Was der warme Winter für Gärtner und Allergiker bedeutet

Natur Temperaturen wie im Frühling: Was der warme Winter für Hobbygärtner, Allergiker und die Natur bedeutet Temperaturrekorde sind an Neujahr nur so gepurzelt – und es bleibt voraussichtlich mild. So treiben die Blütenknospen mancherorts bereits aus, Bienen schwirren durch die Luft und Allergiegeplagte werden schon von den ersten Pollen belästigt.

Mit den sommerlichen Temperaturen trifft man bereits auf ausschwärmende Bienen. (Archivbild) Bild: Frank Rumpenhorst/DPA

Bei einigen Bäumen treiben bereits die ersten Knospen aus. Es handelt sich dabei in erster Linie um exotische Baumarten, die nicht an unser Klima angepasst sind. Heimische Pflanzen nämlich wüssten, dass es im Winter starke Temperaturschwankungen geben könne und die kalte Jahreszeit noch nicht vorbei sei, sagt der Waldökologe Yann Vitasse vom Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). So brauchen einheimische Pflanzen ausreichend Kälte, bevor sie wieder zu wachsen beginnen, dazu gehören etwa der Ahorn und die Linde. Manche orientieren sich für die Knospenentwicklung zusätzlich an der Tageslänge, beispielsweise die Buche.

Wenn die Pflanzen mit anhaltender Wärme dennoch austreiben und später Frostschäden erleiden werden, sterben sie deswegen nicht gleich ab. Denn die meisten verfügen laut Vitasse über genügend Energiereserven, um ein zweites Mal auszutreiben, wenn auch weniger kräftig. Erst die Kombination von Frost im Frühjahr und Sommerdürre setzt den Pflanzen nachhaltig zu.

Schaden kann die Winterwärme und anschliessender Frost vor allem der Obsternte. Doch noch gebe es keine Anzeichen, dass die Knospen schon austreiben würden, sagt Beatrice Rüttimann, Sprecherin vom Schweizer Obstverband. Vielmehr sei anhand der noch saftenden Äste zu beobachten, dass die Obstbäume noch gar nicht richtig in Winterruhe gefallen sind. «Wenn die Wärme nun für längere Zeit anhält, dann werden die Knospen anfangen zu treiben, was nicht optimal ist», sagt Rüttimann. Generell gelte: Bei einem frühen Beginn der Vegetationsphase ist das Frostrisiko erhöht und damit die Gefahr, dass die Ernten geringer ausfallen. Besonders gefährdet für solche Ernteeinbrüche sind Kirsch- und Aprikosenbäume, beides Frühblüher. Noch liessen sich aber keine Aussagen über die Erntemenge treffen, sagt Rüttimann: «Wenn es in der nächsten Woche kalt wird, sind wir wieder bei Courant normal.»

So manch ein Hobbygärtner mag es in den Fingern jucken bei den momentan hohen Temperaturen. Aber: «Man darf sich jetzt ja nicht dazu verleiten lassen, Samen zu ziehen oder gar draussen etwas auszusäen», betont der Gartenexperte Josi Poffet von JardinSuisse. Das gelte auch für Saatkistchen im Haus. Denn noch sei das natürliche Licht am Fenster für eine Anzucht viel zu schwach. Für mehrjährige Balkon- und Gartenpflanzen, die bereits austreiben, sei es ratsam, die Blüten zu schützen – denn die Kälte komme bestimmt zurück. Der Schutz sei vor allem wichtig, wenn auf einen Frost ein rascher Temperaturanstieg folge. «Taut es zu schnell, dann platzen die Pflanzenzellen. Deshalb sollte man die Pflanzen beschatten.» Nie mit einer Plastikfolie, sondern mit Vlies oder Tannenästen, betont Poffet.

