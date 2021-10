Eine Frau erzählt offen, wie sie Opfer von Liebesbetrügern wurde

Online-Dating Ihre Liebe war echt – ihr Traummann eine grosse Lüge: Die Geschichte einer St.Gallerin, die Herz, Geld und fast den Verstand verlor Bild: Shutterstock Nicole verliebte sich übers Internet in David. Ihr Traummann: zugewandt, vermögend, romantisch. Dann passiert ihm ein Unfall. Sie überweist ihm Tausende Franken. Nach drei Monaten findet sie heraus: David gibt es gar nicht. Hier erzählt sie ihre Geschichte. Katja Fischer De Santi 0 Kommentare 09.10.2021, 14.07 Uhr Merken Drucken Teilen

Am Morgen schreibt er: «Wie hast du geschlafen, chérie?»

Am Mittag: «Wo bist du gerade? Ich denk an dich.»

Am Abend: «Du bist eine umwerfende Frau, ich will dein Leben noch einmal schön machen. Schlaf gut, meine Prinzessin.»

Das geklaute Profilbild mit dem die Betrüger mit Nicole Flury Kontakt aufnahmen.

Er nennt sich David Leroux, 51, halb Franzose, halb Amerikaner, das grau melierte Haar lässig nach hinten gekämmt. Mal posiert er im Hemd im Badezimmer, mal sitzt er im Kapuzenpulli in einem Café. Er reist beruflich viel, handelt mit teuren Autos, ist Vater einer Teenagertochter und seit einigen Jahren Witwer. «Ich sah sein Bild auf Tinder, und es kribbelte sofort, ich war wie vom Blitz getroffen», erzählt Nicole Flury. Ein Supermatch, im Winter 2020. Und dann schreibt er auch noch schnell zurück: In leicht fehlerhaftem, aber charmantem Deutsch.

«Ich werde eine Frau suchen, der ich meine Liebe geben kann, ihr die Liebe bringen, die sie die ganze Zeit vermisst hat, eine Frau, die weiss, wie man auf mich aufpasst, eine Frau, mit der ich sehr glücklich sein werde.» 💗

Es geht schnell. In kürzester Zeit schreiben sich Nicole Flury und David Leroux bis zu 30 Nachrichten pro Tag, verziert mit Herzen, Küsschen. Dass er sie liebt, schreibt er schon sehr bald und ab da täglich. Zuerst geht es ihr zu schnell. Irgendwann schreibt sie zurück:

«Je t’aime.😍»

Der fürsorgliche Traummann auf Tinder

David kam zum richtigen Zeitpunkt. Sie sei müde gewesen vom vielen Online-Dating, erzählt die bald 50-Jährige. Müde davon, zu hoffen und dann nichts mehr zu hören. Etwas einsam sei sie auch gewesen. Gerade hatte sie ihre neue Praxis für Energietherapie und Mental Coaching in Zürich einge­richtet, da kam der Lockdown. Stillstand in der Welt und in ihrem Herzen sowieso.

«Ich bin ein sehr fürsorglicher Mann, aufrichtig, ehrlich und treu.»

Der fürsorgliche Mann von Welt, der schreibt, er habe in Bordeaux und New York je eine Wohnung, hat Nicole Flurys Herz im Sturm erobert. Er ist immer erreichbar, immer zugewandt, interessiert und so verliebt. Jackpot. Heute weiss sie: Gewisse Geschichten sind zu gut, um wahr zu sein. Wenn sie Freundinnen von David erzählt, sind sie misstrauisch – er sehe fast zu gut aus. Die sind nur neidisch, denkt sie und erzählt bald niemandem mehr von ihrer Liebe.

Nicole Flury:«Ich habe mich noch nie so schnell verliebt, David war mein Traummann.» Bild: Anja Wurm

Nein, leichtgläubig sei sie nicht, sagt Nicole Flury heute. Früher reiste sie als Chefeinkäuferin für Einrichtungshäuser wie Interio um die halbe Welt, verwaltet ein grosses Budget, spricht mehrere Sprachen. «Ich bin kein unselbstständiges Dummchen, das auf den Traumprinzen gewartet hat.»

