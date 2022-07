Früherer Nationalstolz «Sie werden also auf jeden Fall ein 1.-August-Abzeichen erwerben – denken Sie daran» Es gab eine Zeit, als man sich den Nationalstolz an die Brust steckte - oder viel mehr stecken musste. Die Geschichte des 1.-August-Abzeichens, und warum sein Niedergang etwas Gutes bedeutet. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

1.-August-Abzeichen werden immer seltener verkauft. Aber manche Strassenverkäufer sind immer noch mit Herzblut dabei. Andy Mueller / EQ Images

Zum Beispiel die 90-jährige Tösstalerin. 2013 bestellte sie 1200 der damaligen 1.-August-Abzeichen um sie alle eigenhändig vor dem Coop in Aadorf zu verkaufen. In der Tösstaler Werktagtracht.

Zum Beispiel jener Gemeinderat in Bözberg, AG, der bis 2014 in einer alten Weinkiste 90 Abzeichen gesammelt hatte. Drei fehlten ihm noch, damit er seit 1923 alle besessen hätte.

Zum Beispiel der 12-jährige Elischa, der sich mit dem Verkauf von 1.-August-Abzeichen sein erstes Töffli finanzieren wollte. Trotz Pandemie verkaufte Elischa 2020 satte 1350 Abzeichen. Pro Abzeichen konnte er 75 Rappen für sich behalten, machte somit 1012 Franken und 5 Rappen für seinen Traum.

Solche Geschichten erzählen Lokalzeitungen, seit 1923 zum ersten mal 1.-August-Abzeichen verkauft wurden. 100 Jahre alt ist die Tradition. Grund zu feiern für Pro Patria, der Herausgeberin? Präsident Johann Mürner sitzt am Sitzungstisch einer Kommunikations-Agentur in Zürich und hat gute Laune. Die Agentur wurde fürs grosse Jubiläumsjahr engagiert. In breitestem Berndeutsch sagt Mürner: «Noch letzte Woche hätte ich vielleicht gesagt, das mit dem 1.-August-Abzeichenverkauf auf der Strasse funktioniert nicht mehr. Aber jetzt bin ich enthusiastisch!»

Johann Mürner, Präsident Pro Patria. Urs Hanhart

Musterknabe Appenzell Innerrhoden

In Appenzell Innerrhoden war Johann Mürner nämlich und da werden dieses Jahr wohl 5000 Abzeichen verkauft. Auch der 12-jährige Elischa ist ein Innerrhödler. «Dort gibt es jetzt eine Renaissance des Abzeichens», sagt Mürner. Fünfmal musste schon nachbestellt werden.

Die Innerrhödler sind Musterkinder. Jedenfalls deren Lehrpersonen. An denen ist es, jedes Jahr wieder ihren Schülerinnen und Schülern Zeit frei zu geben, um Abzeichen zu verkaufen, alles zu erklären und das Administrative zu erledigen. Nicht so in der übrigen Schweiz. Nur noch wenige Schulen werden überhaupt noch angeschrieben, weil die Lehrer nicht mehr bereit seien, die Kinder für den Verkauf zu motivieren, sagt Mürner. «Der Ertrag stünde sonst in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand. Wir bewirtschaften das Netz der Freiwilligen nur noch punktuell.»

Verkaufszahlen von 1923 bis heute. Grafik: Martin Ludwig

Pro Patria stützt sich auf den Hauptpartner Post, wo die Abzeichen an den Schaltern angeboten werden. Ein weiterer kleiner Teil wird von treuen, meist älteren Damen und Herren mit grossem Eifer verkauft. Das kann sich lohnen, nicht nur, wenn man von einem Töffli träumt.

Handgesticktes Kreuz, 1939 www.1.august.ch

Auch mit Fackeln und Lampion funktionierte es nicht

Aber der Präsident macht keinen Hehl daraus: Im Rest der Schweiz ist das 1.-August-Abzeichen out. Kaum jemand trägt es noch stolz an der Bundesfeier. Heute heisst der Patriotismus «Swissness» und kommt in Form von roten T-Shirts mit Kreuz oder Edelweiss-Hemden daher. Nicht per Anstecknadel.

Dabei hat die Stiftung einiges probiert, ein Fackel-Set mit dem Pro Patria-Logo zum Beispiel oder Lampions statt oder zusätzlich zum Abzeichen. Es hat nicht funktioniert. Mürner sagt deshalb: «Pro Patria, das ist das 1. August-Abzeichen.»

Schweizer Psalm als Spickzettel, im Jahr 1965. zvg

Bloss ist mit Plastikscheibchen kein Staat zu machen. Die Sammlerherzen bleiben kühl. Gegen die Abzeichen mit feinen Ostschweizer Handstickereien aus den 20er- und 40er-Jahren kommen die heutigen nicht an. Zu Beginn war das Abzeichen auch oft aus Metall und mit einem Seidenband versehen. Sogar Sonderprägungen aus Silber waren erhältlich.

1. August-Abzeichen im Jahr 1945. www.1.august.ch

Originell war die Idee mit der winzigen Papierrolle mit Schweizerpsalm als Spickzettel am 1. August 1965. Eine Sonnenblume als Abzeichen war 1998 ausverkauft. Im Jahr 2000 wurde für ein knallbuntes Abzeichen, das an den Sturm Lothar erinnerte und dessen Erlös für die Schäden verwendet wurde, auf der Rückseite extra Sturmholz verwendet.

Rückseite aus Sturmholz, im Jahr 2000. www.1.august.ch

Trotzdem. Die Bevölkerung kaufte sie nicht mehr. Auch nicht, als 2009 noch mal ein gesticktes Abzeichen verkauft wurde. Und die moderne Swissness zu bewirtschaften, sei nicht im Sinne des Stiftungsrates, sagt Mürner. «Diese traditionelle, konservative Denkweise muss nicht sein...

...Pro Patria steht für eine Heimat für alle hier... Man kann es auch übertreiben mit dem Schweizerkreuz.»

Das sind neue Töne. Das 1.-August-Abzeichen war lange Zeit ein Pflichtkauf. Und in der Kriegszeit sogar Befehl: «Am 1. August wird ohne Ausnahme jede Schweizerin und jeder Schweizer ein Bundesfeierabzeichen tragen!», ist in der Neuen Zürcher Zeitung 1942 zu lesen nebst beschwörenden Worten, es gelte «auch in schlimmsten Zeiten einig und geschlossen durchzuhalten». Und noch 1997 schrieb ein Autor im «Ratgeber für Senioren»: «Sie werden also im 1998 auf jeden Fall ein 1.-August-Abzeichen erwerben. Denken Sie daran.» Doch schon damals beklagte der Schreiber, er habe ganz Basel durchsuchen müssen nach einem Abzeichen-Verkäufer und als er einen gefunden habe, erzählte dieser von den vielen Absagen, die er erhalte.

Der Rückgang ist ein gutes Zeichen

Im Grunde ist der Rückgang ein gutes Zeichen: Es gibt weniger Not als früher. Und auch: Jetzt gibt es staatliche Hilfe. Als das Abzeichen vor hundert Jahren erfunden wurde, waren da noch keine Sozialversicherungen. Der «Verein Schweizer Bundesfeier-Spende» sammelte für Mütter in Not, für Kriegsverletzte, Kinder. Zuerst 1910 in Form einer Bundesfeierkarte, die zum Beispiel 1916 mit vier tanzenden, nackten Knaben einen kleinen Skandal auslöste. Dann mit den Abzeichen. 1938 kamen die Pro-Patria-Briefmarken hinzu.

Fast hätte der Wohlstand die Stiftung abgeschafft. «Wir haben unsere raison d’être immer wieder justiert», sagt Mürner. In den 90er-Jahren richtete sich Pro Patria auf die Renovation alter Gebäude aus. Doch inzwischen haben alle Kantone eine Denkmalpflege und die Stiftung musste sich vor fünf Jahren wieder neu orientieren.

Eine Kulturschatzkarte soll das Engagement von Pro Patria zeigen

Nun werden lebendige Traditionen in schützenswerten Bauten gefördert. Chöre, Jugendclubs, Theater. Und es wurde auch die 800-jährige Burg von Riom GR restauriert und so umgebaut, dass jetzt dort das grösste Theater- und Kulturfestivals Graubündens stattfinden kann. Oder die Walliser Tradition der Carillons: Die Glockenklang-Codes, die zum Beispiel Nachrichten von Todesfällen von Dorf zu Dorf vermittelten, wurden festgehalten und werden Touristen nun vorgespielt. Die Projekte sind auf der Kulturschatzkarte einsehbar.

Die Burg von Riom GR: Hier werden jetzt rätoromanische Opern aufgeführt. Pro Patria

Auch der Bund und die Unesco inventarisieren solche Traditionen. Bisher gab es aber keine finanzielle Unterstützung. Das ändert sich just jetzt: Das Bundesamt für Kultur spricht ab diesem Jahr erstmals Geld für Vorhaben zur Bewahrung von immateriellem Kulturerbe. Muss sich Pro Patria schon wieder neu ausrichten? «Nein, diesmal nicht», findet Johann Mürner. «Wir unterscheiden uns, indem wir keine Konzepte, sondern projektbezogene Massnahmen unterstützen.»

Wie geht das aber, wenn kaum noch Abzeichen verkauft werden? Mit den dieses Jahr prognostizierten 75’000 verkauften Abzeichen kommen nur 300’000 Franken neu in die Kasse. Das reicht gerade für das Tor in einer Burgsanierung.

«Wir sind über die Jahre eine vermögende Stiftung geworden», sagt Mürner, «davon können wir noch lange zehren. Zudem ist die Pro Patria ein Gütesiegel: Wenn ein Projekt uns mit im Boot hat, zieht das weitere Sponsoren nach sich.» Er nennt das neue Museum und Besucherzentrum auf dem Gotthardpass, wo 100’000 Franken für eine Anschubfinanzierung reichten. «Auch in zehn Jahren braucht und gibt es Pro Patria noch, dafür lege ich die Hand ins Feuer.»

Wird Pro Patria bald aufgelöst?

Doch dann sagt der Präsident jener Stiftung, die früher neben dem sozialen Gedanken auch helvetische Inbrunst und Pathos verkörperte, ganz nüchtern:

«Pro Patria muss nicht mehr ewig bestehen. Wenn wir keine raison d’être mehr haben, können wir uns auflösen.»

Zeit, diesem rational-denkenden Präsidenten eine persönliche Frage zu stellen. Wie hat er’s denn mit den Heimatgefühlen? «Es ist zentral eine Heimat zu haben», sagt Mürner und wird dann doch leidenschaftlich: «Die Rätoromanen, unsere Kulturvielfalt, all diese Eigenarten sind sensationell. Dahinter stehe ich zu 100 Prozent und man kann dafür von mir aus auch eine Fahne schwingen. Aber ich mag es nicht, wenn die Swissness politisch gefärbt ist.» Da sei sich auch der Stiftungsrat einig, dass das nicht sein müsse.

