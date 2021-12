Modetrend Warum harte Rapper jetzt flauschige Strickjäckchen tragen Bild: Getty Hip-Hopper, Basketballer und Influencer hüllen sich gerade alle gerne in Strickjäckchen. Sie sollten möglichst bunt und aus Wolle einer bestimmten Ziege sein. Katja Fischer De Santi 0 Kommentare 11.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Strickjacke für den Mann ist eine ambivalente Sache. Einerseits an gemütlicher Spiessigkeit kaum zu überbieten, andererseits ist das gute Stück gerade deswegen bei wilden Kerlen als flauschiger Akt der Rebellion sehr beliebt. Wer erinnert sich nicht an den traurigsten Bad Boy aller Zeiten, Kurt Cobain, wie er 1993 in einem haarigen Jäckchen, undefiniert in Form und Farbe, sein MTV-Unplugged-Konzert in New York einspielte.

Die berühmtest Mohair-Jacke der Musikgeschichte trug Kurt Cobain 1993 in den MTV-Studios. Bild: Getty Images

Ein grosser Moment für die Musikgeschichte und für das Jäckchen. 2019 wurde das Mohair-Exemplar für sagenhafte 334000 Dollar versteigert – inklusive Flecken versteht sich. Vor Cobain und seinen Grunge-Freunde warfen sich Hippies mit den Strickjäckchen ihrer Väter in den Schlamm von Woodstock, und später skateten die richtig coolen Jungs mit einem Cardigan von Carhartt in der Halfpipe.

Rapper Offset trägt zu allen Gelegenheiten gerne seine Marni Stripe Mohair Cardigans. Rebecca Sapp / Getty Images North America

Die enganliegenden Strickjacken in Blaugrau sind passé

Nun haben die harten, schwarzen Boys aus der Hip-Hop- und Basketball-Ecke die wollenen Jäckchen für sich entdeckt. Doch 2021 muss es eines aus Mohair sein, der feinsten und fusseligsten aller Wollarten, gewonnen aus den Haaren der Angoraziege. Die Faser ist federleicht und hat in guter Qualität ihren Preis. Bis zu 800 Franken blättern Mode-Influencer aller Geschlechter gerade hin, um einen der begehrten Marni-«Stripe Mohair Cardigans» zu ergattern.

Die Rapper Lil Yachty und Playboi Carti mit viel Bling-Bling und Mohair. Bild: zvg Trendsetter in wollenen Streifen, Schauspieler Charles Rogers. Bild: Getty Young Thug in einem flauschigen Teil, das schwer an den Klassiker von Chanel erinnert. Bild: Getty Auch deutsche Männer tragen lässig schicken Strick, hier Schauspieler Lars Eidinger. Bild: Getty

Die Strickjacke neusten Jahrgangs ist kein Understatement-Teil mehr. Nix da mit Zopfmuster und Brauntönen wie bei Helmut Kohl oder enganliegend und im Business-Stil wie bei Roger Federer. Die «Bro-Hair»-Jacke wie sie ein Journalist der «GQ» taufte, ist so flauschig, grellbunt und gross, dass man sie zuerst nicht übersehen und dann unbedingt anfassen und streicheln will.

Ein Kleidungsstück wie ein Dreitagebart

Das Kleidungsstück ist wie gemacht für diese Tage: Wer wegen all der apokalyptischen Nachrichten während der Pandemie gerne etwas kuscheln möchte, kann sich in Zeiten von Homeoffice und Masken einfach in eine Strickjacke einwickeln. Die ist gemütlich, warm und zuverlässig.

«In einer kalten, harten Welt, in der alles komplett vor die Hunde geht, gibt einem Mohair zumindest ein bisschen Wärme und Komfort zurück»,

Das sagen Lawrence Schlossman und James Harris in ihrem angesagten Zeitgeist-Podcast «Throwing Fits». Mohair habe genau den richtigen «verzottelten» Look für diese seltsame Zeit. Ein Kleidungsstück wie ein Dreitagebart, cool und nonchalant. Perfekt fürs Homeoffice und die Couch.

Gangsta Rapper mit femininem Modeflair

Nicht nur auf der Couch, sondern auch auf seinem Album-Cover trägt «Tyler, the Creator» sein hellblaues Flauschejäckchen. Dem Rapper und früheren Dauerprovokateur ist der brave Cardigan Mittel zum Zweck, um seinen Imagewandel zu unterstreichen. Mit einem rosa Modell, welches er in Kooperation mit Lacoste und seiner eigenen Marke Golf Wang herausbrachte, sorgte er schon zuvor für Aufsehen.

Hip-Hopper «Tyler, the Creator» hat mit Lacoste zusammen flauschige Jäckchen rausgebracht. Bild: Instagram

Seine Fans tun es ihm seither reihenweise gleich und kombinieren pastellfarbene Wolljacken mit Streetstyle-Shirts von Supreme, dazu eine Goldkette, weite Hosen und klobige Schuhe. Kaum ein grosses Label, das diesen Winter nicht bunte Mohair-Jacken an den Mann bringen möchte, darunter etwa Luis Vuitton oder Raf Simons.

Louis Vuitton Menswear Fall/Winter 2021-2022. Pascal Le Segretain / Getty Images Europe

Ein bisschen zu gross, zu ausgebeult und wie gebraucht

Allen voran aber Gucci, das italienische Modehaus, hat den Nerd-Look schon seit zwei Jahren fest im Programm und damit jede Menge Strickjacken für den Mann. Die Ärmel sind stets ein bisschen zu lang geschnitten, der Strick leicht ausgebeult.

Die Jacken sollen aussehen, als seien sie schon ewig das Lieblingsteil des Trägers – oder der Trägerin. Denn diese Cardigans beweisen einmal mehr, dass sich die Grenze zwischen Männer- und Frauenmode mehr und mehr auflösen. In diese Modelle kuscheln sich gerade Männer wie Frauen. Wenn er dann dazu auch noch einen wadenlangen Rock kombiniert, wie es zur Zeit männliche Mode-Influencer propagieren, dann greift sie derweil wohl beherzt zum Hosenanzug.

Die Strickjacke wusste schon Helmut Kohl zu schätzen

Aber zurück zur Flauschjacke für harte Kerle. Das Beste daran ist nämlich nicht allein die weiche Wolle, sondern der Schnitt: Man kann diese Jäckchen einfach kurz überziehen – übers T-Shirt, Hemd, Rollkragenpullover oder den nackten Oberkörper, praktischer geht es kaum.

Das wiederum wusste bereits Helmut Kohl zu schätzen, ein ausgesprochener Liebhaber des wollenen Überziehers. Der frühere Bundeskanzler reiste sogar zu Gesprächen mit Michail Gorbatschow über die deutsche Einheit in schwarzer Strickjacke. Heute hängt das legendäre Stück im Haus der Geschichte in Bonn. Ob Olaf Scholz dereinst in einem bunten «Bro-Hair»-Jäckchen zu Putin fährt?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen