Lucerne-Festival-Intendant Haefliger über seinen Vater Ernst

Neue Serie «Elternzeit» Lucerne-Festival-Intendant Haefliger über seinen weltberühmten Vater: «Motivieren war nicht seine Stärke» Mit Lucerne-Festival-Intendant Michael Haefliger starten wir die neue Serie «Elternzeit». Haefliger beantwortet Fragen über die Beziehung zu seinem Vater Ernst, der ein weltberühmter Tenor war. Christian Berzins Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Ernst Haefliger 1968 mit seiner Familie im Garten seines Hauses in Berlin, v.l.n.r.: Sohn Michael, Ehefrau Alma, Tochter Christine, Sohn Andreas. Bpk / Alexander Enger / ullstein bild

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihren Vater?

Michael Haefliger: Dadurch, dass er als Künstler immer viel unterwegs und selten zu Hause war, erinnere ich mich als Erstes an ihn als Sänger. Mein erstes bewusstes Kennenlernen mit meinem Vater fand in Berlin an der Deutschen Oper statt, als er die wunderbare Arie Taminos in Mozarts «Zauberflöte» sang: «Dies Bildnis ist bezaubernd schön». Ein unvergessliches Erlebnis. Eine frühe, unangenehme Erinnerung von zu Hause ist, als ich ihm erklären musste, dass ich keine Blockflöte lernen wollte, sondern Geige. Am Ende hat er das akzeptieren müssen.

«Ein unvergessliches Erlebnis» für Michael Haefliger, seinen Vater die Bildnisarie singen zu hören. youTube

Was konnte Ihr Vater besser als Ihre Mutter?

Er war natürlich der grosse Künstler, seine Heimat war die Konzertbühne, wo seine ganze Persönlichkeit zur Entfaltung kam. Mit seiner grossen Gesangskunst erreichte er immer wieder neue, unbekannte Höhen.

Michael und Ernst Haegler Michael Haefliger wurde 1961 in Westberlin geboren, sein Vater war der berühmte Schweizer Tenor Ernst Haefliger, der wiederum wurde 1919 in Davos geboren, dort starb er 2007. Er besuchte das Lehrerseminar Wettingen, studierte in Zürich, Genf und Wien, alsbald sang er an den grössten Opernhäusern der Welt und wurde als Konzertsänger weltberühmt. Sohn Michael studierte in New York Geige, danach schloss er in St. Gallen einen «Executive MBA» ab. 1986 war er Mitbegründer des Davos Festival, 1999 schaffte er den Sprung ans Lucerne Festival. Er baute das Festival extrem aus, verdoppelte die Anzahl der Sinfoniekonzerte und gründete 2003 das Festspielorchester. (bez)

Was haben Sie mit Ihrem Vater unternommen?

Privat haben wir immer gern gemeinsam Fussball geschaut: Er war für Italien, ich für Deutschland. Wenn Italien gewann, mussten wir anschliessend Pizza essen gehen, da gab es keine Diskussion.

Welchen Satz haben Sie von Ihrem Vater oft gehört?

Mein Vater war gerade vor seinen Auftritten immer sehr mit seiner empfindlichen Tenor-Stimme beschäftigt. Öfters klagte er dabei über Halsweh.

Michael Haefliger, Intendant von Lucerne Festival, im Treppenhaus des Büros in Luzern Nadia Schaerli

Welchen Satz hätten Sie von Ihrem Vater gern gehört?

Mein Vater war ein durchaus kritischer Begleiter meines Geigenspiels. Nachdem die künstlerische Messlatte bei ihm immer sehr hoch war, hätte ich gerne ab und zu einmal den Satz «Du hast grosse Fortschritte gemacht» gehört. Motivieren war nicht seine grosse Stärke.

Was hat Sie Ihr Vater gelehrt über das Leben?

Von meinem Vater habe ich gelernt, nie aufzugeben, auch wenn man sich in einer herausfordernden Lage befindet. Er war ein richtiger Kämpfer. Grundsätzlich war er aber ein sehr schweigsamer, nach Harmonie strebender Mensch, er lebte nach der Maxime: «Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.»

… über die Liebe?

Über die Liebe sprach er sehr selten. Das war etwas, das ganz tief in ihm versteckt war. Ein richtiges Geheimnis.

… über Geld?

Meinem Vater waren die hohen Ziele der Kunst stets viel wichtiger als Geld. Geld war für ihn ein Mittel zum Zweck.

Ernst Häfliger, Tenor. Deutsche Grammophon

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, die Sie nie wollten?

Mein Vater hat tagsüber sehr gerne am Kühlschrank genascht. Diese (schlechte) Eigenschaft habe ich von ihm übernommen.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, für die Sie dankbar sind?

Die musikalische Partitur und deren Interpretation als das höchste Gut in der Musik zu betrachten. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrem Vater?

Das prägendste Erlebnis für mich mit meinem Vater war die Aufführung der «Gurrelieder» von Arnold Schönberg unter der Leitung von Donald Runnicles bei den BBC Proms in Londons voll besetzter Royal Albert Hall am 28. Juli 2002. Er hatte die Rolle des Sprechers, der ganz am Ende der Aufführung mit den Worten «Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut» zu einem sehr bewegenden Sprechgesang anhebt.

Das Ende der Gurrelieder. youtube

Womit haben Sie Ihren Vater am meisten enttäuscht?

Ich denke, dass mein Vater schon sehr darüber enttäuscht war, dass ich meine weitgediehene Karriere als Konzertgeiger nicht fortführen wollte und mich auf den Beruf des Intendanten konzentriert habe. Für ihn als grossen Konzertsänger war das nicht einfach zu verstehen.

Was hätten Sie Ihren Vater noch fragen wollen, oder wollen Sie noch fragen?

Ich hätte ihn gerne gefragt, wie die Proben für Leos Janaceks «Tagebuch eines Verschollenen» mit Rafael Kubelik am Klavier verlaufen sind. Oder wie stark ihn seine Rolle als «Evangelist», die er unzählige Male in Konzerten gesungen hat, im Leben geprägt hat.

youtube

Wie haben Sie Ihren Vater verändert?

Ich denke, ich habe ihm doch am Ende klargemacht, dass Intendant ein toller Beruf ist.

