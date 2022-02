Mode Rein in die Löcher! Warum auffällige Ausschnitte wieder für Furore sorgen Cut-outs in Kleidern sind wieder hipp und längst nicht nur in Jeans zu finden. Das zeigte sich auch an der diesjährigen New York Fashion Week. Ein modischer Einblick. Helen Lagger 26.02.2022, 05.00 Uhr

Julia Fox an ihrem denkwürdigen Auftritt vergangene Woche auf dem Runway der New Yorker Fashion Week. Bild: Getty

Nach Corona müssen wohl manche im sprichwörtlichen Sinn ein Loch aufreissen, um ein anderes zu stopfen. Und wer in ein schwarzes Loch gefallen ist, hat erst recht nicht gut lachen. Doch es gibt auch Löcher, die Freude bereiten, zum Beispiel auf dem Laufsteg. Die italoamerikanische Schauspielerin Julia Fox, 32, stakte wenige Stunden nach der offiziellen Trennung von Rapper Kanye «Ye» West über den Catwalk an der New York Fashion Week.

Wie immer, wenn Frauen nach einer Trennung sexy auftreten, war in den Magazinen von einem «Revenge Dress» – einem Rachekleid – die Rede. Schliesslich hatte die Liaison zu West nicht länger als ein paar Wochen gehalten, weil er angeblich zurück zu Ex-Frau Kim Kardashian will.

Wie auch immer – die einstige Domina weiss, wie man auffällt. Das schwarze Satinkleid, das sie an der Fashion Week ebenso dramatisch wie kühl wirken liess, stammt von dem 1988 in New York geborenen Designer LaQuan Smith. Das Kleid betonte die Sanduhr-Figur der Schauspielerin und gewährte durch gewagte sogenannte Cut-outs ungewohnte Einblicke.

Meist lenken als sexy Kleider geltende Entwürfe den Blick auf Beine, Po oder ­Décolleté. Im Kleid von Fox klaffen die Löcher hingegen so, dass der Blick auf die Haut unterhalb der Schlüsselbeine gelenkt wird sowie auf die Partie knapp unter der Brust. LaQuan Smith, der 2013 im Alter von 21 Jahren sein eigenes Label gegründet hatte, hat das Nähen angeblich von seiner Grossmutter gelernt. Seine Kreationen waren bereits an Beyoncé, Rihanna oder Lady Gaga zu sehen. Als modern, feminin und kompromisslos beschreibt der Desi­gner seine Mode.

Als Gucci dank Löchern wieder sexy wurde

Cut-outs hat Shootingstar LaQuan Smith natürlich nicht erfunden. Vielmehr feiern die Löcher in der Kleidung, die nun in allen Grössen und an ungewöhnlichen Stellen auftauchen, dieses Jahr ein Comeback. Cut-out bedeutet nichts anderes als «Ausschnitt» – und dieser ist von Bedeutung, seit es Mode gibt. Schliesslich geht es bei Kleidung immer darum, was man zeigt, verhüllt, entblösst oder betont.

Einen grösseren Auftritt hatten Cut-outs in den Neunzigerjahren. Der US-Modedesigner Tom Ford wurde 1990 angeworben, um die angeschlagene Marke Gucci wieder auf Vordermann zu bringen. Ausgerechnet mit Löchern stopfte er das finanzielle Loch. Dank kühner Cut-outs und Schlitze wurde Gucci so wieder sexy.

Gucci setzte in den 90ern auf tiefe Ausschnitte, Bild: Alamy

Die Neuinterpretationen des Looks scheinen indes weniger auf eine so offensichtliche Erotik zu setzen wie jene, die Tom Ford propagierte, sondern durchlöchern Kleider – selbstverständlich von Männern wie Frauen – auch mal so, dass die zum Teil kleinformatigen Öffnungen eher wie Mottenlöcher statt wie Gucklöcher wirken.

So gesehen bei Prada, das einen schwarzen Pullover vorschlägt, auf dem Löcher klaffen, wo man sie eher nicht erwartet: am Hals und an den Armen. Ebenso überraschend kommen die Entwürfe in der Frühlingskollektion des italienischen Designers Gabriele Colangelo daher.

Designer Gabriele Colangelo liegt mit seiner neuen Kollektion im Trend. Bild: Courtesy Gabriele Colangelo

Löcher oder Schlitze legen hier ziemlich unkonventionell und ungewohnt nackte Haut auf Waden oder Ellenbogen frei.

Ösen, welche die Kleider zusammenhalten

Colangelo, der 1975 in Mailand geborene Designer, wuchs im Umfeld von Mode und Handwerkskunst auf, ist er doch der Spross einer Familie, die sich der Pelzverarbeitung verschrieben hatte. 2008 gründete er sein eigenes Label, das seinen Namen trägt. Den neuerlichen Cut-out-Trend setzt der auf hochwertige Materialien setzende Designer besonders raffiniert um. Fast schon muss man die Löcher suchen, beziehungsweise werden sie eingesetzt wie Ösen, welche die Kleider zusammenhalten.

Ob man die neuen Ausschnitte nun offensichtlich oder doch lieber dezent trägt – so oder so scheint uns diese Mode nach Lockdowns und Quarantänen zuzurufen: Raus aus den Löchern, rein in Kleider mit Cut-outs und ausgehen, bis man aus dem letzten Loch pfeift.