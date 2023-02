Ballon über USA: Comeback einer vergessenen Spionagetechnik

Militärgeschichte Chinesischer Spionageballon über den USA: Das Comeback einer altbackenen Militärtechnik? Es mag erstaunen, dass eine Weltmacht wie China eine Technik aus dem 18. Jahrhundert einsetzt, um den Feind auszuspionieren. Aber tatsächlich sagen Experten, die militärische Bedeutung von Ballons werde heutzutage unterschätzt. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 06.02.2023, 16.52 Uhr

Die Überreste des abgeschossenen mutmasslichen Spionageballons, den China über den USA schweben liess. Chad Fish / AP

Am Samstag hat das US-Militär mit einer Rakete einen mutmasslichen chinesischen Spionageballon abgeschossen, als dieser in 18 bis 20 Kilometern Höhe über der Atlantikküste schwebte. China spricht von einem Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei. Die USA hingegen sind sich sicher, dass der Ballon militärische Einrichtungen überwachen wollte.

Aufklärung mittels Luftballons erinnert an längst vergangene Zeiten. Erstmals eingesetzt zur Aufklärung wurde ein Ballon im 18. Jahrhundert: Der französische Ingenieur Jean Marie Joseph Coutelle machte am 26. Juni 1794 Beobachtungen aus dem von ihm entwickelten Heissluftballon während der Schlacht von Fleurus in Belgien. Die von ihm gewonnenen Informationen sollen damals zum Sieg der französischen Revolutionsarmee gegen die österreichisch-holländischen Koalitionstruppen beigetragen haben.

Berühmt ist etwa auch das Projekt «Moby Dick»: Zu Beginn des kalten Krieges liessen die USA Hunderte von Ballons in den Himmel steigen, um Informationen hinter dem Eisernen Vorhang zu sammeln.

Ein «Moby Dick»-Ballon vor dem Start, um 1955. United States Air Force Public Affairs

Getarnt als zivile Wetterballons

Lange galten mit Kameras bestückte, unbemannte Ballons als praktische Methode, um feindliches Territorium aus der Luft zu erfassen – und vor allem sicherer als bemannte Überflüge. Doch mit dem Aufkommen von Aufklärungssatelliten und Drohnen, die sich auch im Ukrainekrieg derzeit bewähren, verschwanden sie als Kriegsgerät aus der öffentlichen Wahrnehmung und erhielten ein harmloses Image. Doch gemäss Donald Rothwell, Professor für internationales Recht an der Australian National University, wird die moderne militärische Bedeutung von Ballons heute unterschätzt, wie er in einem aktuellen Blogbeitrag schreibt.

Denn Ballone besitzen nach wie vor einzigartige Fähigkeiten zur Überwachung, da sind sich Experten einig. So sind Luftballone etwa viel näher am Boden als Satelliten und können daher mehr und detaillierter sehen. Hinzu kommt: Sie bewegen sich zwar, aber nur sehr langsam und können deshalb kontinuierlich und über lange Zeit einen Ort überwachen.

Ein weiterer Vorteil der Ballons ist, dass sie viel billiger sind als Satelliten. Zudem sind sie für Radar schwer zu entdecken und können als zivile Wetterballone getarnt werden, wie sie auch MeteoSchweiz zweimal täglich in die Atmosphäre fliegen lässt, um Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit bis in grosse Höhen zu messen. Über die ganze Erde verteilt gibt es über 600 Stationen, wo alle zwölf Stunden simultan solche sogenannten aerologischen Sondierungen durchgeführt werden.

Ballons sind kaum kontrollierbar

Der Nachteil der Ballone allerdings ist, dass sie ein leichtes Ziel darstellen und kaum kontrollierbar sind. Denn sie fliegen meistens einfach mit dem Wind. Medienberichten zufolge ist es allerdings möglich, dass der chinesische Spionageballon mit Propellern ausgestattet war, um ihn zu kontrollieren und zu lenken. Nur, und das war auch das Schicksal des chinesischen Ballons: Fliegen sie tief, sind sie mit blossem Auge erkennbar.

Dennoch ist der Ingenieur-Professor für Luft- und Raumfahrt, Iain Boyd von der US-Universität in Boulder, Colorado, überzeugt, dass einige Länder regelmässig ausloten, was sich militärisch mit Ballons machen lässt. Es gebe sicher immer wieder Neubewertungen zur Frage, ob sich mit ihnen die Lücken der Satelliten-, Flugzeug- und Drohnenaufklärung schliessen liessen. Auch der australische Militärexperte Peter Layton sagte gegenüber dem Sender CNN, dass die Ballons gerade ein Comeback erlebten. Denn die benötigte Technik werde immer kleiner und leichter.

