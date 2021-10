Monikas Garten – Teil 5 «Eselmist gibt dem Boden Nährstoffe zurück»: Mit diesen Tricks bereitet eine Landschaftsarchitektin ihren Garten für den Winter vor Wir haben die Landschaftsarchitektin Monika Pearson durch das Gartenjahr begleitet. Bei einem letzten Besuch in ihrem Garten in Rehetobel zeigt sie uns, wie man das Gemüsebeet jetzt schon fit für den nächsten Frühling macht. Martin Oswald Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

«Das hier ist die Wetterseite» – Monika Pearson unter ihrer grossen Linde. Bild: Michel Canonica

Es ist kälter geworden. Hier oben auf 1000 Metern über Meer ganz besonders. Monika Pearson kennt es nicht anders: «In diesem Klima einen Garten zu unterhalten, ist eine besondere Herausforderung!» Die Landschaftsarchitektin kennt nicht nur unzählige Pflanzen beim Namen, sondern weiss auch genau, was diese brauchen, um in diesem mitunter rauen Klima zu gedeihen.

Wer sich dabei einen herausgeputzten englischen Garten vorstellt, irrt. Monika Pearson ist Nachhaltigkeit und Biodiversität das grösste Anliegen – und so handelt sie auch. Bevor sie Hand anlegt, schneidet, ausreisst, erntet, stellt sie sich immer auch die Frage, was für die Natur am besten ist. Und das führt dazu, dass rund um ihr Heidehaus ein verwunschenes Paradies voll ökologischer Vielfalt entstanden ist.

Mitten im Winter ernten

Im Gemüsegarten hatten wir im Frühling gemeinsam Zwiebeln und Salate angepflanzt. Jetzt werden die Beete Schritt für Schritt für den Winterschlaf vorbereitet. Bei Monika Pearson heisst das, sie werden Schrittweise abgeerntet, dann entweder mit Mist zugedeckt, gemulcht oder aber die Pflanzen bleiben, solange es das Wetter zulässt, in den Beeten stehen –vielleicht sogar bis in die nächste Saison. Feder und Palmenkohl blühen im Frühling früh und prächtig und dienen so auch gleich als Bienenweide. Zumal das kräftige Gelb der Blüten auch unser Auge erfreut.

Sellerie, Randen, Lauch, Broccoli und diverse Wintersalate wie Endivie, Zuckerhut oder Nüssli sind auch immer noch in den Beeten. Sie ertragen gut etwas Kälte und können so bei Bedarf geerntet werden und landen gleich auf dem Tisch. So haben sie ein optimales Aroma und sind voller Vitamine.

Aus dem Eselmist ist über den Sommer perfekter Dünger geworden. Jetzt ist Zeit, ihn auf dem Gemüsebeet zu verteilen. Bild: Michel Canonica

Eselmist und Brennesselblätter für den Boden

Gleich neben dem Gemüsebeet wartet eine Besonderheit von Monika auf seinen Einsatz. Eselmist unter einer Blache. «Den habe ich von einer Eselhalterin in der Nähe bekommen. Der Mist hat sich über den Sommer in Humus verwandelt.» Dieser ist nicht nur ein guter Schutz gegen den Schnee und die Bodenerosion, sondern auch perfekter Dünger für die nächste Saison. Dieses Jahr fügt die Gärtnerin zusätzlich Schafmist, Rasenschnitt mit Blättern, gehackte Beinwell- oder Brennesselblätter hinzu. Wozu dieser Mulch-Mix? «Das hält den Boden lebendig, gibt ihm Nährstoffe zurück und ist wichtig für eine gute Ernte.»

Würmer haben den Eselmist über Monate hinweg zersetzt. Monika Pearson und Reporter Martin Oswald füllen einen Behälter damit. Bild: Michel Canonica Und ab ins Beet damit. Bild: Michel Canonica Über den Winter hinweg führt dieser Dünger wertvolle Nährstoffe dem Boden zu. Bild: Michel Canonica

Gartenarbeiten hält Monika Pearson in ständiger Beziehung und im Dialog mit der Natur. «Da dies heute vielerorts verloren gegangen ist, wir heute immer weniger direkten Bezug zu unserer Nahrung haben, lassen wir auch die Monokulturen und die Vergiftung unserer Böden zu.» Pearsons freundlicher Blick verfinstert sich, wenn sie ihre ökologischen Anliegen artikuliert. Um dieses Verständnis der ökologischen Zusammenhänge nicht gänzlich zu verlieren, bräuchten wir wieder vermehrt Schulgärten und Gemeinschaftsgärten in Siedlungen.

