Migräne: Deshalb kommt die Attacke nicht selten mit Ferienbeginn

Schmerzen Migränepatienten sind mit neuen Reizen schneller überfordert – deshalb kommt die Attacke nicht selten mit Ferienbeginn Kopfweh hat immer einen Auslöser, welcher das Gehirn überfordert. Doch mit hinein spielt auch die Psyche. Nicht selten haben die Betroffenen auch Depressionen. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Migränepatienten können störende Reize weniger gut ausblenden - das überfordert das Gehirn. Esther Michel

Der Strandkorb ist gebucht, der Urlaub kann beginnen. Doch dann auf einmal dieser brutale Kopfschmerz. Migräne kommt oft genau dann, wenn wir entspannen wollen. Was bereits deutlich macht, dass bei ihrer Entstehung die Psyche eine Rolle spielt. Wie gross sie ist, bestätigt eine Übersichtsstudie von Forschenden um Stefan Evers von der Universität Münster.

Sie stellen fest, dass es Verhaltensmerkmale und Eigenschaften bei Migränepatienten gibt, die nicht nur eine Folge, sondern auch eine Ursache der Erkrankung sein können. Wie etwa das Gewöhnungsdefizit. Migräne-Patienten neigen oft dazu, Umweltreize ihre Aufmerksamkeit zu widmen, die eigentlich keine Bedeutung mehr für sie darstellen. Ein tickender Wecker etwa oder ein flackerndes Licht: Migränepatienten können sich nicht ohne weiteres daran gewöhnen, es hört nicht auf, sie zu nerven. Und das kann am Ende zu jener Überlastung im Reizverarbeitungssystem des Gehirns führen, die mittlerweile als Hauptursache für die Entstehung der halbseitigen Kopfwehattacken betrachtet wird.

An Reize kann man sich gezielt gewöhnen

Das Gewöhnungsdefizit könnte auch erklären, weswegen Migräne so oft im Urlaub auftritt: Dort herrschen andere Reize, und einem Migräne-Patienten fällt es schwerer, sich mit ihnen zu arrangieren. Tröstlich: Die Gewöhnungsdefizite gehören zu den Merkmalen, die sich per Verhaltenstherapie relativ leicht behandeln lassen. Etwa in dem man den Patienten systematisch den Reizen aussetzt, bis er sie nicht mehr als störend empfindet.

Zu weiteren Merkmalen von Migräne-Kranken zählt: ihre Beharrlichkeit. Sie bleiben, wenn es um das Lösung von Aufgaben geht, länger dabei. Dies ist eigentlich positiv, aber im Endeffekt heisst Beharrlichkeit auch: Das Gehirn bleibt im Hab-Acht-Modus, und das kann des Guten zu viel und zum Trigger für einen Anfall werden.

Die Kombination von Depression und Migräne ist häufig

Migränepatienten sind aber auch viermal häufiger als die Gesamtbevölkerung von Depressionen betroffen, auch posttraumatische Störungen und Angststörungen sind häufiger. Laut einer chinesischen Studie der Zhejiang University gibt es grosse Überschneidungen, was die Entwicklungsmechanismen von Migräne und Depressionen angeht.

So schwankt bei ihnen gleichermassen der Pegel des Hirnbotenstoffs Serotonin. Er gilt einerseits als stimmungsaufhellendes «Glückshormon», was seine Nähe zur Depression erklärt. Andererseits erweitert und verengt er auch - je nach Dosierung - die Hirnblutgefässe, was seine Nähe zur Migräne erklärt. Eine grosse Rolle bei beiden Erkrankungen spielt zudem das Geschlechtshormon Östrogen. Nicht umsonst werden, wie Psychiater und Studienleiter Qing Zhang betont, «Depressionen und Migräne bei Frauen drei Mal so häufig diagnostiziert wie bei Männern». Wobei das frauenspezifische Risiko - und auch das gilt wieder für beide Erkrankungen - noch einmal nach oben geht, wenn in der Kindheit Missbrauchserfahrungen gemacht wurden.

Wie überhaupt Stress zu den wesentlichen Triggern von Migräne und Depressionen gehört. Dies bedeutet, dass die eine zum Trigger der anderen Erkrankung werden kann, insofern ja die eine wie die andere einen grossen Leidensdruck auf den Patienten ausübt. Zhang warnt in diesem Zusammenhang vor der «bidirektionalen Beziehung zwischen Depressionen und Migräne». Wer also depressiv ist, muss damit rechnen, noch von Migräne heimgesucht zu werden. Und umgekehrt. Als wenn eine von beiden Erkrankungen nicht schon genug wäre.

