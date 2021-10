Mode: Welche Farben in diesem Herbst in sind

Mode Candy Colors strahlen hell: In diesem Herbst setzen wir uns die rosarote Brille auf Bild: Shutterstock Pastelltöne stehen für Unbeschwertheit und gute Laune. In der kalten Jahreszeit machen sie sich in der Mode meist rar. Diese Saison aber haben sie ihren grossen Auftritt - auch bei den Herren. Rahel Empl 16.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wenn die Tage kürzer werden und sich ein düsteres Gewand über die Landschaften und Strassen legt, sehen viele Menschen schwarz. Oder zumindest dunkelgrau. Im Herbst und Winter steigt die Tendenz, sich in gedämpften Farben zu kleiden, etwa auch dunkelbraun, -blau und -grün.

In dieser Saison gibt’s indes eine Kehrtwende: Wir setzen uns die rosarote Brille auf. Die Modewochen in Mailand, Paris oder New York, die vor wenigen Wochen über die Bühnen gingen und die die Kollektionen für Frühling und Sommer 2022 zeigten, deuteten es bereits an: Im kommenden Jahr dominieren Pastelltöne – Fashionistas nennen sie Candy Colors.

La vie en rose: Chanel setzt für Frühling 2022 voll auf Pastell. Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images Europe

Beim französischen Luxushaus Chanel etwa traten Models in zartrosa, hellgelben und fliederfarbenen Ensembles auf; diese versprühten eine herrliche Unbeschwertheit, die zur Aufbruchstimmung nach der Pandemie passt. Wie auch bei Moschino: Das Label präsentierte Roben mit Comic-Prints, die an klebrig-süssen Kaugummi erinnern.

Damit reagieren die Brands auf eine Entwicklung, die sich schon im Frühling und Sommer dieses Jahres zu einem Trend manifestiert hat: Die Anfragen zu Pastell-Outfits auf der visuellen Suchmaschine Pinterest erfuhren im Vergleich zu letztem Jahr eine Steigerung von ansehnlichen 185 Prozent. Und dies nicht nur, wenn es um Kleidung geht: Auch in den Bereichen Schmuck, Einrichtung und Beauty laufen diese Farben gerade heiss, wie Pinterest zeigt.

Aufgepasst bei monochromen Looks

Auf der Plattform gibt es eine Unmenge von zur Schau gestellten Looks in soften Candy Colors zu entdecken, sowohl in der Mix-and-Match-Variante – hier werden verschiedene Pastelltöne zu jedwelchen Knallfarben, Prints und Mustern kombiniert – als auch im monochromen Stil.

Letzteres braucht eine ordentliche Portion Mut und Stilgefühl: Wenn man sich von Kopf bis Fuss in derselben Farbe kleidet, sollte darauf geachtet werden, dass der Ton zum Hauttyp passt. Zartrosa und helle Haut sind ein problematisches Gespann, hellblau passt besser zum Porzellanteint. Dunklere Hauttypen können derweil aus dem Vollen schöpfen: Besonders hellgelb wirkt auf diesem Teint grossartig.

Flieder erobert die Männerwelt

Nahezu jedem Typ schmeichelt derweil die Farbe Flieder, und sie sieht Ton in Ton besonders schön aus, eignet sich also bestens für den monochromen Look. Der Farbton ist bereits seit ein paar Jahren angesagt, hält sich aber wacker. Designerinnen wie Jil Sander setzen auch in diesem Herbst auf die Farbe.

Die Farbe Flieder sollten Männer in diesem Herbst im Auge behalten. Bild: GC Images

Und nun erobert Flieder die Modewelt der Männer. Ein Hoodie in dieser Farbe kombiniert mit Jeans und derben Bikerboots ist ein Look für jeden Tag – der Pulli wirkt in Übergrösse besonders leger. So machte es Popstar Justin Bieber vor, als er vor wenigen Tagen in den Strassen von Los Angeles unterwegs war: Er trug einen fliederfarbenen Hoodie seines eigenen Labels Drew mit einem Smiley-Print als gut gelaunten Kontrast zur soften Farbe. Die ist viel besser als der dunkle Einheitsbrei, zum dem wir im Herbst und Winter sonst greifen. Also: Höchste Zeit, über den eigenen Schatten zu springen!

Die Frühjahrs- und Sommerkollektion 2022 von Chanel huldigt den 1980er-Jahren. Youtube

Schön auffallend: Mit dem ­Steppmantel von Acne Studios werden Herbst und Winter ein Zuckerschlecken. 472 Fr., bei mytheresa.com.

Bringt Licht ins Dunkel: das Kerzenset Twist von Hay in den angesagten Candy Colours. 27.90 Fr., zum Beispiel bei globus.ch.

Für Luftküsse: Der Pop Splash Lip Gloss (Farbe: Air Kiss) von Clinique passt perfekt zur Pastellmode. Und macht die Lippen schön geschmeidig. 33 Fr., ch.clinique.com.

Haarbändiger: Der Scrunchie kommt bei dunklen Haaren besonders gut zur Geltung. In div. Farben, 3.60 Fr., sostrenegrene.online.

Kuscheliges Himmelblau: Der sportliche Pulli aus Biobaumwolle verleiht gestandenen Männern eine softe Note. 89 Fr., bei cosstores.com.

Schmuckes Teil: Der Fingerring Delphine Deux des hippen Amsterdamer Labels Mimi et toi glänzt mit rosa Stein. 155 Fr., bei clomes.ch.

Mit Accessoires Akzente setzen: Die Handschuhe aus weichem Nappaleder von Jil Sander sind ein Blickfang. 350 Euro, jilsander.com.