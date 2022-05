Mode Ein Hauch Lara Croft: Frauen zeigen sich diesen Sommer gerne im Unterhemd Das weisse Tanktop ist dieses Jahr das Must-have. Es ist ebenso simpel wie günstig und passt ideal zur Neuorientierung der Modewelt. Martina Bortolani Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterschiedliche Marken, gleicher Stil: Das Tanktop ist das It-Piece der Stunde. AFP, Getty Images, Shutterstock

Gute Neuigkeiten: Das wichtigste Kleidungsstück für diesen Sommer strapaziert das Budget nicht im Geringsten. Entweder ist es bereits im Schrank vorhanden oder für wenig Geld zu kaufen. Das ist erfreulich, denn ein Tanktop lässt sich prima kombinieren; es passt zu Röcken, zu Shorts, Trainerhosen und Jeans in der Freizeit und am Strand zum Bikini. Es ist bequem, wirkt puristisch – und auf den BH können Frauen auch noch verzichten. Doch der Reihe nach.

Das It-Piece der Stunde, wie es die letzten Monate auf den Laufstegen rauf und runter gezeigt wurde, ist ein ärmelloses, weisses Shirt. Es nennt sich Muscleshirt oder eben Tanktop. Unbedruckt, aus gerippter Baumwolle und mit einem Rundhals versehen. Exakt das Modell, das ältere Herren seit je her unter ihren Hemden tragen oder womit sich Maler, Spengler oder Strassenarbeiter auf der Baustelle kleiden. Nun runden urbane Modemenschen das Gesamtbild in der Modelandschaft ab. Sie setzen das Tanktop als Signalement eines nonchalanten Lifestyles ein.

Prada lancierte den Hype Mitte Feb­ruar während der Herbst-/Wintershow 2022 in Mailand. Das italienische Label liess seine Models in weissen Tanktops über den Laufsteg schreiten. Sie trugen das weit über ihre schmalen Hüften reichende Shirt zu Tänzerinnenpumps und zu Tüll-umrandeten Bleistiftröcken mit Charleston-Twist. Dazu weder Schmuck noch grelles Make-up. Sie liessen darin nur ihre sehnigen, tattoofreien Oberkörper sprechen. Weiblichkeit reloaded.

Das Tanktop signalisiert: Nehmen wir es doch easy

Schon während dieser Show instagramte, snapchate und twitterte eine euphorisierte Modewelt das langersehnte Revival des Tanktops. So rief etwa Tora Northman, Autorin auf dem Modeblog highsnobiety.com, in ihrem Beitrag begeistert aus: «Es ist Zeit, dass wir dem Tanktop endlich wieder die verdiente Anerkennung zollen!» Die hippe Schreiberin untermauerte ihre Lobeshymne auf das schlichte Shirt mit einer interessanten These. Dass wir nach zwei Jahren Pandemie modisch wie betäubt gewesen wären und die Orientierung verloren hätten. Mit dem Tanktop setze die Modeindustrie ein beruhigendes Zeichen, weil es signalisiert: Nehmen wir es doch easy.

Warum aber orientiert sich die ansonsten so überdrehte, schrille Modewelt gerade jetzt an einem Kleidungsstück, das in seiner Einfachheit nicht zu überbieten ist? Weil weisse Unterleibchen, zurückhaltend und schnörkellos, noch nie ein Statussymbol waren. Der Büezer, aber tendenziell auch der Arbeitslose, trägt in seiner Freizeit ein weisses Unterleibchen. Es ist günstig und unprätentiös. 2022 ist nämlich auch die Zeit, in der sich reichere Teenager wie Kids in Plattenbau-Siedlungen oder in der Banlieue kleiden möchten. Sie hören Assi-Rap, tragen Assi-Trainerhosen und: ein weisses Tanktop. Bauchfrei oder bis zu den Hüften. Vielleicht aber auch deshalb, weil auf der Welt Krieg herrscht und protziger Blingbling etwas Vulgäres ausstrahlt.

Während sich Wirtschaft und Gesellschaft nur langsam von Covid erholt, wirkt es unangebracht, superkomplizierte Highend-Kollektionen zu zelebrieren. Wer weiss, wie lange Luxus überhaupt noch Bedeutung hat. Die Modeindustrie stellt sich damit auch strategisch in den Fahrtwind der Zurückhaltung.

Auch die ukrainische Marke Bevza setzt auf das weisse Tanktop. zvg

Besagtes Prada-Shirt kostet zwar rund 600 Franken und ist damit natürlich alles andere als ein Schnäppchen. Dennoch: Wer sich jenes von Prada nicht leisten kann, der findet es – einfach ohne das Logo – an vielen Orten in der Budgetvariante. In der Migros als «Athetic Shirt» für 12.95. Oder auch bei C&A für 12 Franken - dort sogar im Doppelpack und in Biobaumwolle.

Die Schönsten kommen aus der Schweiz 1. International geliebt: die Modelle «Cotton Seamless» oder «Ultra light» von Hanro. Circa 52.90 Franken. www.hanro.com 2. Der langlebige Klassiker: «Natural Comfort» von Calida, aus Schweizer Baumwolle (im Bild oben). Circa 34.90 Franken. www.calida.com 3. Mutige, junge Konkurrenz: Das Start-up-Unternehmen moi-basics setzt auf Handgenähtes im Unterwäsche-Bereich. Ein Feinripp-Tanktop gibt es für 69 Franken. www.moi-basics.com

Trotz aller Bescheidenheit wäre ein Must-have aber auch in dieser Saison kein Must-have, sähe man darin nicht gut aus. Das Tanktop liegt eng am Körper und versprüht einen Hauch Lara Croft aus Tomb Raider, die ihren trainierten Oberkörper darin präsentiert. Das wirkt maskulin und stark und gleichermassen feminin und erotisch; das Spiel mit den Brüchen ist Absicht.

Apropos Erotik. Auf all die unbequemen BHs unter dem Tanktop kann man übrigens getrost verzichten. Frau trägt nämlich wieder ohne. Egal, wie gross, klein, prall oder hängend ihre Brüste sind. Das wäre dann aber bereits der nächste Trend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen