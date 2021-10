Neues Bauen Klimawandel, Überbevölkerung: So wollen Architekten die Herausforderungen unserer Zeit angehen Bild: Alessandra Tarantino/AP/Keystone Früher machte man mit Bauten Staat. Heute sollen sie unser Überleben sichern. An der Architektur-Biennale in Venedig zeigt sich die Welt als riesige Baustelle, die für uns Menschen eine klar definierte Funktion vorsieht. Wer fragt uns, ob wir das überhaupt wollen? Daniele Muscionico 0 Kommentare 02.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Venedig wird zu Tode geliebt. Von uns, von mir, von der ganzen Welt. Der Inselschönen droht der Kollaps. So war es vor der Pandemie, so ist es weiterhin. Das hat seine Gründe. Weltweit gibt es keine andere Stadt, die eine so hohe Konzentration an historisch bedeutsamer Bausubstanz aufweist wie Venedig. Menschen sind ihrer Schönheit hörig, süchtig nach ihrer Architektur. Romanik und Gotik liefern sich in der Lagune ein Schaulaufen um Aufmerksamkeit. Romanik, die Markuskirche; Gotik, verschwenderisch wie die italienische Sonne, filigranes Gewirk an Säulen und Mauern des Dogenpalastes.

Keine Frage, die Architektur-Biennale, die weltweit wichtigste Aus­stellung ihrer Art gehört in die Metropole Venedig. Der Handelsplatz Venedig ist eine in Stein gehauene Machtdemonstration ihrer wechselnden – weltlichen und kirchlichen – Herrscher. Und just hier, mit einem Bein in der von grosser Vergangenheit, Weltgeltung und Einfluss triefenden Altstadt, mit dem anderen auf dem Gelände der Biennale, zeigt sich der Paradigmenwechsel. Das Bauen und Wohnen der Zukunft ist heute ein Labor geworden für Utopien, die unser Überleben sichern sollen. Von der Idee, einer Stadt wie Venedig, in der man mit Bauten Staat macht, ist wenig übrig geblieben.

Dem zumindest ist so, wenn man ernst nimmt, was die 17. Biennale unter dem Motto des libanesischen Kurators und Architekten Hashim Sarkis als Frage formuliert: «How can we live together?», wie können wir zusammenleben. Der Begriff «together» ist dabei zentral. Als Substantiv «Togetherness» ist er längst in die Umgangssprache der führenden Soziologinnen, Architektinnen, Städteplaner und Anverwandte migriert, die neue Utopien für das alte Bedürfnis Wohnen ersinnen.

«Togetherness» für Zusammengehörigkeit scheint das Mantra des zukünftigen Bauens und Wohnens zu sein. Nicht der Prachtentfaltung einer repräsentativen Architektur gehört die Zukunft, sondern dem Ideal einer Gemeinschaft, der man auf diesem Planeten – so lange wie möglich – ein gedeihliches Überleben ermöglichen will. Davon erzählen die Installationen im Zentralpavillon und die Länderpavillons in den Gardini und im Arsenale, dem Ort der Werftanlagen und der Flottenbasis der ehemaligen Republik Venedig.

«Grüne Architektur» ist ein Privileg der Wenigen

Hier dreht und wendet sich die Zukunft der Architektur um nichts weniger als um – Versöhnung. Aussöhnung zwischen Natur, Mensch und Technik. Alte Baumaterialien erleben ein Revival: Holz und Salz zum Beispiel, neue Baustoffe sind auf dem Markt, rezyklierbar und klimaschonend gewonnen. Ökotopia will den Kapitalismus zwar nicht abschaffen, aber doch anders regeln. Natur will Platz zum Wachsen. Menschen brauchen Orte zum Zusammenkommen. Kreativität entsteht in Freiräumen. Davon träumt und daran baut die künftige Architektur.

Man kann das als Staatsterror verstehen. Die zivilisatorische Neuausrichtung einer Gesellschaft mit allem ökopolitischen Drum und Dran. Denn in der Tasche lügen soll man sich nicht: «Grüne Architektur» im weitesten Sinn ist momentan vorwiegend bestimmten Einkommensschichten in vorwiegend bürgerlichen Kulturen zugänglich. Mehr als einen Schaufenster-Effekt auf das wachsende Umweltbewusstsein der Gesellschaft ist von den Utopien einer neuen Art des Zusammenlebens nicht zu erwarten.

Den Städten fehlt das Dorf – ist Urban Gardening ein Ersatz?

Und so erinnert die Biennale auch daran: Was den Städten fehlt – ist das Dorf. Das Schlagwort «Vertical Village» ist darauf eine Reaktion. Denn Dorf meint nicht nur das Ländliche und Natürliche, sondern vielmehr die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Nähe. Die Architektur der «Vertical Villages» setzt auf Begegnung und erfüllt das, was man «Rurbanität» nennt. Länd­liche Lebensstile okkupieren die Städte. Urban Gardening ist fruchtbares Beispiel.

In diesem Sinn versucht der dänische Pavillon, der als autarkes Gebäude Energie herstellt und an einen Wasserkreislauf angeschlossen ist, das Richtige: Die Reflexion geschieht über die Körpererfahrung. Unter dem Titel «Con-nect-ed-ness» dürfen Besucherinnen und Besucher vom Tee kosten, der aus den Kräutern gewonnen wird, die vom internen Wasserzyklus profitieren.

Die Biennale steht dieses Jahr unter besonderer Beobachtung, denn man registriert genau, ob der Einfluss von Corona auf die Konzepte der Städtebauerinnen spürbar ist. Werden die Metropolen grüner, die Hochhäuser weniger, nachdem die Menschen das Stadtgefühl in der Pandemie verschärft erlebt haben? Die Erwartung bleibt unerfüllt. Die Mehrheit der Utopien und Entwürfe denkt weiter an zwar grünen, doch zugleich auch technophilen Visionen.

Das Konzept des deutschen Fraunhofer-Instituts spricht Bände. «Morgenstadt» heisst die Antwort auf den globalen Klimawandel. Dort beginnt ein jeder Tag so: Die Emissionsuhr am Rathaus zeigt an, welchen Ausstoss an Kohlendioxid jede und jeder im Jahr auf sein Sündenregister buchen muss. Morgenstadt selbst zeichnet auf seiner Website ihren ökologischen Fussabdruck nach.

In ihren autarken Nullenergiehäusern lebt die zukünftige Morgenstädterin als der neue «Prosumer». Sie wird, man schreibt das Jahr 2038, längst nicht nur Energie im grossen Stil konsumieren, sondern diese im grossen Massstab selber produzieren. In der neuen Stadt lebt, zukunftsforsch und zukunftsfroh, eine Gemeinschaft von ökologischen Freibeutern und grünen Superheldinnen. Schöne neue Welt, fürwahr.

