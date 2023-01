Wie Carezza im Tirol zu einem der nachhaltigsten Skigebiete wurde

Nachhaltiger Tourismus Grüner Schnee? Wie Carezza im Südtirol dank CO2-Bilanz zu einem der nachhaltigsten Skigebiete der Welt wurde Gerade jetzt, da vielerorts weisse Autobahnen über grüne Hänge führen, fragen sich viele: Ist es nicht an der Zeit, aufs Skifahren zu verzichten? Carezza im Südtirol versucht Nachhaltigkeit und Skitourismus unter einen Hut zu bringen. Sébastian Lavoyer 07.01.2023, 05.00 Uhr

Der Blick auf den Rosengarten von der schwarzen Piste am Fusse des Sesselliftes Pra di Tori. Sébastian Lavoyer

Wo ist sie bloss, die Talstation der Tierser Seilbahn? Da ist ein Parkplatz, da sind Autos, Menschen... Plötzlich rauscht aus dem Hügel weiter drüben eine Seilbahnkabine empor Richtung Rosengarten. Quasi aus dem Untergrund dem Unesco-Weltkulturerbe entgegen. Die Natur ist hier an erster Stelle. Diesem Credo beugt sich auch Werner Tscholl, Italiens Architekt des Jahres 2016, Südtiroler und Star der Szene. Die Seilbahnstation versteckt er im Boden.

Die Talstation der Tierser-Pendelseilbahn ist in einem Hügel versteckt. Helmuth Rier / Solothurner Zeitung

Und genauso verschwindet die Bahn fast 650 Meter weiter oben in einem Hügel auf der Frommer Alm. Kreativ wird Tscholl dafür im Innern. Bunte Lichter schimmern aus grauem Stein.

Carezza: Reisereportage. Sébastian Lavoyer / Solothurner Zeitung

Die Cabrio-Pendelbahn, die das Tierser Tal direkt mit dem Skigebiet verbindet, ist die jüngste Verzückung in Carezza, diesem wiederauferstandenen Tourismus-Juwel im Süden Südtirols.

Carezza: Tierser Pendelseilbahn. Helmuth Rier Www.fotorier.it / Solothurner Zeitung

Angefangen hat alles mit Theodor Christomannos, österreichischer Rechtsanwalt griechischer Abstammung und Tourismus-Pionier im Südtirol. Ende des 19. Jahrhunderts liess er auf dem Pass unweit des Karersees ein Grand Hotel erbauen. Richtung Nordosten ragen die schroffen Kalkfelsen des Rosengartenmassivs in den Himmel. In der untergehenden Sonne leuchten sie rot auf.

Ein einzigartiges Schauspiel, das Kaiserin Sissi genauso bestaunte wie Krimi-Autorin Agatha Christie oder Sigmund Freud, der Schöpfer des Unbewussten. 1943 wurde das Hotel von den Nazis beschlagnahmt und als SS-Lazarett missbraucht. Doch schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstand hier eines der ersten Skigebiete der Alpenregion.

Das Rosenbergmassiv, das schon Anfang des 20. Jahrhunderts die Prominenz anzog, fasziniert noch heute. Sébastian Lavoyer / Solothurner Zeitung

Der Niedergang kam schleichend. Während man sich in den Skigebieten ringsum aufraffte und Lösungen suchte, um den neuen klimatologischen Herausforderungen entgegenzutreten, zerstritten sich die Liftbetreiber am Fuss des Rosengartens. Das ging bisweilen so weit, dass Skilifte nicht liefen, nur um dem Kontrahenten das Leben schwer zu machen.

Als der Schneekönig auftauchte und das Skigebiet modernisierte

Carezza: Schnee-König Georg Eisath, Gründer von Technoalpin, dem grössten Schneekanonenproduzenten. Zvg / Solothurner Zeitung

Bis 2008 Georg Eisath aufkreuzte. Der Schneekönig kaufte die Bahnen auf und führte das Skigebiet als Präsident von Carezza Ski in die Zukunft. Zig Millionen hat er in den folgenden Jahren investiert. Geld, das er zuvor mit Schneekanonen machte. Eisath senior ist nicht ein Visionär, sondern ein Tüftler mit gutem Riecher. Anfang der 1980er-Jahre liessen sich Georg Eisath und Walter Rieder, beide Betriebsleiter eines Skigebietes, von den ersten Schneekanonen aus Übersee inspirieren. Aus einem Heulüfter vom elterlichen Hof Eisaths und Düsen aus einer landwirtschaftlichen Bewässerungsanlage bauten sie einen Prototypen.

Der alte Franzin-Schlepplift ist die einzige Liftanlage, die den 2008 begonnen Erneuerungsprozess überstanden hat. Der Lift soll demnächst erneuert werden. Sébastian Lavoyer / Solothurner Zeitung

Das war der Anfang von «Technoalpin», bald schon der weltweit führende Schneekanonen-Hersteller mit Sitz in Bozen, 15 Busminuten vom Skigebiet entfernt. Nach über 25 Jahren stieg Eisath 2008 aus, quasi auf dem Höhepunkt verkaufte er seine Anteile und investierte in Carezza. Und in Nachhaltigkeit, wie er von Beginn weg betonte und wie es auch sein Sohn Florian tut, der 2018 die operative Führung übernommen hat.

Nachhaltigkeit mit Schneekanonen und Speicherseen

Nachhaltig wollen sie breit verstanden wissen, die Eisaths. So erklärt es Florian auf dem Weg nach oben, auf dem Weg zur Kölner Hütte, dem höchsten Punkt des Skigebiets. Er war Riesenslalom-Spezialist und fuhr Weltcup-Rennen, bis er zum obersten Carezza-Promoter wurde. Skifahren ist die Basis des Tourismus rund um den Karersee.

Die König-Laurin-Bahn führt die Besucher hoch an den Fuss des Rosengartenmassivs. Hier auf über 2400 Meter über Meer befindet sich auch die Kölner Hütte. Sébastian Lavoyer / Solothurner Zeitung

Rund 100 Millionen Euro wurden seit der Eisath-Übernahme ins Gebiet investiert. Zum Grossteil von der Familie, aber auch von zahlreichen Kleinaktionären und lokalen Unternehmern. Staatliche Fördergelder nutzte man auch. Gerade auch bei der Tierser Seilbahn, die zu 75 Prozent (11 Millionen Euro) von der öffentlichen Hand berappt wurde. Das Geld floss in die Modernisierung der Anlagen.

Ex-Weltcupskifahrer Florian Eisath ist heute Geschäftsführer von des Skigebiets Carezza. Sébastian Lavoyer / Solothurner Zeitung

Bis auf einen Lift wurden sämtliche Bahnen erneuert und mit einem ausgeklügelten Beschneiungssystem ausgestattet. Eines der modernsten der Welt, so Florian Eisath. Und: «Mein Vater kann jede einzelne Kanone von seinem Handy aus steuern.» Rund 230 Schneekanonen und Beschneiungslanzen sind es heute, dazu zwei Speicherseen mit einem Fassungsvermögen von fast 150’000 Kubikmeter Wasser.

Mehr als cleveres Marketing?

Wasser, das während des ersten Kältefensters Ende November, Anfang Dezember zu Schnee wird. Dann laufen die Kanonen während fünf Tagen oder rund 80 Stunden. Es ist die Basis, die bis im Frühling nur punktuell aufgefrischt wird. So können Strom- und Wasserverbrauch minimiert werden. Insgesamt produzieren sie pro Winter rund 600’000 Kubikmeter Schnee.

Präpariert wird er von GPS-gesteuerten Pistenfahrzeugen mit Schneetiefenmessung. Eine Stunde weniger sind die sechs Pistenraupen seither unterwegs, ein Viertel des Treibstoffs wurde gespart. Das macht den Schnee noch nicht «grün», aber doch nachhaltiger. «Bergstationen im Fels, schonender Umgang mit den Ressourcen, Vermeidung von Plastik, wo immer möglich: Wir wollen und müssen der Natur Sorge tragen», sagt Florian Eisath.

Die Bergstation der König-Laurin-Bahn am Fuss des Rosengartenmassivs verschwindet im Berg. Direkt unterhalb der Kölner Hütte. Zvg / Solothurner Zeitung

Aber ist das mehr als cleveres Marketing? Seit 2019 macht Carezza eine CO 2 -Bilanz. «Die meisten Skigebiete – auch in der Schweiz – haben diesbezüglich keine Ahnung. Aber wer seine Emissionen nicht kennt, weiss nicht, wo er sich verbessern kann», sagt Nicholas Bornstein, Gründer der NGO Protect our Winters (POW) Schweiz. Dank der CO 2 -Bilanz wurde Carezza bewusst, dass man ganz einfach sehr viel verbessern kann. So bezieht man seit 2020 nur noch Ökostrom und konnte den CO 2 -Ausstoss auf einen Schlag um fast 1000 Tonnen – auf knapp unter 400 Tonnen – reduzieren. Ausserdem möchte Florian Eisath künftig vermehrt in Solarenergie investieren. «Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.»

Carezza arbeitet bei seinen Nachhaltigkeitsbestrebungen eng mit Arosa zusammen. Zudem lässt sich Florian Eisath bei der Entwicklung des Gebiets von einem Bündner Unternehmen beraten. Der gemeinsam erarbeitete Masterplan hat dazu geführt, dass man fünf Lifte zurückgebaut und nur zwei erneuert hat. Eines aber bleibt eine grosse Herausforderung: Trotz stündlicher Busverbindungen aus dem nahen Bozen fährt noch immer ein Grossteil (mehr als 90 Prozent) der Besucher mit dem Auto an. «Die Anreise der Touristinnen und Touristen ist für den grössten Teil der CO 2 -Emissionen in einem Skigebiet verantwortlich», sagt Nicholas Bornstein.

Das Hochplateau unter dem Rosengarten soll indes bald autofrei sein. Ab Sommer wird die Strasse nach Carezza an einzelnen Tagen für Autos gesperrt. Auch deswegen sei der Bau der neuen Tierser Pendelbahn so wichtig gewesen, so Eisath.

Der Weg in die Nachhaltigkeit ist lang und steinig, aber Carezza geht ihn so entschlossen wie wenige andere Gebiete im Alpenraum.

Gut zu wissen

Der Blick auf das Rosenbergmassiv vom Infinity-Pool des Hotel Pfösl in Deutschnofen. Sébastian Lavoyer

Wer die Anreise zum Skigebiet Carezza so grün wie möglich gestalten will, nimmt den Zug via Innsbruck nach Bozen, von dort fahren Busse. Direkt ins Skigebiet kommt man ab St.Zyprian (rund 1000 Hotelbetten) mit der neuen Cabriopendelbahn. Übernachten im Berghotel Vajolet mit schmuckem Wellness und guter Energiebilanz.

Auch Welschnofen (rund 1800 Hotelbetten) ist durch die König-Laurin-Bahn ans Skigebiet angeschlossen. Wer in Deutschnofen (3000 Hotelbetten) absteigt, dem empfiehlt sich das Naturhotel Pfösl. Der Blick aus dem Infinity-Pool auf Rosengarten und Latemar ist gigantisch. Von hier hat man auch die Option das zweite, leicht grössere Skigebiet der Region, Obereggen, anzusteuern. Die Oberholz-Hütte auf über 2000 Metern und das Après-Ski-Lokal The Loox seien hier hervorgehoben.

Apropos Kulinarik: Wer auf Gourmetküche steht, sollte einen Besuch im Restaurant Tschein bei Jungkoch Manuel Pichler und ein Abendessen bei Theodor Falser in der Johannesstube einplanen. Beide setzen auf regionale Produkte.