«Ich gehe mit den eigens angebauten Gemüsen und Kräutern noch sorgfältiger um als mit den gekauften. Irgendwie spürt man bei der Zubereitung die vielen Stunden, die es gebraucht hat für das Endprodukt!»

Monika Pearson glaube, dass das eigene Gemüse sogar einen besseren Nährwert habe, aber das sei bestimmt Einbildung.

Schneiden oder stehen lassen?

Eine der häufigsten Fragen für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ist, welche Pflanzen und Sträucher im Herbst geschnitten werden sollen und welche erst im Frühling an der Reihe sind. Monika Pearson empfiehlt, dem Drang, aufzuräumen und sauber zu putzen, möglichst zu widerstehen.

Je mehr nun stehen bleibt, desto besser. Die Samenstände werden nämlich von den Vögeln bis tief in den Winter hinein als Futter gebraucht und die Pflanzen bieten den Insekten Schutz. Grösseres Gehölz muss nur alle paar Jahre verjüngt werden. Gräser und Stauden sehen besonders hübsch aus, wenn sie an kalten Wintertagen mit Raureif behangen sind und in der Sonne glitzern.

Das Stehenlassen hat einen weiteren Vorteil: Im Frühling weiss man sofort, wo die Pflanzen genau sind und erkennt beim ersten Säuberungsgang die feinen neuen Triebe der Stauden. «Wenn Sie aber trotzdem Gehölz schneiden oder entfernen müssen, versuchen Sie doch, mit den Ästen und dem Laub einen Asthaufen anzulegen für die Igel und andere Lebewesen, anstatt das Material teuer zu entsorgen», empfiehlt die Landschaftsarchitektin.

Eine Handvoll Schafe weiden gleich vor Monikas Haus. Bild: Michel Canonica Ein kräftiger Herbstwind bläst gerade über Rehetobel. Bild: Michel Canonica Katze Lilli geniesst ein paar Sonnenstrahlen. Bild: Michel Canonica Hund Babar und die fünf Schafe tun es Katze Lilli gleich. Bild: Michel Canonica Die alte und grosse Linde ist so etwas wie der Mittelpunkt in Monikas Garten. Bild: Michel Canonica Monika Pearson deckt den Kohl erst ab, wenn Frost kommt. Bild: Michel Canonica Die Hagenbutte leuchtet knallig rot. Bild: Michel Canonica «Das gibt einen feinen Zmittag», sagt Monika Pearson und streichelt über den Federkohl. Michel Canonica Federkohl sehen aus, wie kleine Bäumchen. Bild: Michel Canonica

Asthaufen richtig anlegen:

Beim Aufbau des Asthaufens ist darauf zu achten, dass feineres und gröberes Material abwechselnd aufgeschichtet wird. So entstehen dichtere Bereiche und solche mit grösseren Zwischenräumen. Die Hohlräume sollten von aussen zugänglich sein, dann werden sie von Igeln gerne aufgesucht. Die Asthaufen sind auch Verstecke für Amphibien, Insekten und Kleinsäuger. Je nach Standort finden sich darin andere Arten. Rotkehlchen und Zaunkönige nisten ebenfalls gerne in den grösseren Asthaufen. Das Holz ist Nährboden für Käfer, Flechten und Moose.

Nicht alle «toten» Obstbäume und Sträucher müssen abgeräumt werden – im Gegenteil. Oftmals werden sie von Spechten aufgesucht, weil sich in ihnen Insekten aufhalten und für sie eine Nahrungsquelle sind. Viele Vogelarten sind hierzulande vom Aussterben bedroht, weil ihnen ein geeigneter Lebensraum fehlt und ihnen die sterilen Steingärten oder Umgebungen auch keine Nahrung bieten.

Ein passender Moment für Veränderungen

Der Herbst ist auch ein guter Moment, um Neues zu setzen oder die Staudenbeete umzukrempeln. Monika Pearson hat konkrete Ideen:

Pflanzen Sie einen Obstbaum für und mit Ihren Kindern.

