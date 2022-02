Haben wir es wirklich überstanden? Drei Gedanken zum "Freudentag"

Pandemie-Ende Haben wir es tatsächlich überstanden? So ist die Corona-Situation vor Bersets angekündigtem «Freudentag» Die Andeutungen von Bundesrat Alain Berset letzte Woche haben landesweit ein Gefühl der grossen Erleichterung ausgelöst. Trügt das Gefühl – oder ist die Strategie goldrichtig? Sabine Kuster, Bruno Knellwolf 1 Kommentar 01.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundesrat Alain Berset war in Aarau zu Gast, als er das Ende der Pandemie verkündete. Er sagte, bereits per Mittwoch diese Woche könnte die Aufhebung der Quarantänepflicht bekannt gegeben werden und die Umwandlung der Homeoffice-Pflicht in eine -Empfehlung. Zwei Wochen später ist offenbar bereits die Diskussion über die Aufhebung der Zertifikatspflicht traktandiert.

Dass die Lockerungen schrittweise geschehen sollen und nur wenn sich die Lage bis dahin nicht zuspitzen werde, wurde irgendwie schon nicht mehr gehört. Das Gefühl, das seit letztem Freitag das Land durchzieht ist: Erleichterung. Wir haben es überstanden. Tatsächlich?

Fokus: Mortalität

Das Virus hat auch in der Statistik an Schrecken verloren. Es war Anfang Januar in England noch knapp doppelt so gefährlich wie die Grippe, deren Mortalität bei 0,05 bis 0,1 liegt. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Amtes in England ONS und der saisonalen Influenza-Fälle in Neuseeland. Die Financial Times hat dies anschaulich aufbereitet:

In der Schweiz lag die Mortalität anfangs tiefer als in England bei maximal 0,7 - also sieben Todesfälle auf 100 Infektionen. Sie stieg wegen Delta im Sommer für Ungeimpfte an. Auf die ganze Bevölkerung gesehen sank sie dann durch die Impfungen und bessere Therapien. Anfang Dezember lang sie bei rund 0,3 und dürfte - wegen Omikron - weiter gefallen sein.

Fazit: Das Risiko an Covid-19 zu sterben ist heute tatsächlich kleiner, aber der Vergleich mit der Grippe ist immer noch nicht korrekt.

Fokus: Spitäler

Eine Umfrage in den Spitälern in Zürich, St. Gallen, Basel, Lausanne und Genf ergibt folgendes Bild: Nur im Kantonsspital St. Gallen ist die Zahl der Coronapatienten rückläufig. In Basel stagniert die Zahl. Am Universitätsspital Zürich - ein Zentrumsspital mit eher schweren Fällen wie Basel - nehmen die Zahlen nach wie vor zu. In der Westschweiz stagnieren die Corona-Patientenzahlen nun im Genfer Spital HUG - in Lausanne am CHUV steigen sie weiter leicht an. Kein Spital verzeichnet hingegen mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation. Entweder stagniert die Zahl oder sie ist leicht rückgängig.

Trotz der immer noch emporschiessenden Infektionszahlen von inzwischen täglich über 40'000 (die Dunkelziffer der unentdeckten Fälle ist zwei bis drei mal so hoch) zeichnet sich keine neue Krise in den Spitälern ab. Allerdings werden weniger dringende Operationen vielerorts nach wie vor verschoben.

Fazit: Hier ist ein Aufatmen fehl am Platz, allerdings herrscht auch keine Alarmstimmung.

Fokus: Langzeitfolgen

Es hat sich bewahrheitet, dass Omikron oft mild verläuft, besonders für Geimpfte. So sagte auch eine 42-jährige Lehrerin, welche sich kurz vor Neujahr ansteckte anfänglich: «Erkältungen sind schlimmer.» Sie hatte eine Woche lang ein wenig Halsschmerzen und leicht erhöhte Temperatur. An Tag zehn fühlte sie sich wieder fit. «An Tag zwölf aber war ich wie betrunken, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Das war nicht mehr wie eine Erkältung.» Sie war nicht mehr belastbar bei geistiger Arbeit und nahm sich frei - auch auf Rat einer Kollegin mit Long Covid, ja nichts zu überstürzen. Erst nach vier Wochen fühlt sie sich nun wieder normal und sagt: «Ich will das nie wieder.»

