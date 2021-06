Bergen die Zutaten der mRNA-Impfungen gesundheitliche Risiken?

Nanopartikel Haben die Inhaltsstoffe der mRNA-Impfungen gesundheitliche Risiken? Um die mRNA in die Zellen des Körpers zu bringen, werden Nanopartikel verwendet: Das tönt unheimlicher, als es klingt. Denn der Körper kann sie ausscheiden. Aus einem simplen Grund. Sabine Kuster 22.06.2021, 05.00 Uhr

Die Moderna-Impfung verwendet deutlich mehr Nano-Lipide wie Pfizer/Biontech. Dafür muss sie nicht so kalt gelagert werden. Bild: Alex Spichale

Während die injizierten mRNA-Abschnitte innert Stunden zerfallen, bleiben die Lipid-Nanopartikel etwas länger bestehen, wie Lipidwissenschaftler Dominik Witzigmann von der Universität in Vancouver erklärt. Dann werden diese Fettkügelchen vom Körper abgebaut. Für die Lipid-Nanopartikel der COVID-19 Impfstoffe sind diese Studien noch nicht publiziert. Dass der Körper sie ausscheidet, ist jedoch von anderen Lipiden bekannt. So zeigte eine Studie des National Center for Biotechnology Information 2013, dass Lipid-basierte Nanopartikel, die Mäusen injiziert wurden, fast komplett nach 72 Stunden über den Urin und Kot ausgeschieden wurden, die Mehrheit während der ersten 24 Stunden.