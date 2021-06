Bakterien aus Müllhalden räumen unser Gift auf

Biologisch abbaubar Sie machen Chemikalien unschädlich: Spezielle Bakterien von Mülldeponien räumen unser Gift auf Schweizer Forscher nützen die Fähigkeit von Mikroorganismen aus Indien um das Flammschutzmittel biologisch abzubauen. Das dringend nötig. 17.06.2021, 15.58 Uhr

Gewisse Bakterien können Chemikalien auf Mülldeponien aufspalten. Bild: Keystone

Es ist seit 2015 verboten, und doch noch überall präsent in Klärschlamm, Fischen, Boden und auch im menschlichen Blut: das Flammschutzmittel Hexabromocyclodekan (HBCD). Nun haben Schweizer Forscher ein Weg für den biologischen Abbau gefunden. Bekannt war, dass drei Bakterienstämme das giftige und seit 2007 in der EU verbotene Insektizid Lindan abbauen können. Sie wurden 1991 in Chemiedeponien in Frankreich, Japan und Indien gefunden. Empa-Chemiker Norbert Heeb und Eawag-Mikrobiologe Hans-Peter Kohler modifizierten mit Hilfe zweier indischer Institute die Gene, um Enzyme in Reinform zu erhalten. Diese spalten die Schadstoffmoleküle auf und bauen so das Gift ab.