Eine reflektierte, intelligente Frau: «Mir passiert sowas doch nicht»

Die gebürtige St.Gallerin hat eine positive Ausstrahlung. Sie spricht ruhig und reflektiert. «Lebensglitzer» steht auf dem Türschild ihrer Praxis. In den hellen, stilvoll eingerichteten Räumen bietet sie seit zwei ­Jahren Energietherapie und psychologische Lebensberatung an. Eine Neuorientierung, mehrere Weiterbildungen, der alte Job hat nicht mehr gepasst.

«Ich habe niemanden ausser dich, du bist meine Welt.» ‍👨

Original Screenshots aus dem Chatverlauf.

Schreibt David nach drei Wochen. Aber auch, dass er für sie sorgen werde, sie nie mehr arbeiten müsse, sie sich immer auf ihn verlassen könne.

Irgendwann möchte Nicole Flury mehr, zumindest telefonieren, statt nur Herzchen zu verschicken. Er weicht aus. Dann ruft er doch an. Lange Telefonate auf Französisch werden zu einem wichtigen Bestandteil der Beziehung. Noch immer herrscht Pandemie. Reisen ist unmöglich. David sagt, er sei in New York, Nicole Flury lebt in Zürich.

Richtig glücklich sei sie damals gewesen, total verliebt, nach nur vier Wochen.

«Ich hatte noch nie – und das klingt rückblickend sehr bizarr – einen Partner, der verlässlicher war.»

«Nicht ein einziges Mal hat er mich versetzt, jedes Telefonat kam pünktlich.» Sie habe für die Beziehung fast nichts tun müssen. «Da war ich mich ganz anderes gewohnt.»

Er liefert Beweise, sie telefonieren stundenlang

Doch auch ihre Intuition meldet sich immer wieder. Noch bevor sie ihre Zweifel äussert, legt er von sich aus Beweise vor: Eine Kopie seines Ausweises, Fotos mit ihm und seiner 17-jährigen Tochter, auch einem Videoanruf stimmt er zu. Doch die Verbindung ist schlecht, er sei im Auto, sagt er. Zum Beweis schickt er Fotos von sich im Wagen, sie passen zum verwackelten Bild zuvor. «Danach hatte ich wieder ein gutes Gefühl, ich wollte ihm vertrauen.» Nach einem Monat reist David geschäftlich nach Senegal, einen Autotransport muss er begleiten. Die ersten dunklen Wolken ziehen auf.

«Mon Amour le malheur a frappé à ma porte – Meine Liebste, das Unglück hat an meine Tür geklopft.» 😢😢

Es geht plötzlich um Geldwäsche und gesperrte Konten. Er hat keinen Zugriff mehr auf sein Geld in den USA und Frankreich. Er schämt sich zu fragen, tut es dann doch. Er braucht Geld, sofort. «Ich wusste, dass das nicht gut war, ich wusste, dass ich kein Geld zahlen darf, und doch konnte ich nicht anders. Es war wie in einem Rausch, wie eine Droge, von der du genau weisst, sie wird dir nicht guttun, aber du bist schon süchtig.»

Nicole Flury: «Ich war wie süchtig nach ihm, wusst er würde mir nicht gut tun und konnte doch nicht aufhören.» Anja Wurm

Die Ereignisse überstürzen sich, nur sie kann David helfen

Aus David, dem erfolgreichen Geschäftsmann, wird ein David, der von einem Unglück ins nächste stolpert. Er wird überfallen, hat einen schweren Unfall, landet ohne Geld und Ausweis im Spital, eine Notoperation muss gemacht werden. Er schickt Bilder und hohe Rechnungsbelege, bis die Smartphone-Kamera scheinbar kaputtgeht. Wieder Rechnungen, die nur Nicole Flury begleichen könne. Weil er nur ihr vertraue, weil nur sie ihn wirklich liebe und rette. «Es war ein emotionaler Teufelsritt. Ich habe mit ihm gestritten, stundenlang mit ihm über meine Zweifel diskutiert – warum gerade ich die Einzige in seinem Leben sein soll, die ihm Geld geben sollte – ihm wieder verziehen.»