Legen Sie eine Hecke mit einheimischen Wildgehölzen an. Vielleicht in Absprache und zusammen mit Ihrem Nachbarn als gemeinsame Grenzgestaltung.

Platzieren Sie einen Nistkasten.

Bauen Sie ein Bienenhotel.

Aber Monika Pearson mahnt bei all der möglichen Arbeit: «Gartenarbeit sollte nie ein Stress oder eine Pflicht sein, sondern immer eine Freude.» Die Natur strafe uns nicht, wenn wir etwas nicht korrekt aufgeräumt hätten, scherzt sie. Im Gegenteil. «Es soll einfach nur Freude machen, sich in der Natur aufzuhalten, mit ihr zu verbinden, zu experimentieren, zu kreieren. Das stärkt Körper, Geist und Seele.»

Zur Person Monika Pearson, Landschaftsarchitektin Aufgewachsen im Tessin und im St.Galler Rheintal, studierte sie nach der Matura, die sie in Trogen AR absolvierte, 1980 Landschaftsarchitektur in den USA. Seit 15 Jahren führt sie ein eigenes Büro ( Website ) in Rehetobel und plant Freiräume für private Kunden und die öffentliche Hand. Die Wirkung von Freiräumen auf den Menschen fasziniert sie immer wieder – sei dies im urbanen oder eher im ländlichen Umfeld. «Eine kostbare Ressource, mit der es sorgfältig umzugehen gilt.» Deshalb liegt ihr die Beziehung zwischen Mensch und Natur besonders am Herzen. Monika Pearson engagiert sich im Heimatschutz und war bis vor kurzem im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur. In ihrer Freizeit legt die Landschaftsarchitektin gerne in ihrem eigenen Garten Hand an. Ein Hobby, das sie seit ihrer Kindheit betreibt – ihr Garten ist ihr Labor, endloses Lernfeld und vor allem ein Ort voller Schönheiten, die es immer wieder zu entdecken gibt. Das ist Nahrung für Herz und Seele.

Diese weiteren Arbeiten können Sie noch vor dem Winter erledigen

Verrottete Blätter und Laub im Teich sollten Sie entfernen.

Auch auf den Gehwegen kann liegen gelassenes Laub für Rutschgefahr sorgen.

Zwischen den Beeten und Staudenrabatten kann das Laub liegen bleiben. Es schützt die Wurzeln der Pflanzen vor dem Frost und bietet Bodenlebewesen eine wärmende Decke.

Sollten Sie ein Gewächshaus haben, ist im Winter Zeit für eine gründliche Reinigung. Am besten eignet sich dazu Essigwasser. Verwenden Sie aber auf jeden Fall ökologische Produkte. Putzen Sie Wände, Decken und auch die Regale. So vermeiden Sie Schädlinge und Krankheiten.

Wer hier schaukelt, hat einen Ausblick vom Säntis bis zum Bodensee. Bild: Michel Canonica

Jetzt pflanzen für einen blühenden Frühling

Wer jetzt noch ein paar Franken im Gartenbudget übrig hat, investiere in ein paar Frühlingszwiebeln, rät Monika Pearson. Diese könnten auch in Töpfe gepflanzt werden und vor die Haustüre oder den Balkon gestellt werden. «Im Frühling bereiten sie dann nicht nur uns, sondern den ersten Insekten viel Freude.»

Auch Zwiebelblumen wie Krokusse, Narzissen, Hyazinthen und Tulpen sind ein Symbol für Frühling. Daneben gibt es auch weniger verbreitete Arten, wie Allium, Fritillaria und Muscari. Grundsätzlich können die Zwiebeln ab September bis zu den ersten frostigen Nächten gepflanzt werden.

Zeit, um zur Ruhe zu kommen

Das Gartenjahr 2021 war aufgrund des vielen Regens und der wenigen Sonnentage ein spezielles. Der Herbst hat ein wenig für den Sommer entschädigt. Was wird wohl der Winter bringen? So viel Schnee wie der Vergangene?

