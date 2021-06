Nach Lockdown: Mit diesen Gadgets kommt wieder Partystimmung auf

Musikfeste Dieses Jahr gibts noch keine Open Airs – mit diesen Gadgets kommt trotzdem Partystimmung auf Die meisten Festivals sind in diesem Jahr abgesagt. Doch es braucht nur wenige Tools, um ein Musikfest im eigenen Garten zu feiern. Rahel Koerfgen 11.06.2021, 05.00 Uhr

Einige Extras reichen. um im eigenen Garten das Open-Air-Feeling zu erzeugen. Montage: CHM

Ein Gefühl von Freiheit schwebt über der tanzenden Menschenmenge. Alles ist gut: das Wetter, die Musik, die Stimmung. Der Besuch eines Open Airs gehört nicht ohne Grund zu den Lieblingsbeschäftigungen von Schweizerinnen und Schweizern jeden Alters. Die Musikfestivals wurden während der Pandemie schmerzlich vermisst. Und werden es immer noch.

Auch in diesem Jahr fallen die meisten Festivals aus – erst ab Ende August warten Events wie das «Sound of Glarus» und das Openair Gampel mit strengem Schutzkonzept auf. Wem das zu lange dauert, der kann sich in diesem Sommer das ganz eigene Open Air auf die Terrasse, in den Park oder ans Seeufer holen und sich der Festivalnostalgie hingeben.

12 Stunden Festivalsound auf Spotify

Alles steht und fällt – klar – mit der Musik. Auf Streamingdiensten wie Spotify finden sich unzählige Playlists mit Best-ofs von Festivals in der Schweiz, zum Beispiel dem Open Air St. Gallen. Unter www.openairsg.ch gelangt man via Link zum 12-Stunden-Soundtrack aus 43 Jahren Festivalgeschichte. Da braucht man nur noch die Augen zu schliessen, schon ist das Festivalfeeling da. Allerdings fühlt es sich nur echt an, wenn die Soundqualität stimmt. Es lohnt, in qualitativ hochstehende Outdoor-Lautsprecher zu investieren. Und gerade wenn man nicht zu Hause Open Air feiert, sollte stets eine Powerbank bereitliegen, um das Handy, mit dem man die Soundbox bedient, jederzeit aufladen zu können.

Für den ultimativen Festival-Kick gehört eine durchgefeierte Nacht irgendwie dazu. Eine gepolsterte Picknick­decke ist da ideal für die Ruhepause zwischendurch. Und genau­so wichtig wie genug Wasser aus der stylishen Trinkflasche zu trinken, um dem mordsmässigen Kater am nächsten Morgen zu entgehen. Wobei: Irgendwie gehört das zum ultimativen Festivalerlebnis auch dazu.

