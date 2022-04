Muttertag Bitte nicht schon wieder Blumen: Hier kommt ein Strauss bunter Geschenkideen für das Mami Am Sonntag in einer Woche steht er wieder an, der höchste Feiertag für die Mütter dieses Landes. Zeit, sich über ein hübsches Präsent Gedanken zu machen – aber bitte mit ein bisschen Fantasie. Unsere fünf Typen sollten auch Geschenkmuffeln auf die Sprünge helfen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Herz fürs Mami: Am 8. Mai ist wieder Muttertag. Bild: Getty

Der Muttertag ist eine gute Gelegenheit, dem Mami wieder mal Danke zu sagen. Für ihre Liebe und Herzensgüte, ihren unermüdlichen Einsatz, dafür, dass sie immer da ist. Die Geschenksuche dauert für das Gros der Kinder nicht lange: In den kommenden Tagen werden im Internet wieder Rosen und Pralinen à gogo bestellt. Die Vergesslichen werden derweil am betreffenden Tag noch in den Tankstellenshop sprinten und sich einen Strauss schnappen. Damit ist die Sache geritzt. Vermeintlich.

Die Resultate diverser Umfragen zum Thema: «Was wünschen sich Mütter zum Muttertag?» sprechen indes eine andere Sprache. Nicht Blumen und Schoggi stehen an der Spitze der Mami-Wunschliste, sondern Selbstgemachtes, mehr Wertschätzung – und Zeit. Nicht nur Zeit für sich, sondern auch mehr Stunden mit der Familie, den Töchtern, Söhnen, den Enkelkindern oder gar den Urenkeln. Zeit für neue Erinnerungen nämlich, die länger halten als ein Strauss Rosen. Nach der Pandemie, während der soziale Kontakte eher spärlich gesät waren, umso mehr.

Nun bleibt noch eine ganze Woche, um sich entsprechend Gedanken zu machen, wie und womit man der Mutter Zeit schenken könnte. Wir geben ein paar Denkanstösse – für jeden Mami-Typ.

Glamping trendet in der Schweiz. Im Hotel Vitznauerhof am Vierwaldstättersee ist es besonders lauschig-luxuriös. Bild: Rahel Empl

Sie liebt es, «on the road» zu sein; wenn sie von ihren Campingtouren anno der 60er-Jahre erzählt, beginnen ihre Augen zu glitzern. Am liebsten würde sie heute noch mit dem Zelt losziehen – der Rücken lässt das aber nicht mehr zu. Dieses Mami wird sich über ein Glamping-Weekend mit Sohn, Tochter oder der ganzen Familie unbändig freuen.

So bietet etwa der «Vitznauerhof» direkt am Vierwaldstättersee diese Luxusvariante des Zeltens an. Und dies in Perfektion: Man schläft zwar im (sehr geräumigen) Boho-Zelt, aber im urgemütlichen Bett, man befindet sich mitten in der Natur, kann aber Spabehandlungen und Roomservice frönen und zum Zwitschern der Waldvögel in der Freiluftbadewanne abtauchen. Und zum Essen gibt’s nicht Cervelat vom Lagerfeuer, sondern eine neue Kreation von Sternekoch Jeroen Achtien. Von Juni bis September, ab 319 Fr.

vitznauerhof.ch/glamping

Das personalisierte Memory-Kartenspiel mit Familienfotos. Bild: zvg

Wenn es nach ihr ginge, müssten die Kinder nicht um 20 Uhr ins Bett. Jedenfalls nicht dann, wenn gerade ein Game-Abend läuft. Dieses Mami liebt Gesellschaftsspiele im Kreise der Familie – und kann oftmals gar nicht mehr aufhören. Zudem entwickelt sie hie und da einen ungeahnten Ehrgeiz. Ein personalisiertes Memory-Kartenspiel, das mit Familienfotos bedruckt ist, wird für sie das Highlight sein. Freinacht in Sicht! Ab 43.95 Fr.,

photobox.ch

Im Sternerestaurant der Villa René Lalique fühlt man sich wie die Göttin in Frankreich. Bild: zvg

Sie pfeift auf Diäten und den Mahnfinger von Ernährungsaposteln. Das Motto dieses Mamis: Man lebt nur ein Mal. Entsprechend lustvoll gibt sie sich lukullischen Genüssen hin. Sie wird beim Ausflug ins beschauliche Wingen-sur-Moder in die «Villa René Lalique», die heute dem Schweizer Unternehmer Silvio Denz gehört, vollends auf ihre Kosten kommen.

Denz hat aus dem einstigen Wohnsitz des Glaskünstlers im Elsass ein kleines, sehr feines Luxushotel geschaffen; im Anbau der Schweizer Stararchitekten Mario Botta befindet sich ein exquisites Sternerestaurant mitsamt einem der schönsten Weinkeller Europas – die Stimmung im mit Kristallkunst bestückten Raum ist schon fast sakral, ein Erlebnis für Weinkennerinnen. Abgerundet wird der Ausflug mit einem Besuch im Lalique-Museum und einem Spaziergang im regionalen Naturpark. Ein bisschen Bewegung tut sicher gut.

villarenelalique.com

Und plötzlich ist sie ganz Zen: Akupressur-Matten sorgen für ein wunderbares körperliches Wohlgefühl. Bild: Aleksandra Suzi / Shutterstock

Hätte sie einen Wunsch frei, sie würde sich die 25. Stunde wünschen. Weil sie im stressigen Alltag kaum Zeit für sich findet. Diese Mutter jongliert mit Job, Haushalt und Kindern – und steht konstant unter Strom. Ihr tun wir den grössten Gefallen, wenn wir ihr Zeit für Entspannung schenken. Und eine Akupressur-Matte, denn einmal da hingelegt, ist das Mami ganz Zen. Die Matte löst Verspannungen und hilft bei Schlafstörungen; zudem werden Durchblutung und Energiefluss angeregt. Die Nadeln sorgen für ein angenehmes Prickeln, das in einem grossen körperlichen Wohlgefühl mündet. Ab 40 Fr., z. B. bei

galaxus.ch

Lippenbalsam selber zu machen, gelingt mit wenigen Zutaten. Und ganz viel Spass im Familienkreis. Bild: Shutterstock

Selbstgemachtes ist bei ihr Trumpf. Entsprechend durchstöbert sie mit Wonne DIY-Blogs – und freut sich über jede Bastelei und Zeichnungen ihrer Kinder. Unpersönliche Geschenke wie Blumen oder Schoggi quittiert sie mit Nasenrümpfen. Mit dem Buch «Selber machen statt kaufen – Haut und Haar» trifft man beim Bastler-Mami ins Schwarze. Es beinhaltet 137 Rezepte für natürliche Pflegeprodukte, die Geld sparen und die Umwelt schonen, von der Gesichtscreme bis hin zur Lippenpomade. Wenn dann auch noch Kinder und Enkelkinder mitwirken, ist sie glücklich. «Selber machen statt kaufen – Haut und Haar», 24.90 Fr.,

orellfuessli.ch

