Minimalismus-Trend Ein Hoch auf die Schlichtheit: Mit diesen Basic-Teilen sind Sie modisch auf der Höhe Minimalismus ist im Jahr 2022 Trumpf in der Mode. Das Schönste daran: Das Meiste, was man dafür braucht, findet sich bereits im Schrank. Es lohnt sich aber auch, in hochwertige Kleidung zu investieren. Eine Anleitung.

Simpel kann sehr anziehend sein: Cindy Crawford (links) und ihre Modelkollegin Claudia Schiffer bewiesen das schon in den 1990er-Jahren in schlichten weissen Blusen. Bild: Robin Platzer/Twin Images / Hulton Archive

Sei es in der Schule, im Büro oder beim Sport: Minimalisten sind ziemlich verpönt. Gelten sie doch als Menschen, die nur so viel machen wie unbedingt nötig und es sich so einfach wie möglich machen. In der Mode hingegen kann diese Haltung schick sein. Coco Chanel, die Mutter des guten Stils, sagte einst:

«La simplicité est la clé de l’élégance»

Coco Chanel

Gründerin des Modehauses Chanel Bild: Justine Picardie

Übersetzt: Die Einfachheit sei der Schlüssel der Eleganz. Und genau diese Haltung ist in diesem Jahr wieder ganz gross. Nach Jahren knalliger – und ziemlich anstrengender – Modetrends, die die Designer diktierten, will so manch Fashionista einfach mal wieder durchschnaufen. Entsprechend populär ist die Schlichtheit minimalistischer Looks, die einen entspannten Kontrast zu Tierprints, irrwitzigen Farbcombos und Oversize-Schnitten bilden.

Dazu passt das Bedürfnis, sich nicht jede Saison neu einzukleiden – es fühlt sich ganz wunderbar an ohne den Stress, modisch ständig à jour sein zu müssen. Mit zeitloser Kleidung, die auch noch nach ein paar Jahren etwas hergibt, setzt man zudem ein Zeichen gegen Fast Fashion und damit unökologische Kleiderproduktion.

Unaufgeregte Farben, nie körperbetont

Alles, was es für die neue modische Zurückhaltung braucht, sind zehn Basics im Kleiderschrank, die sich gut miteinander kombinieren lassen. Allen voran ein weisses Hemd, das sich ganz im Stil von Cindy Crawford vorne knoten lässt, aber auch ein locker geschnittener Wollblazer und Pumps mit höchstens 60 Zentimeter Absatz. Unaufgeregte Farben wie Beige, Anthrazit oder Dunkelblau geben den Ton an; Akzente setzt man höchstens mit Accessoires.

Das Tenue kommt fast gänzlich ohne Muster aus – es sei denn, es handelt sich um ein Ringelshirt oder einen dezenten Blümchenprint –, es ist nicht körperbetont, die Schnitte stets klassisch-modern. Schnallen, Ketten, Bordüren oder sonstiger Schischi haben hier nichts zu suchen. Dafür hochwertige Stoffe und gute Verarbeitungen, die einen Hauch Luxus versprühen und ausserdem jahrelang halten.

Wenn sich das Basicteil nicht ohnehin bereits im Schrank befindet, lohnt es also, ein bisschen mehr zu investieren. Ganz nach dem Motto von Chanels Kollege Christian Dior: «Kaufe nicht viel, aber sei sicher, dass das, was du kaufst, gut ist.»

Zeitlos gut

Bild: zvg

Ein Wollblazer wertet jedes Outfit auf und kann beliebig kombiniert werden. 440 Fr., Isabel Marant Etoile, mytheresa.com.

Feminin verspielt

Bild: zvg

Im Sommer darf es ruhig mal ein Blümchenprint sein. Gerüschtes Wickelkleid aus Baumwolle, 129 Fr., stories.com.

Ein Hoch auf Eleganz

Bild: zvg

Nudefarbene Pumps machen stets eine gute Falle. Modell Romy von Jimmy Choo, 600 Fr., net-a-porter.com.

Edler Akzent

Bild: zvg

Taschen von Bottega Veneta aus Flechtleder gelten als besonders langlebig. 3400 Fr., bottegaveneta.com.

Nie aus der Mode

Bild: zvg

Chelsea Boots gehören zu den Klassikern und passen zu fast allem. Von Carlos Santos, 529 Fr., manufactum.ch.

Standardausrüstung

Bild: zvg

Ein Ringelshirt gehört zur Garderobe einer jeder Minimalistin. Von Closed, 80 Fr., breuninger.com.

Relaxed und trotzdem elegant

Bild: zvg

Die Bundfaltenhose hat die Jogginghose abgelöst. 39.90 Fr., bei zara.com in verschiedenen Farben.

Lohnende Investition

Bild: zvg

Ein Kaschmirpullover in Cremefarbe wirkt nicht nur sehr edel, sondern hält auch ewig. 260 Fr., cosstores.com.

Ein Farbtupfer ist nicht verkehrt

Bild: zvg

Das Seidenfoulard «Géometrique» des Luzerner Labels Foulalà. 230 Fr., bei laufmeter.ch.

