die nicht primär wegen Corona im Spital sind, isoliert werden müssen, was die Pflege mit den Schutzvorkehrungen aufwendiger macht.

Der Bundesrat geht davon aus, dass rund 15-20 Prozent der Hospitalisierungen von Corona-Patienten nicht direkt mit dem Virus zusammenhängen. Die Patienten gehen aus einem anderen medizinischen Grund ins Spital, müssen aber nach den Corona-Vorgaben versorgt werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset sagt. Nur so könne verhindert werden, dass sich das Virus auch in Spitälern weiter ausbreite - und dort besonders verletzliche Personen treffe.

«Wir stellen fest, dass aktuell mehr Ungeimpfte hospitalisiert sind, meist jüngere Personen», schreibt das Kantonsspital Baselland. «Impfdurchbrüche haben eher ältere Personen, und diese zeigen oft nur milde Symp­tome.» Generell weisen Omikron-Patienten mehr Symptome der oberen Luftwege wie zum Beispiel Schnupfen auf. Delta verursacht hingegen häufiger Lungenentzündungen und mehr Probleme beim Geschmacks- und Geruchssinn. Gleichzeitig ist bei Omikron sowohl die Inkubations- wie auch die Ansteckungszeit kürzer. Das bewog den Bundesrat dazu, die Quarantänezeit zu verkürzen.

