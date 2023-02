Revolution in Neuenburg führte die Schweiz fast in einen Krieg

Neuenburg Die Schweiz hatte nie einen König? Stimmt nicht ganz – wie vor 175 Jahren ein kantonales Kuriosum endete Im 19. Jahrhundert war Neuenburg ein eigenständiger Kanton und gleichzeitig der preussischen Krone unterstellt. Erst ein Putsch setzte dieser Doppelrolle ein Ende. Tausend Aufständische legten sich mit König Wilhelm an – und lösten fast einen Krieg in Europa aus. Julian Spörri Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Revolutionäre eroberten am 1. März 1848 das Schloss von Neuenburg, wie dieser Holzstich aus unbekannter Herkunft zeigt. © Zentralbibliothek Zürich

Die Schweiz hatte in ihrer Geschichte nie einen König. Diese Feststellung scheint unstreitbar, gehört die Abneigung gegenüber Obrigkeiten doch zum Selbstverständnis unseres Landes. Sie liegt quasi in der DNA unseres Nationalhelden Wilhelm Tell verankert. Ein genauer Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass die Aussage nicht ganz korrekt ist. Denn im 19. Jahrhundert herrschte der preussische König über einen – wenn auch kleinen – Teil der Eidgenossenschaft: den Kanton Neuenburg.

Bis heute ein Feiertag

Die Konstellation war einer speziellen Doppelrolle geschuldet. Im Jahr 1814 trat Neuenburg als 21. Kanton der Eidgenossenschaft bei. Gleichzeitig wurde das Gebiet am Wiener Kongress 1815 jedoch als preussisches Fürstentum anerkannt. Darauf verständigten sich Europas Grossmächte, weil Neuenburg bereits von 1707 bis 1806 als Untertanengebiet der preussischen Krone figuriert hatte.

Gestatten: Friedrich Wilhelm IV., König von Preussen – und von Neuenburg. Bild: Keystone

Während über dreissig Jahren befand sich Neuenburg in der Folge in der Zwitterrolle als Kanton und Herrschaftsgebiet Preussens. Am 1. März 1848 läutete eine Revolution das Ende dieses königlichen Kapitels der Schweizer Geschichte ein. Rund tausend bewaffnete Aufständische eroberten das Schloss in der Stadt Neuenburg, die damals knapp 3000 Bewohnende zählte. Die Revolutionäre riefen die Republik aus und sorgten dafür, dass Neuenburg eine eigene Verfassung erhielt. Noch heute gilt der 1. März deswegen als kantonaler Feiertag, der mit einem Marsch zum Schloss zelebriert wird.

Auch wenn Neuenburg seine Unabhängigkeit de facto im Jahr 1848 erlangte, war dieser Schritt aus rechtlicher Sicht noch lange nicht in Stein gemeisselt. Es vergingen einige turbulente Jahre, bis der damalige preussische König Friedrich Wilhelm IV. tatsächlich von seinem Herrschaftsanspruch absah. Sogar ein Krieg zwischen ihm und der Schweiz lag in der Luft.

Blick auf das Schloss Neuenburg, in dem heute die Kantonsregierung ihren Sitz hat. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Zunächst löste der Neuenburger Putsch allerdings keine unmittelbare Gegenreaktion aus. König Friedrich Wilhelm IV. war mit anderen Aufständen beschäftigt, die näher an seinem Machtzentrum – in Berlin brodelten.

In Neuenburg formierten sich derweil im Geheimen royalistische Verbündete, um das Gebiet zurückzuerobern. Denn längst nicht alle Teile der Bevölkerung hatten dem König abgeschworen. Dies zeigte sich beispielsweise bei einer Abstimmung im Dörfchen La Sagne, bei der sich über 90 Prozent gegen die neue republikanische Verfassung aussprachen. Auch aus dem Adel gab es Unterstützung für die Monarchie, etwa von der einflussreichen Neuenburger Pfarrerfamilie Gélieu, die gute Beziehungen zur Krone unterhielt.

Royalistischer Gegenputsch – sogar mit Toten?

Als dann Friedrich Wilhelm IV. Unterstützung für einen Gegenputsch signalisierte, schritten die Royalisten am 2. September 1856 zur Tat. Sie eroberten das Schloss Neuenburg zurück – jedoch nur für einen Tag. Danach wurde der Aufstand dank der Hilfe eidgenössischer Truppen niedergeschlagen. Rund 500 Royalisten landeten im Gefängnis. Zudem sollen acht von ihnen getötet worden sein, wobei die genauen Umstände nicht restlos geklärt sind.

