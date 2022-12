Elisabeth Baume-Schneiders Schnitzer macht sie sympathisch

«Oopsy»-Moment Elisabeth Baume-Schneiders schusseliger Schnitzer macht sie sympathisch – wieso wir vermeintliche Blamagen lieben Zerstreut und neben der Spur: Menschen, die sich fehlerhaft zeigen, kommen uns sympathischer rüber. Das gilt auch für Bundesrätinnen. Eine Ode an die Schusseligkeit. Martina Bortolani Jetzt kommentieren 16.12.2022, 13.00 Uhr

«Oh nein, ich habs wieder vergessen!» Gut so! Schusselige Menschen sind, kreativer, gesünder und wohlhabender.

Nach 58 Sekunden ihrer Antrittsrede hält Elisabeth Baume-Schneider einen Moment inne, blickt verdutzt auf ihre Notizen, nickt büsserisch und sagt mit verlegenem Lächeln: «Ich sollt hier nun einen italienischen Satz haben», nervöser Blick nach rechts, dann schüttelt sie den Kopf, «der aber nicht auf meiner Rede ist.» Stille im Saal.

Innert Millisekunden wird in Bern allen klar, dass dies eine tendenziell peinliche Situation werden könnte – die italienischen und rätoromanischen Sätze in der Rede der neuen Bundesrätin fehlen! Und noch während Elisabeth Baume-Schneider, exponiert auf dem Podium, realisiert, dass ihr just in diesem, vielleicht wichtigsten Moment ihrer Politikerinnenkarriere, bereits der erste Fauxpas widerfährt, verwirft sie die Hände, blickt das Publikum dann aber direkt an und sagt lachend und mit entwaffnender Ehrlichkeit: «Bon! Ich werde es besser machen das nächste Mal.»

Suspekt sind einem Menschen, die scheinbar fehlerlos sind

Eine Bundesrätin, die sich bereits bei ihrer Antrittsrede einen schusseligen Schnitzer erlaubt – kann das gut gehen? Und wie. Schon in den ersten Legislatursekunden sicherte sie sich viele Sympathiepunkte für die Zukunft. Denn genau diese kurze, ach so menschliche Mea-culpa-Sequenz auf dem Glatteis des Bundeshausparketts verrät viel über die sozialen Kompetenzen von Menschen, die in der Lage sind, öffentlich nicht perfekt zu sein.

Wer es schafft, eine vermeintliche Blamage, eine Unachtsamkeit oder Fahrigkeit mit einer Extraportion Charme und Improvisationstalent auszubügeln, erobert nicht nur die Herzen der Mitmenschen, sondern wirkt auch glaubwürdig. Fühlen wir uns nicht genau in der jetzigen Zeit zwischen Manipulations-Politik und Hochglanz-Society, die immer mehr unter dem Druck der vermeintlichen Perfektion zusammenbricht, jenen Leuten verbunden, die zu ihrer Imperfektion stehen?

Denn das Leben hat manchmal einfach eine Faust. Die Last, in allen Lagen souverän durchzudribbeln und immer meisterhaft-makellos zu sein, ist für viele enorm und setzt die Gesellschaft unter Dauerstress. Wer anderen gegenüber eingesteht, dass er es «oft auch nicht auf die Reihe kriegt», der wird staunen, wie manch einer erleichtert in den Kanon der Solidarität einstimmt.

Oft bringt ein klein wenig Menschlichkeit und nicht zuletzt auch etwas Humor eine erquickende Lockerheit in das ganze System. ­Suspekt sind einem doch die Menschen, die immer das Gesicht wahren und scheinbar fehlerlos sind. Neben der stets ultradisziplinierten Bekannten, die Familie, Figur, ­Finanzen und Food Waste im Griff hat, wirkt man als teilweise fahrige, Rechnungen zu spät bezahlende, zu viel Schokolade essende oder regelmässig Überreste entsorgende Mutter richtig scheps in der Landschaft.

Wenn ein befreundeter Vater beflissen betont, wie wohlerzogen und motiviert sein 16-Jähriger sei (Ämtliplan, nie Party und immer super Noten in der Schule), da fragt man sich, ob man selbst eigentlich in einer elenden Neandertalerhöhle mit faulen, lasterhaften Höhlenbewohnern lebt? Doch nein, das ist keine Höhle aus der Urzeit, das ist das ganz normale, nie ganz linear und perfekt verlaufende Leben im Jahr 2022! Die anderen, die stets korrekten Vorbilder, das sind die gespenstischen Avatare aus einer anderen Galaxie. Darum ein Lob auf all die Zerstreuten, Schusseligen, Makelbehafteten.

Ehrlichkeit verschafft ­Nahbarkeit und Zugänglichkeit

Wie erfrischend und beruhigend war in der Situation von Elisabeth Baume-Schneider besonders der Umstand, dass es just auch bei hochrangigen Politikerinnen und Politikern manchmal so «Oopsy»-Momente gibt, wie wir sie doch alle kennen. Retten kann einen da nur uneitle Ehrlichkeit. So, wie man sich als Mutter manchmal bei seinen Kindern entschuldigen muss, weil einem eine blöde Bemerkung rausgerutscht ist. Oder, dass man als Vorgesetzter einem Mitarbeiter einfach recht geben muss, wenn er es besser weiss. Ehrlichkeit verschafft Nahbarkeit und Zugänglichkeit, und sie ist eine Eigenschaft, die bei unseren Mitmenschen sehr gut ankommt.

Holte mit ihrem Patzer mehr Sympathien als wenn sie fehlerfrei geblieben wäre: Elisabeth Baume-Schneider. Keystone

Mit ihrer Ad-hoc-Reaktion offenbarte Baume-Schneider eine Kompetenz, von welcher andere Regierungsmitglieder trotz Rhetoriktrainings und Kommunikationsberater nur träumen können: Authentizität. Übrigens eine weibliche Eigenschaft. Allzu oft sind es nämlich die Männer in der Politik (lassen wir die Beispiele), die Fehler oder ein offensichtliches Fehlverhalten partout nicht in der Öffentlichkeit zugeben können, wollen – oder meinen, zu müssen.

Und last but not least gibt es sogar eine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass es gut sein kann, öfters mal neben der Spur, schusselig oder leicht zerstreut zu sein. Jonathan Smallwood, ein britischer Psychologe, der in Kalifornien und am Max- Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig forscht, hat zusammen mit Jonathan W. Schooler 2006 die Studie «The Restless Mind – Der rastlose Geist» publiziert. Das Fazit der Wissenschafter: Die Figur «des zerstreuten Professors» ist vor dem Hintergrund der Studienresultate keineswegs eine Karikatur. Sondern, dass Menschen, die nicht ständig perfekt, konzentriert und fokussiert sind, sogar kreativer, gesünder und wohlhabender seien.

