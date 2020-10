Viele Gene sind während der Evolution verloren gegangen: Mit einer neuen Software lässt sich gezielt danach suchen Bio-Informatik: Mit einer neuen Web-App lässt es sich im Genom detailliert nach Stellen suchen, wo während der Evolution Gene verloren gegangen oder inseriert worden sind. Christoph Bopp 02.10.2020, 05.00 Uhr

Anhand der Lücken und aufgefüllten Stellen im Genom lassen sich evolutionäre Veränderungen erklären. zvg

Hans-Peter "Mani" Matter (1936-1972): Chansonnier.

«Für mi sälber mer z’erkläre», singt Mani Matter in seinem Chanson «Ahneforschig», «bin i mal mym Stammboum na». Der Gwunder hat ihn gestochen: «wär do alles mer verwandt esch», wollte er herausfinden. Für die Mani-Matter-Afficionados ist schon längst alles klar, wenn sie die Zeilen hören: «S’isch de Gouner Bärnhart Matter, / us em Aargou wen ig o». Der legendäre Bernhard Matter figuriert unter seinen Vorfahren. Da wird dem Sänger klar: «S’cha no mängs met mer passiere, / denn do spielt d’Vererbig mit».