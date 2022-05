Müssen wir uns wirklich schon wieder impfen lassen?

Corona-Impfung Müssen wir uns wirklich jetzt schon wieder boostern lassen? Die drängendsten Fragen zur vierten Impfung Moderna-Chefarzt Paul Burton sagt, es brauche schon jetzt einen zweiten Booster. Dabei sind wichtige Fragen noch nicht geklärt. Zum Beispiel mit welchem Stoff überhaupt geimpft werden soll. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Die Omikron-Impfung wird wohl erst im Herbst bereit sein. Bild: Getty Images

Wenn der Chef eines Impfstoffherstellers sagt, es bestehe jetzt schon Bedarf für eine neue Booster-Impfung, macht dies hellhörig. Das sind die offenen Fragen nach dem Interview mit Paul Burton von Moderna im «Blick».

Moderna stellt sich nach einer Rückfrage auf den Standpunkt, dass Studien zeigten, dass mRNA-Auffrischungsimpfungen weiterhin der beste Schutz gegen schwere Krankheit und Tod seien. Gesundheitsdienstleister könnten die Bevölkerung beraten, wann und wie sie sich impfen lassen sollten. In Deutschland und Österreich wird die 4. Impfung bereits jetzt Risikogruppen und Personen ab 70 empfohlen. Doch wer eben erst Corona hatte, für den bringt eine Boosterimpfung wenig. Eine Infektion gilt als natürlicher Booster.

Impfkommissionschef Christoph Berger wiederholte letzte Woche gegenüber SRF seine Aussage, dass auf den Herbst hin vermutlich eine weitere Auffrischimpfung für Personen über 65 und mit chronischen Krankheiten empfohlen werde.

In den ersten Wochen nach einer Infektion vermag eine Impfung die Antikörper im Blut kaum zu steigern, da die Immunreaktion noch voll am Laufen ist. Innerhalb von drei Monaten sinkt das Level aber, und Reinfektionen werden wahrscheinlicher. Eine Studie des «New England Journal of Medicine» untersuchte die Antikörper von 274 Spitalangestellten, die nach vier Monaten zum vierten Mal geimpft wurden mit dem Moderna- oder dem Biontech-Impfstoff: Die Antikörperzahl stieg um das Zehnfache und erreichte ein leicht höheres Niveau als nach der dritten Impfung. Die Forschenden schreiben, die maximale Immunantwort sei demnach nach drei Dosen erreicht – eine vierte könne die Antikörper aber wieder auf das letzte Level ansteigen lassen.

Bei Omikron nicht wirklich: Dieselbe Studie zeigte, dass die vierte Impfung die Spitalangestellten nur schwach vor einer neuen Ansteckung schützt: 25 Prozent der dreimal geimpften Kontrollgruppe infizierten sich in der Folge mit Omikron, gegenüber 18 (Biontech) bzw. 20 Prozent (Moderna) der vierfach Geimpften. Sie hatten zwar kaum Symptome, aber hohe Virenlasten, waren also ansteckend.

Dafür gibt es noch keine Hinweise. Eine Vorstudie mit Rhesusaffen und eine andere mit Mäusen zeigten beide beim Omikron-spezifischen neuen Impfstoff von Moderna (mRNA-1273.529) keine deutlich bessere Wirkung als ein Booster mit dem alten Impfstoff. Auf die Vorstudien angesprochen heisst es seitens Moderna: «Wir glauben, dass der Schutz vor besorgniserregenden Varianten wichtig sein wird, insbesondere mit Blick auf den Herbst 2022. Wir werden die Entwicklung von Sars-CoV-2 weiterverfolgen. Wir sind bestrebt, der Entwicklung des Virus immer einen Schritt voraus zu sein.»

Moderna testet neben mRNA-1273.529 noch den bivalenten Booster 1273.214, in dem der alte Impfstoff mit dem Omikron-spezifischen kombiniert ist. Im Sommer soll der Booster für den Herbst in der nördlichen Hemisphäre bestimmt werden. Biontech/Pfizer könnte etwas weiter sein: Die Studiendaten zu dem an Omikron angepassten Impfstoff sollen demnächst vorliegen. Allerdings muss der Antrag für diesen Impfstoff dann erst noch von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA beziehungsweise von Swissmedic geprüft werden. Realistischerweise heisst das: Bis im Herbst kann nur mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen geboostert werden.