Ob sie sich tatsächlich mit Omikron und nicht noch mit Delta infiziert hat, ist nicht sicher. Sie geht aufgrund der Symptome davon aus und weil sie in den Innenräumen stets FFP2-Masken getragen hat und trotzdem erkrankt ist.

Die Mutter eines 10-Jährigen aus Zürich schildert Ähnliches: Das Kind steckte sich Anfang Januar an, kämpft aber jetzt immer noch mit Müdigkeitsattacken. «Er schafft knapp den Schultag, danach ist er total k. o.», sagt sie. Auch bei ihm verschwanden die ersten Grippe-Symptome rasch, nach drei Tagen war es fast gut - nach eineinhalb Wochen kam die Müdigkeit zurück. Auch die geboosterte Mutter erkrankte mit Grippe-Symptomen. Sie kämpft bis heute mit Schwindel und wiederkehrendem Schüttelfrost. «Mich hat das total überrascht, ich dachte mit dem Booster sei ich in Sicherheit», sagt sie. «Wir verhielten uns dadurch vielleicht zu unvorsichtig.»

Fazit: Aufatmen, was schwere Verläufe betrifft. Aber Langzeitfolgen, die den Alltag stark beeinträchtigen, scheint es auch bei milden Omikron-Verläufen zu geben. Experten hoffen allerdings, dass die Auswirkungen aufs Nervensystem geringer sind, da auch weniger Geruchsverlust gemeldet wird bei Omikron-Infektionen.

Das einzige Ziel des Bundesrates ist erreicht

Der Fokus des Bundesrates lag während der gesamten Pandemie noch nie auf den Langzeitfolgen. Das Ziel war immer nur jenes, das Alain Berset am Freitag wieder betonte: «...Weil wie wir immer gesagt haben, die Massnahmen sind nur so lange da, wie sie wirklich etwas bringen um eine Überlastung des Spitalsystems zu verhindern.»

Nicht im Fokus des Bundesrates sind auch die Kinder. Längst nicht alle Eltern, die ihre Kinder unter 12 Jahren nun impfen lassen wollten, erhielten schon in den ersten Januarwochen einen Impftermin, sodass sie auf die Lockerungen hin schon doppelt geimpft sein werden. Doch manche Eltern fragen sich, ob sich das zweite Mal impfen überhaupt noch lohnt, weil die Kinder bis dahin vermutlich ohnehin Kontakt mit dem Virus haben.

Unter vielen Eltern hat sich die Einstellung geändert, viele sagen sich, Omikron werde ohnehin durchrauschen und sei ja mild. Dann wäre es wie versprochen ein Freudentag für die meisten. Mit Omikron ist Sars-Cov-2 von einer Bedrohung fürs ganze Land zu einem individuellen Risiko geworden. Man hofft schlicht, dass es einen nicht blöd trifft.

Möglicherweise ein guter Zeitpunkt

Trotz des Long-Covid-Risikos ist eine Durchseuchung jetzt nicht nur fast unvermeidbar, möglicherweise ist es sogar ein guter Zeitpunkt dafür. Diese Ansicht vertritt beispielsweise Viren-Immunbiologe Christian Münz von der Universität Zürich: Nun sind zumindest bei den geboosterten Personen die Antikörper noch hoch - sie sind selbst bei einem Impfdurchbruch jetzt besser geschützt als wenn sie erst nach einem halben Jahr wieder in Kontakt mit dem Virus kommen. Und für alle ungeimpften, noch nicht genesenen Personen ist es die Chance gross, wegen Omikron mit einem blauen Auge davon zu kommen.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen