Neues Buch In der Schweiz schworen 2500 Kinder und Jugendliche Adolf Hitler die Treue Die Hitlerjugend war auch in der Schweiz aktiv. Die Behörden liessen sie grösstenteils gewähren. Ein neues Buch zeigt, wie stark die Nationalsozialisten Einfluss auf die hiesigen deutschen Kinder und Jugendlichen nahmen.

Bei der Verpflichtungsfeier 1942 geloben Jugendliche in Zürich Adolf Hitler ihre Treue. Bild: zvg

Es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs: Mitten in Basel stand ein Haus, an dessen Wänden Bilder von Adolf Hitler, Flaggen mit dem Reichsadler und dem Hakenkreuz hingen. Die Bevölkerung nannte es das «Braune Haus». 32 Räume, ein Versammlungssaal für 300 Personen und ein Kino: In diesem Gebäude traf sich nicht nur die lokale NSDAP-Ortsgruppe. Auch Kinder und Jugendliche gingen ein und aus.

An gemeinsamen Abenden tauchten sie in den Nationalsozialismus ein, verinnerlichten die Rassenlehre und schworen Adolf Hitler ihre Treue. Wie aggressiv ihre Indoktrination war, zeigte sich schon früh, als die 10- bis 18-Jährigen in der ersten Hälfte der 1930er-Jahre sangen:

Wir kämpfen gegen Rotfront /Und eigene Schlamperei, / Wir schreiten fest zum Siege, / Bis Basel einst ist frei. / Die Hitlerjugend Basel bleibt bestehen / Bis Schweizer Hakenkreuze wehen.

Das Lied, das in der Basler Bevölkerung für Empörung sorgte, wurde verboten. Nicht verboten wurde allerdings die Hitlerjugend. Und dies in der ganzen Schweiz bis 1945.

Nationalsozialisten schicken Bücher und Lehrmittel in die Schweiz

Wenig war hierzulande über diese Jugendorganisation bekannt. Nun gibt das Buch «Führer, wir stehen zu dir!» des Historikers Martin J. Bucher einen vertieften Einblick in die Entwicklung, Struktur und Organisation der hiesigen Hitlerjugend. An 47 Standorten war sie tätig, zu Spitzenzeiten umfasste sie rund 2500 Mitglieder. Basel stellte vor Zürich, Bern und Davos den grössten Stützpunkt und zählte phasenweise bis zu 390 Mitglieder.

Martin J. Bucher:

«Führer, wir stehen zu dir!» Reichsdeutsche Jugend in der Schweiz, 1931–1945, Chronos-Verlag, 388 Seiten, Fr. 58.–.

Aufgenommen wurde nur, wer die deutsche Staatsangehörigkeit und die «deutsche Volkszugehörigkeit» besass – also wer aufgrund der Herkunft den Nationalsozialisten genehm war. Aus Deutschland nahmen sie direkten Einfluss auf die Reichsdeutsche Jugend in der Schweiz. Bereits 1934, zwei Jahre nachdem die ersten hiesigen Hitlerjugend-Gruppen entstanden sind, fassten die Nationalsozialisten sie unter der Leitung der Landesjugendführung organisatorisch zusammen.

Diese unterstand direkt der deutschen Reichsjugendführung in Berlin. Mit Folgen: Tausende von Büchern, Lehrmitteln und Propagandamaterial gelangten für den Unterricht der Jugendlichen in die Schweiz. Zudem sandten die Nationalsozialisten bewährtes Führungspersonal, um die Hitlerjugend in der Schweiz auf den gewünschten Kurs zu bringen.

Mit Bastelarbeiten das Dritte Reich unterstützen

Neben der ideologischen Schulung, zu der auch nationalsozialistische Lieder, Filme oder Radiosendungen gehörten, prägten Sport, Ausflüge und Lager die Tätigkeiten. Das Ziel der Nationalsozialisten war es, alle im Ausland wohnenden deutschen Kinder und Jugendlichen zu erfassen. Sie sollten an ihr Heimatland und dessen Weltbild gebunden werden.

Selbst Basteln diente dazu. Etwa, als die hiesige Hitlerjugend 1943 Weihnachtsgeschenke für Kinder im Dritten Reich erstellte. Sie hatten dabei Spielsachen mit einem erzieherischen Anspruch zu schaffen. Dazu zählten die Nationalsozialisten Puppenschaukeln oder Holzsoldaten mit Panzern und Kanonen. Es kamen so viele Geschenke zusammen, dass sie die Landesjugendführung in Zürich ausstellte. Die «Deutsche Zeitung in der Schweiz» schrieb euphorisch, dass die Mädchen und Knaben damit ihre Einsatzbereitschaft bewiesen haben. Ab Kriegsbeginn ging es in der Hitlerjugend auch darum, das Dritte Reich zu unterstützen.

Neue Mitglieder mittels Einschüchterungen und Drohungen

Anders als in Deutschland war in der Schweiz die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend freiwillig. Allerdings zeigt Historiker Martin J. Bucher auf, dass die hiesige Führung auch mit Einschüchterungen und Drohungen Mitglieder zu gewinnen versuchte. Um überhaupt an die Kontakte zu gelangen, konnte sie auf die Adresskarteien der Konsulate zurückgreifen.

Werbebroschüren mit Fotos von Sommerlagern flatterten bei den entsprechenden Familien in die Briefkästen. Darüber wurde moralischer Druck auf die Jugendlichen ausgeübt:

«In Deutschland trägt heute jeder Junge, jedes Mädel in selbstlosem Einsatz seinen kleinen Teil zum Sieg bei. Willst Du dann hier noch abseitsstehen?»

Führten solche Appelle nicht zum gewünschten Eintritt, verschärfte sich der Ton. Wer der Hitlerjugend nicht beitreten wollte, dem wurde unter anderem mit Problemen bei den Bewerbungen oder der Erneuerung der Ausweispapiere gedroht. Nicht alle beeindruckte das: Schätzungsweise ein Viertel aller deutschen Jugendlichen in der Schweiz war bei der Hitlerjugend aktiv.

Einige von ihnen machten auch ohne Druck und aus unpolitischen Gründen mit. Ein späterer Standortführer aus dem Rheintal sagte dazu: «Als ich der Hitlerjugend beitrat, war ich ein 13-jähriger Knabe und man versprach mir bei der Aufnahme die Teilnahme an Ferienlagern im Ausland. Ich sah dabei nichts Verbotenes.» Solche Lager dienten der Hitlerjugend als wichtiges Mittel, um die Kinder abseits ihrer Eltern zu beeinflussen und an den Nationalsozialismus zu binden. Disziplin und Ordentlichkeit waren zentral; und über gemeinsame Erlebnisse sollte das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt werden.

Während des Zweiten Weltkriegs ins Ferienlager im Deutschen Reich

Als Höhepunkte der hiesigen Hitlerjugend galten die Fahrten ins Deutsche Reich. Diese fanden selbst inmitten der Kriegswirren statt. Besonders viele – gegen 1300 Jugendliche – fuhren 1942 ins Sommerlager in Freiburg im Breisgau. Historiker Martin J. Bucher schreibt, dass es damals nicht mehr darum ging, wie früher den Mädchen und Knaben ihre Heimat zu zeigen, sondern ihnen die Errungenschaften der Wehrmacht vorzuführen. Sie sollten sich mit dem Krieg identifizieren. Dafür besuchten die Kinder und Jugendlichen etwa zerstörte Bunker entlang der französischen Grenze oder trafen den Reichsjugendführer Artur Axmann, welcher die Hitlerjugend stark militärisch ausrichtete.

Reichsjugendführer ­Axmann begrüsst 1942 in Freiburg im Breisgau die Gäste aus der Schweiz. Bild: Zvg

Obwohl 1944 zahlreiche Eltern Angst vor Luftangriffen äusserten, reisten 600 Jugendliche aus der Schweiz ins Sommerlager in den Schwarzwald. Das Ziel der Organisatoren: Den Teilnehmenden «die Überzeugung mit über die Grenze zu geben, dass die Heimat tapfer und treu zum Führer hält und auch heute noch, im 5. Kriegsjahr, voller Siegeszuversicht ist». Die Realität war jedoch eine andere: Kurz zuvor waren die Alliierten in der Normandie gelandet, und die Rote Armee hatte die Ostfront durchbrochen.

In der deutschen Wehrmacht kämpften auch ehemalige Mitglieder der Schweizer Hitlerjugend. Die Indoktrination hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Wie viele von ihnen in den Krieg zogen, ist gemäss Historiker Bucher unklar. Eine Zahl konnte er allerdings erheben: Ende 1943 kämpften rund 400 frühere Mitglieder der hiesigen Hitlerjugend auf deutscher Seite.

In Deutschland wurden für die Waffen-SS junge Soldaten aus der Hitlerjugend rekrutiert. Auch die hiesige Jugendorganisation warb für die Wehrmacht. Bild: zvg

Die Jugendorganisation war auch mitbeteiligt an der Erfassung und dadurch an der Einberufung von jenen jungen deutschen Männern, die in der Schweiz ins wehrpflichtige Alter kamen. Sie mussten sich in ihrem 17. Lebensjahr beim Konsulat melden für eine Musterung. Aufgrund dessen bekamen sie ihren Stellungsbefehl. Wer sich dem zu entziehen versuchte, bekam Besuch von einem Führer der Hitlerjugend.

Im Feld erhielten die Soldaten von ihren früheren Kameraden aus der Schweiz einmal pro Monat Post. In diesen «Soldatenbriefen» berichteten die Hitlerjugend-Gruppen von ihren Tätigkeiten. Zurück kamen oft kriegsschwärmerische Antworten. Insbesondere die früheren Standortführer machten eifrig Werbung für den Wehrdienst – und blieben dadurch ihrer Rolle treu.

