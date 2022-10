Herbstmode: Es wird kunterbunt, Kelly Green ist die Trendfarbe

Mode Von wegen grauer Herbst: Die Mode treibt es jetzt kunterbunt Je knalliger, desto besser, lautet die Devise. Wir zeigen am Beispiel von Strickpullis und -cardigans, wie schön die Multifarbigkeit ist. Jedoch gilt es, bei dem Trend ein paar Punkte zu beachten. Und helle Hauttypen sollten mit Bedacht in den Farbtopf greifen. Rahel Empl 15.10.2022, 05.00 Uhr

Bloss keine Zurückhaltung: Der Herbst wird farbig. Shutterstock

Beige, Cremeweiss, Grau: Im Zuge des Minimalismustrends der vergangenen Jahre gaben zurückhaltende, gedämpfte Farben den Ton an. Pünktlich zu nebelverhangenen Herbsttagen bedient sich die Mode nun aber kräftig an der Regenbogenpalette: Knallige Farben sind in dieser Saison nicht wegzudenken. Und zwar nicht nur als wohldosierte Akzente bei Accessoires wie Taschen, Foulards oder Handschuhen. Vielmehr treiben es Basics wie Mäntel, Hosen, Pullover sowie Cardigans ziemlich bunt. Gerade bei Strickware kommen die leuchtenden Farben besonders schön zur Geltung.