Irgendwann zahlt sie. «Wenn du jemanden liebst, willst du ihm helfen, nicht an ihm zweifeln.» Zuerst sind es kleine Beträge. Für die Operation, das Hotel, das Flugticket, Corona-Tests, Zollgebühren.

«Ich bin enttäuscht von dir, dass du mir nur 200 Euro überwiesen hast. Aber ich liebe dich trotzdem.» 💗

Screenshot aus dem Chat-Verlauf

Verlangte sie Belege und Rechnungen, kommen sie. Manchmal ruft er mitten in der Nacht weinend an. Die geforderten und bezahlten Beträge werden höher. Am Schluss kommt eine hohe fünfstellige Summe zusammen. Gleichzeitig kapselt sie sich immer mehr von ihrem Umfeld ab. «Ich konnte diese Geschichte niemandem erzählen, ich wusste, sie würde völlig abstrus klingen.» Ihr Leben besteht nur noch aus David und seinen Dramen, seinen Versprechungen.

Bald schon würde er nach Zürich kommen, schreibt er. Nächste Woche sicher, am Wochenende. Nicole Flury putzt die Wohnung, kauft Blumen – er sagt kurzfristig ab. Sie ist enttäuscht und verletzt, beginnt immer mehr zu zweifeln. Als Vertrauensbeweis schickt David seine Bankverbindungen inklusiv Log-in-Daten. Sie soll sich vergewissern, dass er sehr viel Geld auf dem Konto habe, und er will, dass sie sich das geliehene Geld selbst zurücküberweist. Das Log-in funktioniert, die Überweisung jedoch nicht.

Das einzige Reale in der Beziehung war ihr Geld

Nun tut Nicole Flury etwas, womit David nicht gerechnet hat. Sie schreibt der Bank ein E-Mail und fragt, ob sie ein Konto eines David Leroux führen würde. Die Antwort kommt schnell: Nein, ein solches Konto gebe es nicht.» Das war die rote Linie.

«Ich konnte den Betrug nicht mehr leugnen, es war zu offensichtlich.»

Den Autohändler David Leroux aus Bordeaux gibt es nicht. Die Fotos von ihm sind geklaut, die Dokumente alle gefälscht, die Website der Bank auch. Mit wem sie telefoniert hat, an wen sie ihr Herz verloren hat, wird sie nie erfahren. Das einzig Reale in ­dieser Beziehung waren ihre Gefühle und ihr Geld. Nicole Flury erstattet Anzeige wegen Betrugs, beginnt zu recherchieren.

Der Leibesbetrug im Internet, ist ein riesiges Business

Romance Scam heisst der Fachbegriff für professionellen Liebesbetrug im Internet. Ganze Banden leben davon, die meisten ansässig in Nigeria, Ghana oder der Elfenbeinküste. Nicole Flury war eines von 150 bis 300 Opfern jährlich in der Schweiz. Die Dunkelziffer ist hoch, die meisten Fälle kommen nicht zur Anzeige, heisst es bei der Kantonspolizei Aargau. «Im Jahr 2020 registrierten wir im Aargau 53 Fälle mit einem Deliktsbetrag von mehreren hunderttausend Franken», sagt Polizeisprecher Bernhard Graser.

Das Betrugsphänomen habe in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Ablauf folge stets demselben Muster. Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer auf ­Datingseiten, über Facebook und auf beruflichen Netzwerken wie Linkedin. Die Fotos der gut aussehenden Männer kopieren sie von den Onlineprofilen realer, nichts ahnender Personen. Sie arbeiten mit Deep Fakes, gutgemachten Bildmanipulationen, montieren das Gesichts des Fake-Profils auf andere Körper in anderen Situationen. Auch Video-Call können sie mit der entsprechenden Software imitieren. Was Graser auch sagt: «Eine Anzeige ist wichtig, eine Aufklärung aber praktisch aussichtslos. Datenschutzgesetze und internationales Recht machen die Ermittlung schwierig.»

