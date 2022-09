Grossprojekt Bewegung im Reich der Maya: Wie ein neuer Mega-Zug Mexikos Tourismus ankurbeln soll Loren Bedeli/Edelweiss Grossstadtdschungel und Urwald, Luxusresorts und Maya-Dörfer: Die mexikanische Halbinsel Yucatan ist voller Gegensätze. Diese will die Regierung jetzt verbinden – mit einer 1500 Kilometer langen Zugstrecke. Alexander von Däniken 24.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Schamane trägt ein Poloshirt, während er Baumharz und Kräuter zum Rauchen bringt und die Touristen segnet. Er macht dies auf Maya, der Sprache seines Volkes. Ein Guide übersetzt und wird später bei der Fahrt durch den Dschungel Mexikos sagen, der Fortschritt sei unaufhaltbar. Währenddessen zeigt er auf eine riesige Schneise quer durch den Urwald.

Hier wird der «Tren Maya» durchfahren, der Maya-Zug. Die 1525 Kilometer lange Eisenbahnstrecke, die quer durch die riesige Halbinsel Yucatan führt, befindet sich derzeit im Bau und soll gemäss der Regierung nächstes Jahr eröffnet werden. Das 7,4 Milliarden Franken teure Projekt wird Cancun und Playa del Carmen, die touristischen Zentren mit ihren grossen Hotels und Resorts, mit Maya-Dörfern und archäologischen Stätten verbinden. Und das möglichst nachhaltig; für jeden gefällten Baum wird andernorts ein neuer gepflanzt.

Anders als zum Beispiel in den USA oder in Südafrika ist in Mexiko die Bevölkerung ethnisch stark durchmischt, das Verhältnis zwischen immer noch traditionell lebenden Völkern und Spanischstämmigen ist entspannter. So haben die spanischen Konquistadoren das Land ab dem 16. Jahrhundert zwar militärisch und religiös geprägt, die Maya behielten aber ihre Traditionen bei.

Das freundschaftlich-distanzierte Verhältnis hat bis heute dazu geführt, dass die meisten Mexikaner keine Maya-Sprache sprechen und nur wenige Maya Spanisch verstehen. Immerhin: Wie in der Schweiz das Schwingen immer populärer wird, nimmt auch in Mexiko der Stolz auf Geschichte und Bräuche zu. Schliesslich waren die Maya früher in Astronomie, Architektur und Schriftwesen weiter entwickelt als Völker in anderen Weltgegenden. Der Fortschritt war schon immer Teil der Maya.

Ein Maya-Schamane segnet die Touristen. Loren Bedeli/Edelweiss

Über Lagunen und unter Fledermäusen

Zurück zum Schamanen im Maya-Dorf in der Nähe von Coba. Nach der Segnung führt die Tour mittels Ziplines über zwei Lagunen, in denen Krokodile und Schildkröten schwimmen. Danach führt ein Dschungelpfad an eine sogenannte Cenote; einer oben meist halboffenen Karsthöhle, die mit Grundwasser gefüllt ist. Die Cenotes sind den Maya heilig, die Familien entscheiden in der Regel autonom, welche Höhle in ihrer Umgebung sie für den Tourismus und gegen kleines Entgelt zugänglich machen wollen.

Rund 3000 solcher Höhlen soll es allein im Nordosten der Halbinsel Yucatan geben. Das Wasser in den Cenotes ist klar und warm. Dort mit Blick auf den Dschungel zu schwimmen, während Fledermäuse an die Höhlendecke fliegen, ist ein Erlebnis. Im Dorf können sich Touristen am Fertigen von Tamales üben: traditionelle Teigtaschen, gefüllt mit Poulet oder Gemüse, gedämpft in Pflanzenblättern. Die Chilischoten werden vom Baum am Wegrand gepflückt und zu einer scharfen Sauce verarbeitet.

Die Maya-Frauen bereiten gegen 200 Tamales zu – pro Tag. Loren Bedeli/Edelweiss

Die Maya-Küche erlebt seit ein paar Jahren in Mexiko ein Revival. Einen Anteil daran hat Alejandra Kauachi. Die Köchin tauschte ihre Karriere in den Restaurants der Welt gegen ein Paradies im Dschungel ein. Unter dem Namen Mexico Lindo bietet sie in der Nähe von Puerto Morelos Kochkurse an; die Zutaten stammen aus dem eigenen Garten nach biodynamischen Vorgaben.