Gemälde von Eugen Adam aus dem Jahr 1862: Dank eidgenössischer Truppen wurde der royalistische Gegenputsch niedergeschlagen. © Schweizerisches Nationalmuseum

Die Eidgenossenschaft war damit nun Teil des Konflikts. Der Bundesrat machte klar, dass er die Gefangenen, denen die Todesstrafe drohte, nur dann freilassen werde, wenn der preussische König auf sein Fürstentum in Neuenburg verzichten sollte.

Für Friedrich Wilhelm IV. war dies ein Affront. Er kündigte per 1. Januar 1857 die Mobilmachung gegen die Schweiz an. Rund 150’000 Mann waren vom Aufruf betroffen. Laut den heute bekannten Plänen wollte die preussische Armee über Basel bis Bern und über Schaffhausen bis Zürich vorrücken.

Grossmächte verhinderten Krieg

Auch die Schweiz rüstete sich für einen Krieg. General Henri Dufour verlegte 30’000 Soldaten an den Rhein, um die Grenze zu sichern. Trotzdem war die Stimmung im Land aus heutiger Sicht erstaunlich positiv. «Kriegsgefahr und Mobilmachung lösten in der Schweiz Begeisterung aus», heisst es im Historischen Lexikon der Schweiz.

«Der nationale Zusammenhalt, der 1847 im Sonderbundskrieg zerbrochen war, wurde in der Presse, in Einsendungen an den Bundesrat, Reimen und Liedern (…) beschworen». Mit anderen Worten: Die Mobilmachung gegen Preussen bot eine gute Gelegenheit, um die tiefen konfessionellen und politischen Spaltungen im erst 1848 gegründeten Schweizer Bundesstaat zu kitten.

Zu einem Ernstkampf, in dem die Einheit der Eidgenossenschaft unter Beweis gestellt worden wäre, kam es dann aber nicht – Europas Grossmächten Frankreich und England sei Dank. Sie wollten einen erneuten Krieg auf dem Kontinent verhindern und brachten die Konfliktparteien im Jahr 1857 dazu, den Streit beizulegen.

Der ausgehandelte Kompromiss sah vor, dass die Eidgenossenschaft die gefangenen Putschisten freiliess. Im Gegenzug verzichtete der preussische König auf alle seine Rechte in Neuenburg. Er durfte bis zu seinem Tod lediglich den wertlosen Titel «Fürst von Neuenburg» behalten.

Für zeitgenössische Beobachter war klar, dass sich die Schweiz damit gut aus der Affäre ziehen konnte. So zeigt eine Karikatur in der Londoner Satirezeitschrift «Punch» den preussischen König mit einem Luftballon, während ein Eidgenosse Neuenburg (Neuchâtel, früher: Neufchâtel) als Beute davonträgt.

Karikatur zum Neuenburger Handel im englischen Satiremagazin «Punch». Bild: «Punch» (6. Juni 1857)

Berliner Strassen verweisen auf Neuenburg

Mit dem getroffenen Kompromiss fand die preussische Ära in Neuenburg im Jahr 1857 nach anderthalb Jahrhunderten ihr definitives Ende. Sie hat in der Öffentlichkeit trotz ihrer langen Dauer mit insgesamt sechs verschiedenen Königen wenig Spuren hinterlassen. Lange Zeit wurde die preussische Vergangenheit in Neuenburg gar richtiggehend verdrängt.

Erst im Jahr 2013 arbeitete das kantonale Museum für Kunst und Geschichte die Verbindungen zwischen Preussen und Neuenburg umfassend auf. Im Begleitbuch zur Ausstellung «Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses princes prussiens» erklären die Kuratorinnen die verbreitete Nichtbeachtung unter anderem damit, dass die Revolutionäre die Zeit der Preussen nach der Machtübernahme 1848 in einem schlechten Licht darstellten und sich dies in den Köpfen der Leute festsetzte.

Die sich ab Ende des 19. Jahrhunderts entwickelnde antideutsche Haltung in der Romandie, verstärkt durch die beiden Weltkriege, trug ihriges zum «Vergessen» der preussischen Herrschaft bei.

So ist es denn auch bezeichnend, dass es in Neuenburg heute keine Strasse gibt, deren Name mit den Preussen in Verbindung steht. Fündig wird man dagegen in Berlin, wo die Erinnerungen an das Fürstentum Neuenburg bestehen blieben: Die «Neuchateller Strasse» und die «Gélieustrasse» sind bis heute Zeugen dieser bewegten Vergangenheit.