Racheengel, Detektivin und ­Sorgentante in einer Person

Helga Grotheer: «Die Frauen wollen Rache. Ich helfe ihnen» Bild:pd

Auch Helga Grotheer wurde vor 13 Jahren von einem Scammer hinters Licht geführt. Steve hiess er und schrieb romantische E-Mails. Nur zufällig hat sie den Betrüger aufgedeckt. Seine Mail-Adresse führt zu diversen Treffern auf Romance-Scam-Webseiten. Sie hatte nichts gezahlt, doch ihre Empörung war gross und hält bis heute an. Seit ihrer Frühpensionierung kümmert sich die Norddeutsche zwölf Stunden am Tag um Romance-Scam-Fälle. Ihr Telefon klingle eigentlich dauernd, sagt sie. Mindestens einmal am Tag ist in der Leitung eine verzweifelte Frau, am Ende ihrer Liebe und ihrer finanziellen Möglichkeiten.

«Manche können nicht einmal mehr ihre Miete bezahlen.» Oft wenden sich Angehörige an die 61-Jährige, weil sie die Mutter nicht davon abhalten können, immer noch mehr Geld an den imaginären Liebhaber zu überweisen. Viele Betrogene seien erstaunlich uneinsichtig, sagt Gro­theer. «Denn diese Menschen stehen vor dem Nichts, wenn sie sich eingestehen, dass alles nur eine Lüge war. Der seelische Schaden ist mindestens so gross wie der finanzielle, wenn nicht noch grösser.» Helga Grotheer spricht nicht gern darüber, aber von Suizid im Zusammenhang mit Romance Scam hört sie immer wieder.

Die Fake-Profile kommen an den Internet-Pranger

Heute braucht Helga Grotheer ein Team, um ihre Website www.RomanceScambaiter.de betreuen zu können. Darauf werden die gefälschten Profile der Scammer veröffentlicht. Fotos, Namen, Mailadressen, Telefonnummern, Beschreibungen. Täglich werden neue gemeldet. Sie geben sich als Elitesoldat, Arzt, Geschäftsmann, neuerdings auch als Virologen aus.

«Jede denkt, ihr könne das nie passieren. Das ist falsch»

Doch nur zur warnen, genügt Helga Grotheer nicht. Sie begann die Täter zu jagen. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen halten sie die Betrüger hin, belügen sie, ohne je Geld zu zahlen. Manchmal gehen sie auch weiter, locken deren Boten zwecks Geldübergabe an exotische Orte – etwa aufs Schilthorn – und schauen per Webcam amüsiert zu, wie sie dort frieren. Sie können aber auch ernst: Wenn sie mit der Polizei zusammenarbeiten und die Geldboten bei der Übergabe verhaften lassen. An die Scammer in Afrika selbst kommen sie nicht heran, aber es ist ein Anfang. Mehr als 60 Festnahmen gehen in Deutschland auf die Recherchen von Helga Grotheer und ihren Mitstreiterinnen zurück.

Auch Nicole Flury hat einen Weg gefunden weiterzumachen. Rache will sie nicht. Eine Aufgabe hat sie sich aber gegeben. Im Mai dieses Jahres hat sie ihre Geschichte in den Social Media veröffentlicht. «Wenn niemand darüber spricht, dann bleibt die Scham, dann fallen immer noch mehr Menschen diesen Betrügern zum Opfer», ist sie überzeugt. Sie hat sich eingelesen, hat andere Geschädigte kontaktiert. «Ich wollte wirklich verstehen, wie sie vorgehen, aber auch, wie man sich schützen kann.»

Heute nennt sie sich in ihrer Adresszeile Expertin und Botschafterin zum Thema Romance Scam. Sie will mit ihrer Erfahrung Menschen, denen Ähnliches geschehen ist, unterstützen. Dafür hat sie eine Selbsthilfegruppe in Zürich gegründet. Noch lieber wäre es ihr aber, Frauen und Männer kämen zu ihr, bevor sie sich ins Abenteuer Online-Dating stürzen. «Wenn man sich vorher einigen Fragen stellt, seine Erwartungen überprüft, wird man nicht so leicht zum Opfer», ist sie überzeugt.

Sollte sie je wieder online-daten, hat sie jetzt eine goldene Regel: spätestens nach einer Woche muss ein reales Treffen stattfinden, «sonst wars das».