Mit den hohen Temperaturen blüht die Hasel schon und erste Haselpollen fliegen vielerorts durch die Luft. Bild: Getty Images

Für Heuschnupfen-Geplagte gibt es derweil schlechte Nachrichten. Denn zu den Frühblühern gehören auch die Allergieauslöser Erle und Hasel. Und mit den hohen Temperaturen treiben sie noch früher als sonst aus – die Hasel etwa schon Ende Dezember statt im März. Tatsächlich gehört der diesjährige Beginn des Hasel-Pollenflugs im Flachland zu den frühesten in den Messreihen von Meteo Schweiz. Und der Pollenflug hält voraussichtlich an. Denn um zu blühen, reicht der Hasel etwas Sonne und Temperaturen über fünf Grad Celsius, wie das Allergiezentrum Schweiz festhält.

Auch die Erle ist bereits erwacht: Am Neujahrswochenende wurden im Flachland schwache bis mässige Pollenkonzentrationen des Birkengewächses verzeichnet.

An Silvester umkreisten Bienen den wieder ins Freie gestellten Zitronenbaum. Da staunt der Laie, da die Bienen eigentlich erst im April an den blühenden Kirschbäumen erwartet werden. Doch ungewöhnlich sei das nicht, sagt Bruno Reihl vom Imkerverband «Bienen Schweiz». «Ab einer Aussentemperatur von plus 8 Grad Celsius verlassen die Bienen ihren Wintersitz im Stock und fliegen aus, um ihre Kotblase zu leeren.» Bienen sind nämlich sehr reinlich und würden ihren Kot niemals in ihrem Stock ablassen, nur wenn sie krank sind und an Durchfall leiden. Das führe zu einer Sauerei im Stock und bedeute oft das Ende des Bienenvolkes, sagt Reihl.

Somit ist die aktuelle Wärme kein Problem für die Bienen. Im Gegenteil. «Zum Problem wird es, wenn die aktuelle Wärmephase länger anhält, und die Bienen entscheiden, wieder in Brut zu gehen», sagt Reihl. Denn die Aufzucht kostet das Volk viel Energie und wegen der Brut brauchen die Bienen mehr Winterfutter als vorhanden ist. Kommt dann ein Kälteeinbruch, wird das zum Problem, weil das Volk verhungern könnte. Nahrung gibt es jedoch jetzt schon im Freien. Anders als Allergiker erfreuen sich die Bienen nämlich am blühenden Hasel: «Für die Bienen liefert die Hasel sehr wertvollen Pollen und damit Eiweissnahrung für die Brut und die Königin», erklärt Reihl.

Vögel haben mit der Wärme kurzfristig kein Problem. «Bei höheren Temperaturen müssen die Vögel weniger Energie aufwenden, um ihre Körpertemperatur konstant zu halten», sagt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. «Auf das Überleben hat die aktuelle Wärme also wohl keinen unmittelbaren negativen Einfluss.»

Vögel, die den Winter normalerweise in Südeuropa verbringen, versuchen nun eher, in der Schweiz zu überwintern. Diese Arten werden möglicherweise auch früher mit Brüten beginnen, wenn die Temperaturen so hoch bleiben. «Arten, die mehrmals im Jahr brüten, können vielleicht sogar eine zusätzliche Brut aufziehen», erklärt Rey. Das würde zu einem höheren Bruterfolg führen. Wird das Wetter aber wieder schlechter, gehen die Jungen sehr früher Bruten oft ein.

Wie sich die milderen Winter langfristig auswirkten, sei schwierig zu sagen, sagt Rey. Beginnt der Frühling immer früher, verpassen die spät zurückkehrenden Zugvögel bei ihrer Rückkehr die Zeit des grössten Nahrungsangebots für die Jungenaufzucht, was zu Bestandsrückgängen führen kann. Das gilt vor allem für Vögel, die südlich der Sahara überwintern. Betroffen von steigenden Temperaturen sind auch an Kälte angepasste Bergvögel, was bedeutend ist, weil ein hoher Anteil der europäischen Population in der Schweiz brütet.

