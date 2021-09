Rollenwechsel: Wenn die Tochter plötzlich selber Mutter wird

Wir Eltern Mutter und Tochter: Ihre Beziehung ist wie ein Picknick am Kraterrand Keine Beziehung ist so spannungsgeladen wie die zwischen Mutter und Tochter. Kommen Enkelkinder dazu, wackelt es erneut. Caren Battaglia, «wir eltern» Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Sie haben ihre Rollen gefunden: Simone Felder mit ihrer Tochter Sina und Grossmutter Jeanette. Bild: Gabi Vogt

Schon der kleine Satz zur Partnerin «Du bist genauso wie deine Mutter» reicht, und es kommt richtig Stimmung in die Bude. Doch auch das Gegenteil, etwas in der Art von «Boah, deine Mutter geht mir so was von auf den Senkel», erzielt beachtliche Effekte, die über mehrere Tage anhalten können.

Keine Beziehung im Familiengeflecht ist so spannungsreich und widersprüchlich, nah und schwierig, schwankend zwischen Symbiose und Abgrenzung, immer aber hochemotional wie die zwischen Mutter und Tochter. Man muss es sich vielleicht ein bisschen wie ein Picknick am Kraterrand eines aktiven Vulkans vorstellen: Wunderschön oder auch karg, viel Wärme in der Tiefe, und jederzeit kann an irgendeiner Stelle etwas aufbrechen und die Funken fliegen.

Wenn die Tochter selbst Mutter wird, fängt es an zu knistern

Ja, und kriegen diese Töchter dann ihrerseits wieder Töchter, wackelt der Boden erneut. Manchmal ruckelt sich dadurch bislang Verkeiltes zurecht, manchmal wird Fragiles endgültig zerstört und manchmal entsteht Neues, das alle überrascht. Nur vorher wissen kann man es nicht.

Wird das Grosi hüten, wie das 40 Prozent der Grosseltern in der Schweiz mindestens einmal wöchentlich tun? Und wird sie das so tun, wie die Mutter sich das wünscht? Oder findet sie die Erziehungsmaximen der Tochter plemplem und setzt die Enkelin vergnügt morgens um 9 Uhr vor «Frauentausch», Staffel 13? Ist Oma liebevoller, interessierter und gütiger zur Enkelin, als sie zur Tochter je war? Und irgendwo pikt das im Herz? Wird das dauernde Kritisieren weitergehen, das die eigene Kindheit so schmerzhaft begleitet hat?

Und was ist mit der Enkelin? Soll sie ein Statement für ein ganz anderes Aufwachsen sein? Etwas verwirklichen, was die Mutter nie erreicht hat? Erbt sie Omas Temperament, ihr beklagenswertes Bindegewebe oder ihren Ordnungssinn? Ja, wie wird er sein, dieser wechselseitige Blick auf die Generation drüber oder drunter, wenn aus Töchteraugen Mütteraugen geworden sind?

Es ist ein spannungsvolles Durcheinander. Töchter und Mütter stehen in einem einzigartigen Verhältnis zueinander. Einerseits gibt es vor allem das Geschlechtsrollenvorbild: «Mama». Dazu kommt oftmals ein Sich-miteinander-Vergleichen von Frau zu Frau und dieses unbewusste Von-sich-auf-die-andere-Schliessen als jüngere Ausgabe von einem selbst. Und obendrauf: Die notwendige Abgrenzung, will doch keine Tochter blosses Abziehbild der Mutter sein… Kurz: Es ist kompliziert.

Mütter bekommen im Alter mehr Unterstützung als Väter

Das wissen auch die Forscherinnen und Forscher, welche die Generationenbeziehungen untersuchen. Mit der Längsschnittstudie Pairfaim haben sie herausgefunden, dass Erwachsene sich generell aber mehr mit ihren Müttern als mit ihren Vätern verbunden fühlen. Mütter bekommen im Alter denn auch mehr Unterstützung durch ihre Kinder als Väter. Wird allerdings die eigene Mutter hilfsbedürftig – so eine Zürcher Untersuchung – flammen alte Konflikte zur Tochter neu auf. Es lohnt sich also, diese vorher zu bereinigen.

Auch wenn es nicht alle gerne hören: Wissenschaftlich belegt ist, dass Töchter ihren Müttern tatsächlich immer ähnlicher werden. Der Höhepunkt der Ähnlichkeit liegt bei 33 Jahren. Und apropos Biologie: Die DNA der Grossmutter mütterlicherseits ist bei den Enkelkindern stärker vertreten als die von der Vater-Grossmutter, das liegt an den XX-Chromosomen von Frauen und den XY-Chromosomen der Männer.

Grossmütter konnten früher gar überlebenswichtig sein. Im 18. Jahrhundert war die Kindersterblichkeit geringer und der Gesundheitszustand der Kinder besser, wenn eine Grossmutter regelmässig im Haus war, gemäss dem Soziobiologen Eckhardt Voland. Allerdings nur bei der Oma mütterlicherseits. Bis heute haben Grossmütter eine engere Beziehung zu ihren Enkelkindern als Grossväter. Grosi hilft dabei auch, Konflikte zwischen Mutter und Tochter zu entschärfen. Sie weiss ja noch, wie Mama im gleichen Alter war.

Studien hin oder her, Mütter und Grossmütter sind vor allem eines: ganz individuelle Frauen mit unverwechselbaren Geschichten. Deshalb haben wir mit einem Mutter-Tochter-Enkelin-Trio über diese sehr besondere Beziehung gesprochen. Und zwar mit Simone Felder (46), Sachbearbeiterin, Jeanette Känzig (68), Rentnerin, Sina (3 ½), aus Langenthal.

«Du verwöhnst die Kinder viel zu sehr»

Jeanette: Von einer Mutter zur Grossmutter zu werden, hat mir das Leben gerettet. Zumindest den Lebensmut. Ich hatte damals eine Krebsdiagnose bekommen und das Gefühl «das wars jetzt». Aber als sich kurz danach das erste Enkelkind angekündigte, hatte ich plötzlich wieder Energie. Ich wollte mich nicht mehr hängen lassen und noch möglichst viel von diesem neuen Leben mitkriegen. Das Gehen und Kommen ist irgendwie verwoben. Beim zweiten Enkelkind kam der Krebs zurück. Aber – ich bin immer noch da. Seit ich Grosi bin, bin ich psychisch besser drauf als je zuvor.

Simone: Das stimmt. Darüber freue ich mich total. Psychisch hattest du ja früher grosse Schwierigkeiten. Du hattest schwere Depressionen. So war meine Kindheit eigentlich schon zu Ende, als ich 15 war. Papa hat da zwar den Haushalt übernommen, aber mir fehlte die Stütze durch dich. Die Männer insgesamt, also Papa und mein Bruder, waren überfordert. Und Papa und du, ihr habt euch dann auch getrennt.

Jeanette: Das tut mir furchtbar leid für dich. Das muss schwer gewesen sein. Ich versuche jetzt, als Grosi, so viel zurückzugeben, wie ich kann. Und dir mit den Kindern zu helfen.

Simone: (hat Tränen in den Augen) Du musst nichts gutmachen, du konntest ja nichts dafür.

Jeanette: Ich habe grosse Angst, dir und vielleicht sogar Sina meine Krankheiten weiterzuvererben. Meine Brustkrebsform ist ja genetisch. Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, als du dich auf diese Genvariante hin hast testen lassen und festgestellt wurde: Nein, du hast das Gen nicht geerbt. Danke, dass du mir da sofort Bescheid gesagt hast.

Simone: Wir sprechen doch sowieso über alles. Du warst die Erste, die ich über meine Schwangerschaften informiert habe. Und ich fahr dich auch ganz selbstverständlich zu deinen Chemos …

Jeanette: Ja. Dein Bruder ist nicht gut mit meiner Diagnose zurechtgekommen. Er ist eher versteinert. Auch von seinen eigenen Schwierigkeiten erzählt er mir nichts.

Simone: Tja, wir Frauen reden mehr. Sina schwatzt auch den ganzen Tag. Das Redselige, das hat sie von ihrer Grossmutter.

Jeanette: (lacht) Na, aber von dir hat sie auch viel. Wenn ich euch beobachte, dann denke ich oft: Ach was, bei ihrer eigenen Tochter ist sie da plötzlich so streng, dabei war sie als Kind doch selber nicht anders. Dann schmunzele ich in mich hinein.

Simone: (lacht) Zum Glück sagst du es nicht. Du verwöhnst die Kinder viel zu sehr. Aber okay, du bist das Grosi, vielleicht darf ein Grosi das. Auch meine Unordnung kommentierst du glücklicherweise nicht.

Jeanette: Ich würde gerne bei dir aufräumen, aber ich glaube, das würde dich nicht freuen.

Simone: Nein. Denn das ist doch mein Haus und meine Familie. Ich musste sowieso erst mühsam lernen, mich abzugrenzen. Vielleicht wegen meiner Rolle als Teenie damals, als du krank warst. Aber ich habe mir die Einstellung erarbeitet: Ich liebe dich und helfe, wo ich kann, aber ich bin nicht verantwortlich. Man muss – vor allem als Mutter – darauf achten, nicht zerrieben zu werden.

Jeanette: Richtig. Manchmal mache ich mir Sorgen. Du bist so stark. Alles schaffst du: Kinder, Beruf, jetzt noch ich. Ich will nicht, dass du zusammenklappst wie ich.

Simone: Das tue ich schon nicht. Aber ich verstehe, seit ich selbst Mutter bin, viel besser, wie Kinder an den Nerven zerren können, wie anstrengend es ist, Mutter zu sein, und wie leicht man sich überfordert. Erst jetzt kann ich sehen, dass du damals trotz deiner Krankheit dafür gesorgt hast, dass ich eine schöne Kindheit hatte. Mit trotzdem vielen Freiheiten. Das möchte ich auch mit meinen Kindern so machen. Und ich finde es schön, dass du mit Sina ausdauernd spielst wie damals mit uns. Ich hatte das zeitweilig vergessen. Erst als ich euch zusammen gesehen habe, ist mir das wieder eingefallen.

Sina: Ich hol mal schnell das «Max Mäuseschreck»-Spiel, gell, Grosi?