Für Monika Pearson ist der Winter eine Zeit der Einkehr, der Besinnung. «Wie der Garten brauchen auch wir Menschen eine Brachzeit, um neue Kraft für den Frühling zu sammeln.» Die frischgebackene Grossmutter freut sich auf Spaziergänge im Schnee, auf gemütliche Stunden mit Hund Babar vor dem Holzofen im Wohnzimmer und auf das Zubereiten von leckeren Gerichten, stets verfeinert mit getrockneten Kräutern aus dem Garten.

Monika Pearson hat Beinwell ausgegraben, um damit eine heilende Salbe herzustellen. Bild: Michel Canonica

Pflanzentipp: Salbe machen mit Beinwell

Alle Beinwell-Arten sind robuste und ausdauernde Stauden, die Biogärtnerinnen und -gärtner mit ihren schnellen wachsenden Blättern zuverlässig den benötigten Nachschub für die Beinwelljauche liefern. Als natürlicher Dünger ist Beinwell interessant, weil die Pflanzenteile auffallend viele Nährstoffe enthalten. Die Beinwelljauche versorgt Pflanzen nicht nur mit Kalium, Phosphor oder Stickstoff – auch Spurenelemente, Kieselsäure und verschiedene Gerbstoffe sind in den Blättern und Stielen des Beinwells enthalten.

Heilende Eigenschaften des Beinwells

Beinwell wurde aufgrund seiner die Wundheilung fördernden Eigenschaften schon von Hildegard von Bingen und Paracelsus gepriesen. Die Wallwurz, wie Beinwell früher oft genannt wurde, gilt als wundheilend und entzündungshemmend. Ebenso bekannt ist sie für ihre positive Wirkung bei Gelenk- und Muskelschmerzen, Prellungen und bei der Behandlung von Knochenbrüchen.

Für viele Anwendungen können die frischen Blätter direkt verwendet werden. Zur Herstellung einer Heilsalbe greift man aber besser auf die besonders gehaltvolle Wurzel zurück. Beinwell gräbt man am besten im Frühjahr oder Herbst aus, wenn die Pflanze ihre heilenden Wirkstoffe in der Wurzel gespeichert hat.

In den Wurzeln des Beinwells steckt die Kraft. Bild: Michel Canonica

Rezept für Beinwellsalbe

Für die Herstellung der Salbe zuerst einen Ölauszug (Oliven- oder Sonnenblumenöl) herstellen:

Beinwellwurzel waschen und in kleine Stücke schneiden.

Auf Küchenpapier trockenen lassen, denn bei zu feuchter Wurzel besteht die Gefahr, dass das Öl zu schimmeln beginnt.

Geschnittenen Wurzeln in abgekochtes Glas füllen (ca. drei Viertel mit Wurzeln füllen), mit Öl übergiessen, bis alle Pflanzenteile vollständig bedeckt sind, dann das Glas verschliessen.

Täglich auf Kondenswasser im Deckel prüfen, sauber auswischen, wieder verschliessen und schütteln.

Vier bis sechs Wochen ziehen lassen.

Filtern mit Kaffeefilter oder Leinentuch.

Das fertige Öl in kleine Flaschen füllen und beschriften.

Salbe herstellen

Sauberkeit ist bei der Salbenherstellung wichtig, da keine Konservierungsmittel verwendet werden und die Haltbarkeit durch makelloses Arbeiten verlängert wird.

Zutaten und Hilfsmittel

100 Milliliter Beinwellöl

12–15 Gramm Bienenwachs (erhältlich bei einem lokalen Imker oder in der Drogerie)

5 Tropfen Weihrauchöl (Optional. Weihrauchöl gilt als entzündungshemmend und fördert die Wundheilung. Verstärkung der Wirkung der Beinwellsalbe.)

Kleiner Topf

Glasgefäss

Langer Löffel oder Glasstab

Salbentiegel zur Aufbewahrung der fertigen Salbe (erhältlich in Apotheken oder online)

Herstellung der Salbe

Beinwellöl in ein Gefäss geben und im Wasserbad erwärmen.

Bienenwachs hinzufügen und rühren, bis es sich aufgelöst hat.

Einen Tropfen Salbe auf einen Teller geben, um die Konsistenz zu prüfen.

Je nach Festigkeit mit Wachs oder Öl nachbessern.

Die fertige Salbe in desinfizierte Salbentiegel füllen und erkalten lassen.

Salbentiegel verschliessen und beschriften.

Kühl gelagert hält die Salbe rund sechs Monate.