Die landesweit bekannte Köchin wurde einmal angefragt, für eine Kochshow auf Netflix eine Maya-Frau zu begleiten und zu übersetzen. Daraus entstand nicht nur eine Freundschaft, sondern die Mission, die ursprüngliche mexikanische Küche einem breiteren Publikum zu präsentieren. Kauchachi räumt gleich mit einem Vorurteil auf:

«Unsere Küche ist nicht scharf, sondern würzig. Chilisaucen werden separat serviert und sie sind auch nicht so scharf wie andernorts.»

Der Tequila werde überdies nicht wie ein Shot getrunken, sondern mit Genuss und dem Stolz auf das Nationalgetränk.

Alejandra Kauchachi führt im Dschungel eine Kochschule. Loren Bedeli/Edelweiss

Einfach mal treiben lassen

Tagsüber wird oft gesüsstes Hibiskusblütenwasser serviert. So auch in einem Maya-Dorf in der Nähe von Tulum. Dort zeigt ein Guide eindrucksvolle Tempelruinen und ein Gebäude, das früher zur Sternendeutung benutzt worden ist.

Diese Ruine in der Nähe von Tulum war weder Tempel noch Grabstätte, sondern ein Observatorium. Loren Bedeli/Edelweiss

Auch Handel wurde früher rege betrieben. Schliesslich lebten und leben Maya-Familien nicht nur in Mexiko, sondern auch in Guatemala, Honduras und El Salvador. Die Handelswege führten meistens übers Wasser, der Meereszugang war aber wegen der grossen Lagunen lange nicht ersichtlich. So fischte ein Volk mehrere Jahrhunderte kleinere Süsswasserfische, ehe Angehörige eines Maya-Stamms aus Guatemala eintrafen und sowohl den Meereszugang wie auch grössere Fische zeigten.

Bei Tulum gibt es ein einzigartiges Ökosystem namens Sian Ka’an, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Riesige Süsswasserlagunen wechseln sich mit Mangroven und Sumpfgebieten ab. Verbunden sind die verschiedenen Gebiete mit Kanälen, wovon der eine oder andere vor Hunderten Jahren von den Maya gefertigt wurde. In einem natürlichen Kanal mit kristallklarem und warmem Wasser können Touristen sich während 40 Minuten treiben lassen und dabei einige der über 300 Vogelarten beobachten. Diese paradiesische Variante des Reuss- oder Aareschwimmens sei an dieser Stelle besonders empfohlen.

Walhaie und Leguane

Flora und Fauna sind auch im Meer zu bestaunen. Vor der Halbinsel Yucatan befindet sich nach dem Great Barrier Reef das zweitgrösste Barriereriff der Welt. Zwischen Mai und Mitte September suchen Walhaie die Küste auf, die mit Puderzucker-Stränden gesäumt ist. Und an zahlreichen kleineren Riffen kann getaucht und geschnorchelt werden. Die Tierwelt an Land ist nicht weniger bunt. Leguane oder Vogelspinnen kreuzen schon einmal den Weg der Touristen; gefährlich sind sie nicht.

Apropos Gefahr: Die Kriminalität ist in Mexiko zwar hoch, konzentriert sich aber überwiegend auf grosse Städte und Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Drogenbanden. Zudem dürfte die Regierung nun noch ein grösseres Augenmerk auf den Schutz von Touristen legen. Ein Maya-Zug mit unsicheren Haltestellen würde sich schliesslich schlecht verkaufen.

Ob Präsident Andrés Manuel López Obrador mit dem Maya-Zug das Versprechen, den Ökotourismus zu fördern, einhalten kann, wird sich nach der Eröffnung zeigen. Die Stationen im Dschungel glänzen auf jeden Fall schon mit Schönheit, Geschichte und Kultur.

Direktflüge aus Zürich Edelweiss fliegt ganzjährig zweimal wöchentlich von Zürich direkt nach Cancun, ab November dreimal wöchentlich. Die Flugzeit beträgt hin rund 11 Stunden, zurück rund 10 Stunden. Die beste Reisezeit für Cancun und Umgebung sind die Monate November bis April. Dank ganzjährig konstanter Wassertemperaturen sind Ferien in Mexiko grundsätzlich zu jeder Jahreszeit möglich. Am meisten Regen fällt in der Regel im September und Oktober, sieben bis acht Tage pro Monat, oft am späteren Nachmittag oder abends kurz und heftig. Hurrikane können am Golf von Mexiko zwischen Juni und November auftreten. Im März und April ist jeweils Spring Break in Cancun und Umgebung. Amerikanische Studenten kommen dann in die Touristenorte, um zu feiern. Wer gemütlichere, kleine Orte an der Riviera Maya vorzieht, sollte einen Bogen um Cancun und Playa del Carmen machen. Empfehlenswert sind Puerto Morelos zwischen den Zentren oder Mahahual weiter im Süden. (avd)

