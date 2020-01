Getestet Mit diesem Gadget gelingt der perfekte Espresso, ohne Feuer und Strom Outdoorfans, die auf guten Kaffee nicht verzichten wollen, müssen nicht verzagen. Denn mit dem Nanopresso von Wacaco lässt sich auch in der abgelegenen Berghütte feiner Kaffee kochen. Niklaus Salzmann 11.01.2020, 05.00 Uhr

Die Vorstellung, auf der Bergwanderung oder am Lagerfeuer einen Espresso trinken zu können, ist wunderbar. Doch die Realität ist anders. Die Wanderin landet in der Bergbeiz, wo sie den sogenannten Kaffee mit Zwetschgenwasser geniessbar machen muss. Der Lagerfeuer-Grillmeister beendet den Espresso-Kochversuch, als der Griff der Moccakanne schmilzt. Das nächste Mal nimmt er Kaffee in der Thermoskanne mit – aber Espresso ist das nicht.