Neue Studien Darmbakterien können eine Kreuzimmunität gegen Covid auslösen – nun wird das Mikrobiom immer wichtiger Jetzt wird klarer, weshalb manche Patienten trotz hohem Risiko keine schweren Verläufe erleiden: Eine bestimmte Kombination von Bakterien auf der Haut und im Darm sorgt für Kreuzimmunitäten. Simon Maurer 1 Kommentar 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es mehren sich die Hinweise, dass zur optimalen Therapie gegen Covid auch der Darm berücksichtigt werden sollte. Getty

Gute Gene sind eben doch nicht alles. Als letztes Jahr die genetischen Risikofaktoren für schwere Covid-Verläufe identifiziert wurden, stand die Fachwelt vor einem Rätsel: Manche Patienten zeigten bei einer Infektion trotz den schwerwiegendsten genetischen Risikofaktoren keine ernsthaften Symptome. Neben der Genetik, Vorerkrankungen und Lifestyle-Faktoren muss es deshalb noch andere Aspekte geben, welche vor einem schlimmen Verlauf schützen.

Jetzt haben Forscher der University of Philadelphia eine Erklärung dafür gefunden. Eine bestimmte Kombination von Bakterien im Darm und auf der Haut aktiviert Immunzellen so, dass diese auch das Coronavirus angreifen. «Die in der Studie identifizierten T-Zellen erkennen immunogene Peptide des Sars-Cov-2-Virus ohne je mit ihm Kontakt gehabt zu haben», erklärt Claudia Daubenberger, Immunologie-Professorin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut.

Das Erkennen dieser Virusteile ist der Schlüssel für die Bekämpfung im Körper. Menschen mit der passenden Darmflora können deshalb bereits vor einer Ansteckung eine Teilimmunität gegen Corona und andere Viren haben. Die Ergebnisse wurden am Freitag in der neusten Ausgabe des Journals «Science Immunology» publiziert.

Teilimmunität ohne Impfung oder Infektion möglich

Die Entdeckung des Zusammenhangs gelang den Wissenschaftern mithilfe alter Blutproben. Sie durchforsteten eine Datenbank der Universität Stanford nach Blutproben, die aus der Zeit vor Sars-Covid stammten. Dabei fanden sie in einigen Proben Immunzellen, welche erstaunlicherweise bereits Covid-spezifische Rezeptoren auf ihrer Oberfläche hatten. Und dies, obwohl es das Virus damals noch gar nicht gab. Die Forschenden schlussfolgerten daraus, dass es möglich sein muss, eine Art Immunität ohne Infektion oder Impfung zu erlangen.

Weitere Untersuchungen konnten zeigen, dass die Covid-spezifischen Immunzellen auch gegen bestimmte Bakterien Wirkung zeigen, welche im Darm und auf der Haut vorkommen. Diese Bakterien müssen also der Auslöser einer breiten, sogenannten Kreuzimmunität sein, welche auch gegen das Coronavirus einen gewissen Schutz bietet. Die Form der Immunität ist allerdings nicht sehr spezifisch und schützt daher deutlich schlechter als eine Impfung oder eine Infektion. Aber sie bietet zumindest einen Teilschutz, der die unterschiedliche Schwere von Symptomen bei verschiedenen Patienten erklären könnte.

Bakterien im Darm können Kreuzimmunitäten gegen Covid- und Gelbfieberviren auslösen. Keystone/ Institut für Mikrobiologie ETH Zürich

Die Erkenntnisse unterstützen die Idee, dass die Zusammensetzung der Bakterien auf der Haut und im Darm bei der Regulation der Immunabwehr eine wichtigere Rolle spielt als bisher gedacht. So mehrten sich zuletzt auch in der Dermatologie die Studien, welche das Entstehen von Lebensmittelintoleranzen und Allergien einem krankhaft veränderten Mikrobiom im Säuglingsalter zuschreiben. Wie bei Covid reagiert das Immunsystem von Allergikern mit einer unangebracht heftigen Reaktion auf einen Reiz von aussen, was für Patienten den Tod bedeuten kann.

Der Darm ist eines der immunaktivsten Organe überhaupt. Wenn ein Bakterium oder ein Virus dort auf eine Immunzelle trifft, wird diese aktiviert und beginnt die Erreger zu bekämpfen. Übers Blut können solche aktivierten Zellen in verschiedene Körperregionen abwandern, und dort die Kreuzimmunität bewirken, welche die amerikanischen Forscher in ihrer Studie gefunden haben.

Derselbe Mechanismus könnte aber auch fürs Entstehen von Allergien verantwortlich sein. So steht die Haut von Säuglingen im Verdacht, beim erstmaligen Kontakt mit gewissen Lebensmitteln Kreuzallergien auszulösen. Der Darm ist dagegen in der Lage, eine Toleranz für diese Lebensmittel zu bewirken, falls sie zuvor noch keinen Kontakt mit der Haut hatten. Die Bakterienflora im Darm moduliert die Prozesse und kann die Toleranzbildung unterstützen – oder bei einer ungünstigen Bakterien-Zusammensetzung verhindern. Immunologin Claudia Daubenberger resümiert:

«Für eine physiologische Entwicklung des Immunsystems ist ein gesundes Mikrobiom entscheidend»

Claudia Daubenberger

Immunologin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut zvg

Die Professorin erklärt: «Schon die Art des Geburtsvorganges, ob durch Kaiserschnitt oder natürlich durch den Geburtskanal, spielt eine Rolle beim Entwickeln oder Nicht-Entwickeln eines gesunden Mikrobioms.»

Bakterien könnten beim Boostern helfen

Forscherteams auf der ganzen Welt suchen zurzeit nach Möglichkeiten, um das Mikrobiom wegen seines Einflusses auf das Immunsystem medizinisch nutzbar zu machen.

In Diskussion sind Therapien gegen Krebs, Booster-Bakterien für die Impfung oder in ferner Zukunft sogar eine Schluckimpfung gegen Covid. Immunologie-Professorin Claudia Daubenberger erklärt: «Momentan sieht es so aus, als ob der mögliche Beitrag des Mikrobioms zum Impfschutz gegen Infektionskrankheiten eher unterstützender Natur ist». Ein wirksamer Impfstoff werde auch in Zukunft für die jeweilige Infektionskrankheit spezifisch entwickelt und auf herkömmlichem Weg verabreicht werden müssen.

Ein Grund dafür ist, dass sich die Auswirkungen von Eingriffen in die Darmflora nur ungenau einschätzen lassen. So mahnen die gastroenterologischen Fachgesellschaften noch zur Zurückhaltung beim breitflächigen Einsatz von Probiotika. Zu vielfältig sind die Auswirkungen, zu wenig klar, welche Bakterienarten in ein «gesundes» Mikrobiom gehören.

Allerdings wird in der personalisierten Medizin die Bakterienflora im Darm bereits in medizinische Behandlungen miteinbezogen. So haben asiatische Mediziner Covid-Patienten mit langanhaltenden Symptomen bereits bestimmte Stämme von Darmbakterien verabreicht, die mindestens in einer Studie vielversprechende Resultate zeigten. Die Hoffnung bleibt, dass die kleinste Waffe gegen Covid einen bemerkenswert grossen Effekt erzielen kann.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen