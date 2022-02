Corona: Statistiken im Netz erklären Übersterblichkeit falsch

Mythen der Pandemie Corona-Skeptiker behaupten, die Impfung habe zu mehr Toten geführt – der Faktencheck In impfkritischen Kreisen kursieren Statistiken, die suggerieren, dass die Impfung für die Übersterblichkeit verantwortlich sei. Ein Fachmann erklärt, warum das nicht stimmt. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 15.02.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spritze rettet Leben. Skeptiker behaupten das Gegenteil. Keystone

Seit Wochen kursieren Mails, die mittels diversen Kurven und Statistiken belegen wollen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Impfquote und der Übersterblichkeit geben soll. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die Impfung die Übersterblichkeit reduziert, sondern sie erhöht. In den sozialen Medien zieht diese Behauptung grosse Kreise. Denn die Statistiken scheinen auf den ersten Blick ein klares Bild abzugeben: Die Übersterblichkeit zieht an, wenn die Impfkampagnen es auch tun.

In der Regel werden dabei zwei Grössen miteinander verglichen: die Impfquote von verschiedenen Altersgruppen oder von unterschiedlichen Regionen und die Sterblichkeitsrate dieser Altersgruppen oder Regionen. Dabei zeigen die Daten eine hohe Korrelation auf, die darauf schliessen lassen, dass mehr Impfungen zu mehr Todesfällen führen.

Übersterblichkeit fand statt bevor es die Impfung gab

Marcel Zwahlen ist Epidemiologe am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern und ist spezialisiert auf methodische Fragen rund um die Datenaufbereitung. Er sagt: «Diese Behauptung beruht auf einer bekannten fehlerhaften Schlussfolgerung in der statistischen Beurteilung von Daten: eine beobachtete Korrelation bedeutet nicht den Nachweis einer Kausalität.» Eine Korrelation misst zwar die Beziehung zweier Grössen, aber nur bei Kausalität liegt auch ein Zusammenhang aus Ursache und Wirkung vor. «Die Daten sind zwar echt, aber sie geben keinen Aufschluss auf die grundlegende Frage», sagt Zwahlen.

Um einen plausiblen Eindruck davon zu gewinnen, ob die Impfquote zu einer erhöhten Sterblichkeit führt, lohnt sich ein Blick auf drei Grafiken: jene der Übersterblichkeit, der erfolgten Impfungen und der Fallzahlen in der Schweiz. Dabei zeigt sich: Im bisherigen Verlauf der Pandemie ist es hierzulande drei Mal zu einer deutlichen Übersterblichkeit gekommen. Und zwar im Frühling 2020 (von Mitte März bis Mitte April), im Herbst und Winter 2020 (von Mitte Oktober bis Ende Januar) und Ende 2021 (November bis Anfang Januar).

Diese decken sich grösstenteils mit den Peaks der Fallzahlen. Zwar scheint deren ersten Höhepunkt im Frühling 2020 sehr klein, doch damals wurde viel weniger getestet und nur eine von neun Infektionen entdeckt. Zudem war damals das Wissen über das Virus gering und die Therapien wurden erst entwickelt. Dies dürfte die Sterblichkeit erhöht haben. Zum zweiten grossen Peak sind die Fallzahlen ab Oktober 2020 bis Anfang 2021 in die Höhe geschnellt; und im November 2021 steigen sie erneut sehr steil an. Die Grafiken der Übersterblichkeit und der Fallzahlen weisen somit Parallelen auf.

Anders die Impfkurve: Die nimmt erst ab Februar 2021 langsam Fahrt auf, zu einem Zeitpunkt, an dem keine Übersterblichkeit auftritt. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung von Winter bis im Sommer 2021 geimpft wurde, kam es erst mit der kleinen Ferienrückkehrer-Welle nach den Sommerferien beinahe wieder zur Übersterblichkeit. Das heisst: Die beiden ersten Perioden der Übersterblichkeit fanden statt, bevor die Vakzine überhaupt in die Oberarme der Schweizerinnen und Schweizer gespritzt wurden.

Scheinübereinstimmungen: Das gibt es auch bei Babys und Störchen

Der Hintergrund der virulenten falschen Statistiken ist: Eine starke Korrelation kann rein zufällig oder aufgrund einer versteckten Einflusskraft zustande gekommen sein. Darauf verweisen auch die Autoren von «Unstatistik», einem Blog des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Sie schreiben: Beim angeblichen Zusammenhang zwischen der Impfquote und der Übersterblichkeit handle es sich um eine «Nonsens-Korrelation» - eine sogenannte Scheinübereinstimmung.

Berühmt ist etwa jene zwischen der Geburtenrate und der Anzahl nistender Storchenpaare (je mehr Störche, umso mehr Babys). Der Schweizer Mediziner Franz Messerli hat ebenfalls einen kuriosen statistischen Zusammenhang belegt: Je mehr Schokolade in einem Land gegessen wird, umso mehr Nobelpreisträger gibt es dort pro Kopf. Das zeigt: Wer lange genug sucht, findet.

Das sind absurde Beispiele. Die Covid-19-Impfung und die Übersterblichkeit gehören zumindest in denselben Themenkomplex: die Pandemie. Doch Epidemiologe Zwahlen sagt: «Ob eine Scheinkorrelation ohne Beleg für einen Ursache-Wirkungs-Mechanismus vorliegt, muss sorgfältig überprüft werden. Die grundlegende Frage lautet: Was wäre passiert, wenn die Menschen nicht geimpft worden wären?» Dafür brauche es randomisierte Studien.

Ein Impfregister ist nötig für seriöse Statistiken

Per Los werden die Teilnehmenden dabei in zwei Gruppen aufgeteilt. Sie wissen nicht, ob sie den Impfstoff oder eine Placebo-Spritze bekommen. «Damit soll sichergestellt werden, dass sie ihr Verhalten nicht anpassen», sagt Zwahlen. Nach diesem Forschungsdesign wurden auch die Corona-Impfstoffe untersucht. Vergangene Woche ist in der renommierten Fachzeitschrift «The New England Journal of Medicine» eine neue Studie zur Effizienz des Impfstoffs Janssen (Johnson&Johnson) erschienen. Dabei wurden die späteren Todesfälle in den beiden Gruppen erhoben. Es zeigte sich: Es sind deutlich mehr Ungeimpfte gestorben als Geimpfte.

Epidemiologe Zwahlen sagt: «Im Nachhinein mit Korrelationsstudien Zusammenhänge untersuchen zu wollen, ist enorm schwierig. In diesem Falle bräuchte es unbedingt die Individualdaten aller Teilnehmenden.» Ein Register also, in dem von jeder Person festgehalten wird, wann sie sich impfen liess, ob sie Vorerkrankungen oder Risikofaktoren aufweist, welche Medikamente sie allenfalls einnimmt und ob sie kurz danach gestorben ist. Doch selbst dann bleibt es kompliziert: Auch die Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden. Etwa, das Aufkommen neuer Mutationen.

Soziodemografische Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle

Österreich führt ein Impfregister. Darauf basierend erschienen Ende Januar Zahlen zur unterschiedlichen Sterberate zwischen Geimpften und Ungeimpften. Das Resultat: «Ungeimpfte haben ein signifikant höheres Sterberisiko als jene, die zumindest eine Impfdosis gegen Covid-19 erhalten haben – das ist in beinahe allen Altersgruppen und unabhängig vom Geschlecht der Fall», schreibt das statistische Amt Österreichs. Es weist darauf hin, dass auch hierbei keine gesicherten Aussagen über kausale Zusammenhänge gemacht werden können. So spielen beispielsweise soziodemografische Faktoren eine Rolle: Sozial benachteiligte Menschen lassen sich seltener impfen und haben gleichzeitig ein allgemein höheres Sterberisiko.

«Selbst mit dieser Datenlage lässt sich nicht alles abschliessend erklären. Deshalb sind randomisierte Studien im Vorfeld unerlässlich und verdienen im Nachhinein auch ein Vertrauen», sagt Zwahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen